« Le chaos règne » dans la prison du célèbre magnat de la drogue

En temps normal, le juge de district américain Gary J Brown aurait envoyé l’homme à la prison fédérale locale pour purger sa peine pour fraude fiscale.

Mais une chose l’en a empêché : « Les conditions dangereuses et barbares qui règnent depuis un certain temps au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. »

La célèbre prison, communément appelée MDC, est à nouveau sous les feux des projecteurs en raison de son dernier détenu célèbre. La semaine dernière, un Un juge de New York a ordonné à Sean « Diddy » Combs y être détenu après le fédéral les procureurs l’ont accusé de trafic sexuel, racket et transport pour se livrer à la prostitution. Il a plaidé non coupable.

Les accusés de renom comme M. Combs bénéficient parfois d’une protection spéciale lorsqu’ils sont emprisonnés, et le magnat de la musique se trouverait dans une section du MDC de Brooklyn réservée aux détenus nécessitant une protection spéciale.

Selon les médias locaux, M. Combs partage une chambre de style dortoir avec l’entrepreneur en crypto-monnaie Sam Bankman-Fried, qui dirigeait autrefois une entreprise valant des milliards mais a été reconnu coupable de multiples chefs d’accusation de fraude en mars.

Et comme il s’agit de la seule prison fédérale de la ville de New York, où de nombreuses affaires très médiatisées sont traitées, ces deux hommes ne sont que les derniers d’une longue liste de noms notables à avoir franchi les portes de l’établissement. Cette liste comprend rappeur R Kelly ainsi que l’associé de Jeffrey Epstein Ghislaine Maxwell.

Mais pour bon nombre des 1 200 détenus actuels du MDC Brooklyn, c’est une autre histoire.

Dans une décision de condamnation rendue en août, le juge Brown a cité plusieurs cas de collègues juristes qui avaient hésité à envoyer des accusés et des condamnés en prison en raison des conditions de détention.

« Les allégations de supervision inadéquate, d’agressions effrénées et de manque de soins médicaux suffisants sont étayées par un nombre croissant de preuves, dont certains cas sont irréfutables », a-t-il déclaré.

« Le chaos règne, ainsi qu’une violence incontrôlée », a ajouté le juge Brown. Sa décision incluait le cas d’un accusé qui avait été poignardé à plusieurs reprises mais qui a déclaré n’avoir reçu aucun soin médical, mais avoir été enfermé dans sa cellule pendant 25 jours. Le juge a cité le manque de personnel et la dégradation des conditions de détention après la pandémie de Covid-19 qui a forcé la prison à fermer ses portes.

Si le Bureau des prisons décidait d’envoyer le défendeur dans l’affaire de fraude fiscale au MDC, a écrit le juge, il annulerait la peine de l’homme.