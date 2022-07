Le chapitre de Lionel Messi à Barcelone “n’est pas terminé”

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré à ESPN que le “chapitre” de Lionel Messi au club n’était “pas terminé” et considère qu’il est de sa responsabilité de s’assurer que l’attaquant ait une “plus belle fin” au Camp Nou.

Messi a mis fin à ses 21 ans au Barça alors que le club n’avait pas les moyens de renouveler son contrat l’été dernier, l’attaquant rejoignant ensuite le Paris Saint-Germain, qu’il a aidé à remporter le titre de Ligue 1.

“Messi était tout”, a déclaré Laporta exclusivement à ESPN.

“Pour le Barça, il a peut-être été son plus grand joueur, le plus efficace. Pour moi, il n’est comparable qu’à Johan Cruyff. Mais cela devait arriver un jour. Nous avons dû prendre une décision en conséquence de ce dont nous avons hérité. L’institution est en responsable des joueurs, des entraîneurs.

“J’espère que le chapitre Messi n’est pas terminé. Je pense qu’il est de notre responsabilité d’essayer de … trouver un moment pour réparer ce chapitre, qui est toujours ouvert et n’a pas fermé, donc il s’avère qu’il aurait dû , et qu’il a une plus belle fin.”

Laporta a déjà parlé de son désir de renvoyer Messi au Barca, où il a remporté le Ballon d’Or à six reprises, ainsi que de détenir les records du club pour les buts (672) et les apparitions (778.)

L’attaquant argentin a encore un an de contact avec le PSG, avec l’option d’une année supplémentaire.

“En tant que président du Barca, j’ai fait ce que j’avais à faire. Mais aussi en tant que président du Barca, et sur le plan personnel, je pense que je lui dois”, a-t-il ajouté.

Lionel Messi n’a marqué que six buts en Ligue 1 avec le PSG la saison dernière. Hiroki Watanabe/Getty Images

Vendredi, Barcelone a vendu 15% supplémentaires de ses droits de télévision nationaux à la société d’investissement mondiale Sixth Street, des sources indiquant à ESPN que l’accord vaut environ 320 millions d’euros.

Cette décision aidera à financer un certain nombre de transferts coûteux cet été, notamment les arrivées de Robert Lewandowski du Bayern Munich et de Raphinha de Leeds United.

“Pour le moment, nous avons une valeur nette positive. En un mois environ, nous avons gagné près de 650 millions d’euros”, a déclaré Laporta.

“Nous avons dû agir rapidement. Les droits TV ont été vendus, 25% d’entre eux, et cela a ajouté des revenus importants. Le club est en voie d’être solide ; financièrement, le club est meilleur avec l’argent qui rentre, et nous ‘ai pu rembourser 100 millions d’euros du crédit que nous avions via Goldman Sachs.

“De plus, il faut le dire, le club est redevenu économiquement sain, mais nous devons travailler plus dur pour augmenter nos revenus, pas en vendant des actions mais pas en en profitant.”

La nouvelle recrue Raphinha a aidé le Barça à remporter une victoire amicale 1-0 contre son rival du Real Madrid à Las Vegas samedi, le club devant affronter la Juventus à Dallas mercredi.

Les trois clubs ont mené la charge pour l’échec de la Super League européenne, qui reste impliquée dans un différend juridique avec l’UEFA et la FIFA.

La Cour de justice de l’Union européenne doit se prononcer l’année prochaine sur la question de savoir si les instances dirigeantes ont le droit d’empêcher les clubs de rejoindre une ligue séparatiste et de pénaliser les joueurs.

Laporta a déclaré: “Pour le moment, nous avons une approche calme à ce sujet, ne voulant contrarier personne, encourageant le dialogue avec les institutions européennes, qu’elles soient politiques ou sportives, et en faire la compétition la plus attrayante au monde. Il doit être ouvert un, et nous à Barcelone l’avons dit. Nous allons également respecter les instances étatiques en Europe, l’UEFA dans ce cas.

“Nous sommes ouverts à la discussion, mais ce sera une compétition où les clubs pourront exercer leur pouvoir pour prendre leurs propres décisions. Au bout du compte, c’est nous qui supportons le poids de C’est là que ça peut être la compétition la plus attractive du monde si nous le faisons bien, et je suis sûr que nous allons le faire parce que la loi nous protège.

“De plus, les clubs ont atteint un point où nous devons proposer des règles qui nous permettent de rivaliser avec les clubs publics dont les ressources ne proviennent pas du football mais d’autres industries, donc ils déforment le football européen et rendent tout cela insoutenable. . Les clubs avec le pedigree et l’histoire comme la Juve et le Barca voient une menace de ces clubs qui jettent de l’argent sur le problème et faussent le marché.”