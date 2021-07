Le chaos pandémique sur les médecins

L’éclatement de la pandémie de coronavirus en 2019 a changé à jamais la vie des médecins du monde entier. Quelle que soit la sombre situation, les médecins ont été en première ligne pour servir leur pays. Malgré les risques évidents liés à l’infection mortelle, les guerriers du coronavirus n’ont pas quitté le champ de bataille. Le voyage épuisant et les deux vagues ont malheureusement emporté la vie précieuse des travailleurs de la santé et du personnel médical en Inde.

Il y a eu d’innombrables histoires de guerriers Covid-19 sur Internet à propos de médecins portant des kits d’EPI et travaillant des heures atroces, dont beaucoup n’ont pas pu rencontrer leurs partenaires et leurs enfants pendant des jours, certains ont été expulsés par leurs propriétaires simplement parce qu’ils traitaient avec des patients infectés par le Covid-19. Mais il y a un autre aspect aux difficultés des travailleurs médicaux dont personne ne parle : le manque de patients.

Outre les unités de soins intensifs et les tâches liées à Covid-19, il existe des médecins qui ont du mal à obtenir même un patient de manière régulière. La peur de sortir, le manque de transports en commun en raison du verrouillage et la paranoïa de ramener le virus à la maison avec eux sont bien réels parmi le grand public. Cela a directement affecté les médecins, car ils ont du mal à suivre leurs cliniques et à payer leurs factures.

Le Dr Piyush Singh, ancien président de la RDA, a partagé son expérience avec News18.com. «Au cours de mon mandat dans un hôpital de Delhi où j’ai été employé pour la dernière fois, on m’a demandé de mettre en quarantaine pendant 14 jours car j’ai montré quelques symptômes mineurs de Covid-19. À la fin du mois, la moitié de mon salaire a été déduite indiquant que j’ai été exposé au virus non pas à l’hôpital dans le cadre de mes fonctions mais ailleurs. Cette déduction a été faite avant toute information.

Une conversation avec des médecins d’équipes non-Covid-19 a décrit une histoire similaire.

Lors d’une conversation avec News18.com, le Dr Manu Gautam, chirurgien orthopédiste, président de l’URDA-Inde, a déclaré: «En raison de Covid-19, moins de personnes se présentent à l’hôpital pour des raisons de peur, de verrouillage ou autres. En raison de quoi les rémunérations des médecins comme les ophtalmologistes, les orthopédistes, les psychiatres, les dermatologues ont été réduites de moitié ou ont été réduites à un pourcentage spécifique.

Il a en outre déclaré: «Les pratiques des médecins non associées aux fonctions de Covid-19 ont été entravées, même la vie des personnes qui pourraient être facilement sauvées était alors en danger car les lits et autres installations médicales de base n’étaient pas disponibles en raison de la forte demande. La non-disponibilité des hôpitaux non-Covid-19 a rendu les choses difficiles pour les patients et les médecins dans la gestion d’autres maladies. »

Le Dr Abhinav Monga, MD, psychiatre consultant, a parlé de la santé mentale des médecins.

« Les médecins qui n’étaient pas impliqués dans les soins intensifs des patients atteints de COVID-19 ont non seulement souffert d’un fardeau financier, mais ont également éprouvé beaucoup d’anxiété, de stress et d’appréhension liés à la reprise de leur pratique, apportant des changements à la fois infrastructurels et comportementaux selon la nouvelle norme, » avant d’ajouter : » Il a été difficile de répondre aux attentes et de prendre soin de nous-mêmes et de nos proches. Ne pas être en mesure de contribuer dans ces moments-là est un fardeau émotionnel supplémentaire pour nous. «

Le Dr NR Sreehari, neurochirurgien consultant principal, département de neurochirurgie, hôpitaux Amrita, Kochi a souligné le fait que Covid-19 a ajouté des couches de protection supplémentaires et augmenté ainsi les dépenses opérationnelles.

«Pour gérer et réduire la propagation de l’infection, même les équipements chirurgicaux tels que les microscopes opératoires et les machines de forage ont reçu des revêtements barrières pour éviter l’ensemencement de l’infection. Ces précautions supplémentaires et inévitables consommaient plus de temps de fonctionnement. Et cela a fini par augmenter le coût de la chirurgie, ce qui est également une charge pour les patients et leur famille. »

