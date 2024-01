Le chapiteau a apporté des divertissements plus grands que nature dans tout le Dakota du Nord – InForum

Au XIXe et au début du XXe siècle, le cirque était la première forme de divertissement américain. Lorsque ces spectacles en tournée visitaient les villes des États-Unis, l’excitation était semblable à celle d’une célébration de vacances.

Le premier cirque à s’installer dans ce qui est aujourd’hui le Dakota du Nord fut le Cole Brothers Circus, qui se rendit à Jamestown, Bismarck, Valley City, Fargo et Grand Forks au cours de l’été 1883. D’autres petits cirques commencèrent à venir dans le nord du territoire du Dakota au milieu -Années 1880.

En 1888, le « plus grand spectacle du monde » de Barnum & Bailey, le premier grand cirque (à trois pistes), est arrivé à Fargo. En 1891, les Ringling Brothers, l’autre grand cirque, commencèrent leur voyage annuel vers le Dakota du Nord.

Sur cette photo, datée de 1898 et provenant de l’Institut d’études régionales du NDSU, un éléphant de cirque est représenté à Cooperstown, ND. Contribué / HeritageRenewal.org

De 1883 à 1900, neuf cirques différents se sont produits dans ce qui est aujourd’hui le Dakota du Nord, les Ringling Brothers étant les plus actifs en venant dans l’État six années différentes. Au cours de la première décennie du XXe siècle, 10 cirques sillonnaient l’État, les Ringling Brothers et les Gollmar Brothers s’aventurant tous deux quatre fois dans le Dakota du Nord.

La deuxième décennie du XXe siècle a été l’âge d’or du cirque dans le Dakota du Nord, en particulier les cinq années précédant la Première Guerre mondiale. En 1912 et 1916, quatre cirques différents ont fait une tournée dans l’État, et il y en avait six en 1913, cinq en 1916. 1914 et sept en 1915. Le principal cirque présentant des spectacles dans l’État était le cirque Al G. Barnes, faisant escale dans le Dakota du Nord au cours des six premières années de la deuxième décennie du 20e siècle. Le Yankee Robinson Show était présent cinq fois, et les Ringling Brothers et Gollmar Brothers sont apparus chacun quatre fois.

L’activité du cirque ralentit après la Première Guerre mondiale. En aucune année depuis la guerre, plus de trois grands cirques différents sont apparus dans le Dakota du Nord. De nombreux cirques ont fermé leurs portes et d’autres ont fusionné.

En 1919, les Ringling Brothers rachètent leur principal concurrent, Barnum and Bailey. Les coûts de location des espaces de cirque ont considérablement augmenté à mesure que les banlieues commençaient à apparaître, éliminant les zones de location bon marché adjacentes aux villes. En raison de la croissance des syndicats, les salaires de tous les types de travail ont augmenté, que les travailleurs soient ou non syndiqués.

La fréquentation a également commencé à décliner à mesure que les gens se tournaient vers d’autres formes de divertissement. Le cinéma et la radio étaient devenus populaires et le baseball était le passe-temps national. Des calamités imprévues comme le accident de train qu’ont connu les frères Gollmar en 1908 ou l’épidémie de fièvre aphteuse qui a forcé le Sparks Circus à annuler quatre dates de représentation dans la campagne du Dakota du Nord en 1915 pourraient provoquer la ruine d’un cirque.

Au cours des années 1920, 11 cirques différents ont visité le Dakota du Nord, et Ringling Brothers-Barnum et Bailey ont été les seuls à venir dans l’État plus de deux fois.

En 1921, le Shrine Circus est arrivé pour la première fois dans le Dakota du Nord. En 1906, Shriners International a commencé à travailler avec des cirques existants et à rassembler des numéros et des animaux pour créer des cirques, sous la bannière « Shrine », qui tourneraient aux États-Unis et au Canada.

Un dessin animé du Forum du 31 août 1924 demande aux lecteurs : « Vous souvenez-vous de l’époque où Fargo présentait le meilleur spectacle du monde ? Archives du forum

L’un des principaux objectifs des Shriners était de collecter des fonds pour soutenir les hôpitaux pour enfants et les unités de grands brûlés à travers le pays. À partir des années 1940, ils se sont rendus chaque année dans les grandes villes de l’État, sauf en 2020 et 2021, où la distanciation sociale a été imposée en raison de l’épidémie de Covid.

La Grande Dépression a frappé très durement les cirques restants. De 1931 à 1934, il n’y a eu aucun spectacle de cirque dans le Dakota du Nord. Heureusement, il y a eu un homme qui est intervenu et qui a sauvé l’industrie presque à lui seul. Il s’agissait de Melvin Hildreth, Jr., un avocat puissant et influent à Washington, DC.

Hildreth est née à Fargo en 1890 d’un avocat très prospère qui est ensuite devenu procureur de district américain. Mel Jr. a grandi à Fargo et est devenu fasciné par le cirque chaque fois qu’il venait en ville.

Dans sa jeunesse, il a réuni plusieurs de ses amis et a organisé son propre cirque, qu’il a dirigé pendant cinq ans. Avec des numéros de gymnastique et un large éventail d’animaux empaillés, Hildreth a pu obtenir un prix d’entrée de cinq cents par personne pour ses événements. Il a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Columbia en 1916 et a rejoint le cabinet d’avocats de son père à Fargo.

Pendant la Première Guerre mondiale, Hildreth fut décoré pour bravoure et, peu de temps après sa libération, devint professeur de droit à l’Université Howard de Washington.

À la fin des années 1920, Hildreth fonda l’organisation Circus Fans of America et fut élue présidente. Avec le début de la Grande Dépression, les propriétaires de cirque ont commencé à le contacter, lui demandant ce qui pouvait être fait pour essayer de rester solvables.

Tout d’abord, Hildreth examinait le calendrier de ses tournées et faisait fréquemment des suggestions pour un itinéraire différent qui serait plus rentable. Les propriétaires de trois cirques (Robbins Brothers, Cole Brothers et Hagegbeck-Wallace) ont suivi ses conseils et ont réacheminé leur tournée à travers le Canada.

Hildreth a travaillé avec des propriétaires de cirque pour tenter d’obtenir un prêt de la Reconstruction Finance Corporation et, en 1931, il a assisté à la réunion de formation d’un « Accord sur les pratiques commerciales équitables » à Washington pour s’assurer que « les cirques et autres divertissements terrestres itinérants bénéficiaient d’une juste rémunération ». secouer.”

Hildreth représentait souvent les cirques « pro bono » dans les affaires juridiques et était connue pour fournir aux propriétaires de cirque des camions, un nouveau chapiteau et des travaux de peinture fraîche sur tout l’équipement. Hildreth aurait ramassé un instrument de musique pour aider une fanfare de cirque, fourni de l’eau aux éléphants et aspergé de cendres et de sciure de bois après une tempête de pluie. Il n’a pas réussi à sauver tous les cirques, mais il a certainement fait une différence pendant la Grande Dépression.

Note de l’éditeur : C’est la deuxième d’une série en trois parties sur l’histoire du cirque dans le Dakota du Nord.