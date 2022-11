Le chaos météorologique au Royaume-Uni alors que les inondations causent des ravages sur les routes avec des avertissements de pluie et de vent avant que la pression glacée de -2C ne frappe

Le temps SAUVAGE fait des ravages sur les routes britanniques alors que la tempête Claudio s’installe.

Des avertissements de pluies torrentielles et de vents violents sont en vigueur pour une grande partie du Royaume-Uni avant que les températures ne plongent jusqu’à -2 ° C.

Une voiture tente de traverser une route inondée à Willesden, dans le nord de Londres Crédit : LNP

Un banlieusard tente de s’abriter lors de fortes pluies à Greenwich, au sud-est de Londres Crédit : LNP

Inondations sur Hendon Way / North Circular junction à Londres Crédit : Twitter

La bourrasque française a déjà apporté de fortes averses et des crues soudaines.

Mais les conditions féroces semblent devoir se poursuivre aujourd’hui et du jour au lendemain.

Un avertissement jaune de pluie est en place pour le sud-est de l’Angleterre jusqu’à 15 heures où des averses « persistantes » et 1,5 pouces sont attendues.

Les embruns et les inondations sur les routes augmenteront les temps de trajet et les maisons et les entreprises risquent d’être englouties.

Une alerte distincte pour les “vents très forts” jusqu’à 70 mph couvre le nord de l’Écosse jusqu’à 8 heures du matin.

Mais la majeure partie du Royaume-Uni peut s’attendre à un temps automnal et à des températures maximales de seulement 13 ° C.

Ce fut un début détrempé pour les navetteurs de Londres qui font face à des gares et des rues détrempées ce matin.

Plusieurs lignes de métro et de train sont fermées en raison des conditions, tandis que certaines routes sont fermées par la police.

Ailleurs, des arbres tombés bloquent les chemins dans certaines parties du Sussex et les avions ont du mal à atterrir à Bristol.

Les conditions pourraient s’éclaircir légèrement cet après-midi, mais du “gel épars” arrivera dans les régions du centre et du nord ce soir.

Le mercure oscillera à un seul chiffre, descendant jusqu’à -2 ° C dans les régions rurales d’Écosse.

Vendredi, les Britanniques bénéficieront d’un répit avec “de longues périodes de soleil” au milieu d’averses éparses dans les zones côtières.

Et dans le week-end, plus de pluie passera, persistant principalement dans le sud-est de l’Angleterre.

La météorologue du Met Office, Clare Nasir, a déclaré: “C’est variable au cours des prochains jours – vent, pluie, averses entrecoupées de soleil et de matinées fraîches.

“Deux sujets de préoccupation. De violents coups de vent dans le nord et l’ouest de l’Écosse, c’est là que nous verrons les vents les plus forts et aussi de fortes pluies.

“Aussi des pluies qui deviendront persistantes et assez incessantes dans le sud-est, donc des problèmes d’eau de surface.

“Le vent sera incroyablement fort. De violents coups de vent alors que cette pluie se déplace progressivement vers le nord.

“Tout change alors que nous nous dirigeons vers la semaine prochaine. Oui, il y aura toujours du vent avec quelques averses, mais il y aura des températures plus élevées et les nuits ne seront pas aussi froides.”

Deux avertissements météorologiques jaunes sont en vigueur Crédit : Bureau MET

Une camionnette négocie une section inondée de l’A1 à Londres Crédit : Getty

Vagues se brisant sur l’épi à côté du Palace Pier à Brighton, East Sussex Crédit : Martin Burton/SussexLive