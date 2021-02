L’entraîneur marseillais André Villas-Boas a déclaré mardi qu’il avait offert sa démission, invoquant un désaccord sur la politique sportive du club de Ligue 1.

« J’ai remis ma démission en disant que je n’étais pas d’accord avec la politique sportive. Je ne veux rien de l’OM. Je ne veux pas d’argent », a déclaré Villas-Boas lors d’une conférence de presse.

Villas-Boas, qui a déclaré le mois dernier qu’il partirait à l’expiration de son contrat à la fin de la saison, a déclaré qu’il n’avait pas encore eu de nouvelles du conseil d’administration.

« Le conseil d’administration ne m’a pas encore répondu. Ce qui s’est passé le week-end dernier n’a rien à voir avec ça », a déclaré l’ancien entraîneur de Porto, Chelsea et Tottenham, faisant référence aux incidents de samedi à Marseille, où certains supporters sont entrés par effraction dans le centre d’entraînement du club au milieu de manifestations. contre le président Jacques-Henri Eyraud.

Le match de Ligue 1 entre Marseille et Rennes au Stade Vélodrome samedi a été reporté après que les supporters se soient précipités sur le terrain d’entraînement de Marseille quelques heures avant le coup d’envoi pour protester contre les responsables du club.

Le média multimédia français RMC Sport a rapporté que 150 à 200 supporters avaient tenté de s’introduire dans le centre Robert Louis Dreyfus. Des images télévisées ont montré des fans qui se frayaient un chemin et certains ont été vus lancer des fusées éclairantes et allumer des pétards.

«J’attends une réponse, ça pourrait être non et ensuite on continuerait. Je ne veux pas d’argent, je veux juste partir.

« Nous avons terminé la fenêtre de transfert avec un nouveau joueur [Olivier Ntcham from Celtic]. C’est un joueur pour lequel j’avais dit non », a ajouté Villas-Boas.

Marseille, éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions, est neuvième de Ligue 1, à 16 points du leader lillois avec deux matches en moins.