VAR donne, et VAR emporte.

En 2018, River Plate a organisé un retour mémorable au Brésil et a atteint la finale de la Copa Libertadores à l’aide d’un penalty controversé VAR contre Gremio. Mardi, la ressource vidéo était le principal adversaire des géants argentins car ils ont échoué de justesse à mener à bien une opération de sauvetage encore plus dramatique. Après avoir perdu 3-0 la semaine dernière à domicile contre Palmeiras du Brésil, River a remporté le match retour 2-0, et dans la balance du jeu, il aurait pu y avoir peu de plaintes s’ils avaient marqué suffisamment de buts pour se qualifier pour la finale.

Avec un énorme soupir de soulagement, Palmeiras peut désormais faire la fête comme en 1999 – la dernière fois qu’il avait remporté la compétition – en attendant les vainqueurs de l’autre demi-finale entre ses rivaux locaux Santos et l’Argentine Boca Juniors.

Palmeiras a flirté avec le désastre, et c’était en grande partie de leur faute. L’entraîneur Abel Ferreira a conservé le système qu’il a utilisé au match aller – cela a fonctionné à Buenos Aires, bien que son équipe ait porté sa chance en première mi-temps. Ce n’était cependant pas le bon choix pour ce jeu. L’arrière droit Marcos Rocha a été principalement utilisé comme arrière central droit, un rôle pour lequel il n’est pas bien adapté. Sous pression – et Palmeiras a passé presque tout le match sous pression – cela les a laissés avec un retour de cinq, faisant confiance à leur capacité à la contre-attaque, mais en réalité privés de possession alors que River cherchait à récupérer le ballon près du but. Les Palmeiras étaient en infériorité numérique au milieu de terrain central, permettant à River de se forger une tête. Et, tout comme la semaine dernière, ils étaient chargés à leur droite, laissant trop d’espace à l’arrière droit en maraude de River, Gonzalo Montiel.

Les attaquants de Palmeiras Luiz Adriano et Rony ont brièvement mis en danger, mais River a passé la majeure partie du match à traverser le milieu de terrain des Brésiliens et, dès le début, la défense à domicile était au maximum.

River a retiré deux buts avant la mi-temps. L’arrière central Roberto Rojas est rentré puissamment à la maison depuis un corner, puis un centre de Nico De La Cruz a été accroché par Matias Suarez pour que Rafael Santos Borre dérive derrière Rocha et acquiesce en une seconde.

A la mi-temps, Ferreira a décollé le milieu offensif Gustavo Scarpa et a envoyé sur Breno Lopes, un message clair qu’il avait l’intention de défendre et de faire sauter le contre.

Mais cela n’est jamais arrivé.

Il s’agissait d’un trafic à sens unique, et peu de temps après le redémarrage, la rivière a atteint un niveau global – du moins c’est ce qu’il semblait. Le jeu s’est étalé à gauche, où Franco Angileri a encaissé un centre au deuxième poteau, a repris avec emphase une volée en travers et à l’intérieur du coin par Montiel. Puis vint le spectacle VAR. Cela a pris un certain temps, mais un hors-jeu étroit plus tôt dans le mouvement a été découvert et le but a été exclu.

Un Rafael Santos Borre épuisé est assis sur le sol après la défaite 3-2 de River Plate contre Palmeiras. NELSON ALMEIDA / POOL / AFP via Getty Images

Alors que la pression de River augmentait, Ferreira a finalement fait le changement qui a resserré son milieu de terrain, amenant Gabriel Menino de l’arrière droit pour faire trois au centre et laissant Breno Lopes s’occuper du flanc. Cela a endigué la marée et les choses ont semblé avoir changé de manière décisive la voie de Palmeiras au cours des 20 dernières minutes lorsque River a fait expulser Rojas. C’était une autre décision controversée, mais pas celle prise par l’arbitre vidéo. Le deuxième carton jaune pour Rojas était plus un affrontement maladroit qu’une faute cynique, mais le responsable uruguayen Esteban Ostojich a atteint son rouge.

Palmeiras avait ramassé beaucoup de cartes et certains, en particulier le milieu de terrain Danilo, semblaient marcher sur la corde raide. Mais c’est River qui s’est retrouvé à 10 hommes.

Étonnamment, cela n’a fait aucune différence dans le schéma du jeu. Les palmeiras sont plus à l’aise sur le comptoir – la semaine dernière, ils ont peu utilisé une demi-heure contre 10 hommes alors qu’ils auraient pu mettre la cravate au lit – et ils se sont quand même retrouvés contraints de reculer. River eut bientôt un penalty, Suarez tombant sous le défi d’Alan Empereur. Montiel se préparait à prendre le coup de pied lorsque VAR a jeté un coup d’œil et a décidé, probablement correctement, qu’il y avait eu peu ou pas de contact, et que Suarez était déjà en train de redescendre, à la recherche de la faute.

Et encore River a continué. Weverton dans le but de Palmeiras était occupé et, quand il a été battu au poteau, a eu la chance d’avoir un homme sur la ligne pour venir à son secours.

Il y avait du temps pour plus de controverse VAR à la 10e minute du temps d’arrêt. Santos Borre a pris le pas sur le défenseur remplaçant Benjamin Kuscevic, et est tombé maladroitement. C’était maladroit. Mais était-ce une faute? L’arbitre est allé à l’écran.

Une énorme décision était sur le point d’être prise mais, au soulagement de l’arbitre, un autre hors-jeu étroit a été trouvé plus tôt dans le mouvement et Palmeiras était très secoué, mais en toute sécurité sur la ligne. Leur chance de gloire viendra le 30 janvier.

Mardi soir, cependant, la plus grande partie de la gloire revient à River Plate. Si c’est la fin – comme on l’a supposé – du règne de six ans et demi de l’entraîneur Marcelo Gallardo, alors il repart sur une bonne note, déplorant que ce n’était pas assez haut.