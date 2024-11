Le char du défilé d’Halloween représente Harris enchaîné et traîné | Kamala Harris

La représentation de Kamala Harris enchaînée et traînée par un véhicule affichant le nom de Donald Trump lors d’un défilé d’Halloween dans la région de Pittsburgh a été condamnée comme raciste – et a suscité des excuses de la part de l’organisateur de l’événement.

Des photos du défilé de mercredi soir dans le comté de Westmoreland, en Pennsylvanie, qui ont largement circulé sur les réseaux sociaux, montrent une personne habillée en vice-président démocrate enchaînée et marchant derrière un véhicule ressemblant à une voiturette de golf. Le véhicule – un char lors d’un défilé d’Halloween organisé par les pompiers volontaires de Mount Pleasant – est décoré de drapeaux américains et de pancartes de la campagne Trump transportant des personnes vêtues de ce qui semble être des costumes d’agent des services secrets, ainsi qu’un fusil monté.

Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à exprimer leur dégoût face à l’exposition du char, qui a eu lieu moins d’une semaine avant l’élection présidentielle entre Harris et l’ancien président républicain, le 5 novembre.

Un char raciste du défilé d’Halloween à Mount Pleasant, en Pennsylvanie, représentait Kamala Harris enchaînée, traînée derrière le véhicule de Donald Trump. C’est là que nous en sommes, les amis. C’est la maladie que Trump a déclenchée, et nous n’avons même pas atteint le jour des élections. pic.twitter.com/0Ru2MqyT0g – Keith Boykin (@keithboykin) 1 novembre 2024

La NAACP faisait partie de ceux qui ont déclaré que le char était raciste. Une déclaration de Daylon A Davis, président de la branche de Pittsburgh de la NAACP, a déclaré : « Ce portrait épouvantable va au-delà du domaine de la satire d’Halloween ou de la libre expression ; c’est un symbole nocif qui évoque une histoire douloureuse de violence, d’oppression et de racisme que les communautés noires et brunes ont longtemps endurée ici en Amérique.

Harris est d’origine jamaïcaine et indienne.

Près de 24 heures après le défilé, les pompiers volontaires de Mount Pleasant ont publié un communiqué présentant leurs excuses. sur Facebook pour avoir permis le flottement offensif.

« Nous ne partageons pas les valeurs représentées par ces participants, et nous comprenons à quel point cela a pu blesser ou offenser les membres de notre communauté », indique le communiqué.

Le message n’a pas précisé le processus d’approbation pour le défilé, laissant des questions sur la manière dont le char était autorisé à rouler.

Sur un Actualités CBS segment, la maire de Mount Pleasant, Diane Bailey, a dénoncé le portrait de Harris.

« J’étais consterné, en colère, bouleversé », a déclaré jeudi le maire démocrate. « Cela n’a pas sa place dans ce défilé ou dans cette ville. »

Bailey a ajouté que le service d’incendie doit modifier son processus d’autorisation des flotteurs.

« Ils n’ont jamais accepté de candidatures dans le passé », a déclaré Bailey. « Ils n’ont jamais contrôlé quiconque souhaitait venir au défilé. »

Michelle Milan McFall, présidente du parti démocrate du comté de Westmoreland, a ajouté que le flotteur en question avait roulé lors de ce qui, selon elle, pourrait être « l’élection la plus controversée » des États-Unis.

Durant sa campagne électorale, Trump a menacé à plusieurs reprises d’emprisonner ses opposants. Il a également été la cible de deux tentatives d’assassinat, selon les autorités.

«C’est ignoble. C’est déchirant. C’est préoccupant. Et je pense qu’il y a aussi un élément de danger », a déclaré Milan McFall à l’affilié d’ABC. WTAE. « Encore une fois, nous vivons dans un climat où les gens ne se contentent pas de penser à la haine et de la ressentir dans leurs tripes et leurs os. Ils agissent en conséquence.