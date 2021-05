Le chapeau Fedora d’Indiana Jones, les lunettes d’Harry Potter parmi les souvenirs de la culture pop prisés aux enchères

Le fedora d’Indiana Jones et les lunettes de Harry Potter font partie des plus de 1 200 objets souvenirs de cinéma et de télévision qui ont été mis sous le marteau en juin au Prop Store en Californie. Matt Truex, directeur marketing du Prop Store, a déclaré que la vente aux enchères était la plus importante qu’ils aient jamais organisée et il s’attend à un vif intérêt de la part des collectionneurs. Jones and the Temple of Doom, « le deuxième film. Il est évalué aux enchères entre 250 000 et 350 000 dollars », a déclaré Truex à Reuters.

Les enchérisseurs pourront consulter le catalogue complet des articles mis aux enchères via Zoom et effectuer leurs achats en ligne et par téléphone. Parmi les centaines d’objets, les collectionneurs trouveront des souvenirs de films comme «Terminator 2: Judgment Day», «Batman», «Elf», «Top Gun» et «The Muppets».

« Nous avons même des pièces pour les collectionneurs de bandes dessinées », a ajouté Truex. La baguette et les lunettes de Harry Potter, portées par Daniel Radcliffe lors de la production de « Harry Potter et les reliques de la mort », promettent d’être l’un des objets les plus recherchés.

«C’est la première fois que les archives des Warner Brothers mettent la baguette et les lunettes de Harry Potter aux enchères. La partie excitante pour cela aussi est que 100% du produit du prix d’adjudication pour ces deux pièces va aller à la charité et les deux sont évalués à 30 000 $ à 50 000 $ chacun », a déclaré Truex.

Truex a déclaré que les fans sans poches profondes ne devraient pas être découragés, car il y a des objets de collection qui passent sous le marteau pour la plupart des budgets. « Nous avons quelque chose pour toutes les gammes de prix, des centaines de milliers aux petites centaines », a-t-il déclaré. « Mais l’espoir est qu’avec 1300 lots, quiconque est fan de ces films pourra repartir avec quelque chose qu’il l’amour. »

Le Prop Store a déclaré que la vente aux enchères en direct sur trois jours, du 29 juin au 1er juillet, visait plus de 6,1 millions de dollars.

