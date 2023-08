Le chapitre 3 de KGF avec Yash va bientôt commencer, Prashanth Neel commencera avec le Salaar 2 de Prabhas plus tard

Au milieu de l’attente croissante pour Salaar: Part 1 Ceasefire après son teaser bourré d’action, les fans attendent avec impatience sa sortie. Comme le film vient de la maison du plus grand réalisateur d’action Prashanth Neel qui est un nom derrière les plus grands blockbusters comme les chapitres 1 et 2 de KGF, le public regarde maintenant le chapitre 3 de KGF, et des aperçus de la même chose ont été révélés par le réalisateurs Hombale Films à l’occasion du premier anniversaire de KGF: Chapitre 2.

Cela a en effet suscité la curiosité de savoir quand le réalisateur Prashanth Neel va commencer à travailler sur le chapitre 3 de KGF et maintenant nous avons appris que le réalisateur mettrait le film sur les planchers peu de temps avant de commencer le tournage de Salaar 2. Tout le monde va bien conscient de l’ampleur du monde de l’action de Prashanth Neel avec des films comme la franchise KGF et Salaar: Part 1 Ceasefire. Le réalisateur a en effet développé un tout nouvel univers KGF qui s’impose comme l’une des plus grandes franchises du monde du divertissement. De plus, alors que Salaar: Part 1 Ceasefire est en tête d’affiche, nous pourrions avoir des indices sur KGF 3 dans le film.

Le film le plus puissant

Selon une source proche du projet, « Prashanth Neel commencera à travailler sur le chapitre 3 de KGF peu de temps avant de commencer à tourner pour Salaar 2. Le réalisateur commencera bientôt à donner du temps au chapitre 3 de KGF et prendra bientôt le film sur les planchers. » Prashanth Neel a en effet créé un tout nouvel univers. L’un après l’autre, le réalisateur livre au public des artistes bourrés d’action. Cela nous a en effet tous laissés dans l’émerveillement absolu d’en savoir plus sur le prochain grand projet du réalisateur.