Le chapiteau Great British Bake Off prêt pour le dernier lot d’espoirs

LA tente Great British Bake Off s’est bien levé, prêt pour le dernier lot d’espoirs.

Nos nouvelles photos montrent le chapiteau dans le parc du Down Hall Hotel, Essex.

La tente Great British Bake Off est à nouveau montée

Prue Leith, Paul Hollywood, Noel Fielding et Matt Lucas reviennent tous à l’avant de l’émission Channel 4, diffusée plus tard cette année.

Matt a déclaré: « Nous entrons dans une bulle, donc nous pouvons tous goûter les pâtisseries des uns et des autres et il peut y avoir des poignées de main et toutes sortes. »

Matt a précédemment offert aux fans une visite des coulisses de la bulle de tournage de The Great British Bake Off.

Les mesures strictes de l’émission contre les coronavirus lui ont valu le titre de « l’endroit le plus sûr de Grande-Bretagne ».

Les juges de l'émission : Paul Hollywood, Matt Lucas, Prue Leith et Noel Fielding

Tentes pour l'équipage alors que l'émission sera diffusée plus tard cette année

Des cabanes de bergers ont également été aménagées pour les juges

Le tournage a lieu au Down Hall Hotel, Essex





Lors du tournage en octobre dernier, les acteurs et l’équipe ont été mis en quarantaine ensemble pendant six semaines, vivant dans une biosphère autonome afin de ne pas avoir à se distancer socialement.

Les hôtes, les juges, les concurrents et l’équipe sont restés sur le terrain de Down Hall dans l’Essex.

Les mesures de santé et de sécurité au village de production comprenaient l’accès à un gel antibactérien pour les mains et des contrôles de température.