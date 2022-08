Le chapitre des Filles de la Révolution américaine organise une remise de prix – Shaw Local

SYCOMORE – Les filles du chapitre du général John Stark de la révolution américaine ont récemment organisé un programme de récompenses pour honorer les étudiants de la région.

Selon un communiqué de presse, les prix remis lors de la cérémonie comprenaient :

Concours d’essais sur l’histoire américaine : Sierra LaPorte et Mikaela Lea Trea, élèves de cinquième année du Sandwich Middle School. Le sujet du concours était la tombe du soldat inconnu

Le prix Good Citizens : Chloe Harbecke de Sycamore High School, My Vo de DeKalb High School, Kaitlyn Jerbi de Genoa-Kingston High School, Calli Schell de Hiawatha High School et Josephine Wilson de Indian Creek High School. Le prix est ouvert aux finissants du secondaire et encourage et récompense les qualités d’un bon citoyen.

Prix ​​​​ROTC: Cadet Elizabeth Carney, senior à la Northern Illinois University préparant un diplôme en finance. Les médailles sont décernées aux étudiants du ROTC en reconnaissance du ROTC en tant que programme important qui prépare les officiers formés au service dans les forces armées.

Bourse Lois L. Callahan : Elaine Lin de l’école secondaire Genoa-Kingston. La bourse Lois L. Callahan est décernée à un lycéen qui fréquente un collège ou une université et envisage de se spécialiser en enseignement primaire, en soins infirmiers, en médecine prémédicale ou vétérinaire, a maintenu un 3.00 GPA et a obtenu un 26 ou mieux sur l’ACT. Elaine Lin fréquentera l’Académie militaire américaine de West Point, où elle envisage de se spécialiser en sciences de la vie, avec une spécialisation en prémédecine et une mineure en robotique.

Les Filles de la Révolution américaine ont été formées il y a 125 ans dans le but de perpétuer la mémoire et l’esprit des hommes et des femmes qui ont accédé à l’indépendance américaine. promouvoir, comme objet de première importance, les institutions de diffusion générale des connaissances, et développer une opinion publique éclairée ; et chérir, maintenir et étendre les institutions de la liberté américaine, pour favoriser le vrai patriotisme et l’amour du pays, et pour aider à assurer à l’humanité toutes les bénédictions de la liberté, selon un communiqué de presse.

Si vous avez un patriote de la guerre révolutionnaire dans votre lignée, ou si vous souhaitez explorer la possibilité, et que vous avez 18 ans, envoyez un e-mail au chapitre du général John Stark à [email protected]