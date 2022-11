Le chapitre du chef Senachwine DAR accueille le régent de l’État lors de la réunion de novembre – Shaw Local

Lors de la réunion de novembre du chapitre du chef Senachwine DAR, les membres ont accueilli la régente de l’État Debra Coe et ont reconnu le Mois du patrimoine amérindien.

Au sommet du site venteux de la tombe du chef Senachwine, les membres ont tenu une cérémonie de reconnaissance et déposé la couronne du chapitre. La couronne utilise des matériaux indigènes symboliques, notamment de la vigne, du blé, des plumes et des rubans rouges/blancs/bleus représentant le patriotisme du NSDAR.

La membre Nancy Gillfillan a honoré la tribu Pottawatami du chef en se produisant sur une flûte en bois amérindienne. Un poème « Chief Senachwine’s Grave » de John Howard Bryant, frère du poète William Cullen Bryant, a été récité et la version indienne de la prière du Seigneur a clôturé la cérémonie.

Rejoignant d’autres membres au lieu de réunion de la bibliothèque Henry, Coe et le groupe ont apprécié un déjeuner sandwich comprenant des aliments amérindiens. Du pemmican au wapiti et au bœuf avec des myrtilles et des canneberges ajoutées ainsi que des «crackers» à la farine de maïs jaune et bleu ont été servis.

Les tables étaient décorées de bois de cerf, de maïs et de flûtes en bois, et une grande table de livres, de perles et d’autres objets indiens amérindiens était exposée.

Au cours de la réunion d’affaires, dirigée par la régente du chapitre Sharon Bittner, des informations ont été partagées sur les deux écoles amérindiennes soutenues par le NSDAR : Bacone College dans l’Oklahoma et Chemawa Indian School dans l’Oregon.

State Regent Coe a présenté le programme du chapitre, “My Grandmother’s DAR”, partageant des réflexions sur le passé et se projetant dans l’avenir.

NSDAR compte environ 190 000 membres aux États-Unis et à l’étranger. Ses objets sont l’éducation, la préservation historique et le patriotisme.