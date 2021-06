Le chapitre 2 sortira-t-il en septembre ? Détails à l’intérieur

La superstar de Kannada, Yash starrer ‘KGF 2’, est le film le plus attendu de l’année qui pourrait postposer sa date de sortie. Selon le critique de cinéma et analyste commercial Sumit Kadel, le film pourrait sortir en salles le 9 septembre 2021, uniquement si la troisième vague de COVID-19 ne frappe pas le pays et que le virus est sous contrôle.

Apparemment, les réalisateurs du film seraient également en pourparlers avec Amazon Prime Video pour les droits numériques après la sortie sur grand écran.

Le critique de cinéma Sumit Kadel a tweeté : « #KGFChapter2 pourrait sortir en salles le 9 septembre, à condition que le covid soit sous contrôle d’ici là et que les cinémas rouvrent dans toute l’Inde. #KGF2. » Cependant, il n’y a eu aucune confirmation concernant la date de sortie et la sortie numérique ne sont que des spéculations.

‘KGF 2’ ne peut aider à relancer le Box Office que s’il sort en salles, ce qui est encore une fois une décision difficile à prendre. Le film pourrait subir des pertes s’il était diffusé dans toute l’Inde, car il n’y aura que cinquante pour cent de places assises dans les salles.

Le film de cent crores sortira dans le monde entier en kannada, télougou, hindi, malayalam et malayalam. Le film présente une distribution d’ensemble comprenant Yash comme Rocky, Sanjay Dutt comme Adheera, Raveena Tandon comme Ramika Sen et Srinidhi Shetty comme Reena. Le film est réalisé par Prashnath Neel.