Le “chaos” froid et neigeux est terminé, mais il reste encore beaucoup d’hiver dans l’Okanagan, selon un expert

Environnement Canada affirme qu’un début de janvier plus chaud que la normale fera du «chaos» de décembre dans l’Okanagan un souvenir lointain, mais ce n’est pas encore le moment de ranger les lourds manteaux pour la saison.

Les températures à Kelowna, Vernon et Penticton seront supérieures à la saison pour la première moitié du mois, avec des maximums quotidiens atteignant jusqu’à 2 ° C d’ici la fin de ce week-end. Bien que des averses et des températures inférieures à zéro restent dans les prévisions pour les 10 prochains jours, les météorologues ne s’attendent à «rien de significatif».

“La semaine précédant Noël a été assez active en termes de nombreux systèmes de tempêtes, mais en ce moment, nous sommes dans un schéma plus calme”, ​​a déclaré Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. “Certes, les choses se sont calmées… même lorsque nous nous attendons à des averses, cela ne semble pas trop lourd pour l’intérieur sud de la Colombie-Britannique.”

Charbonneau dit que Penticton enregistre en moyenne un maximum quotidien de -2 ° C et un minimum de -7 ° C au cours de la première semaine de janvier, avec des chiffres absolus similaires à Kelowna et à Vernon au cours de la même période de l’année.

En 2023, cependant, les météorologues prédisent que les maximums quotidiens resteront au-dessus de zéro à partir du 7 janvier jusqu’au milieu du mois.

« Mais au moment où nous arrivons à la fin de janvier, rien ne dit que nous ne pouvons pas nous retrouver avec des températures très froides à nouveau », a déclaré Charbonneau. “Il ne semble pas que nous aurons cette épidémie froide et arctique dans les 10 prochains jours, mais il reste encore beaucoup de mois avant le printemps et il est toujours possible que ces températures froides reviennent.”

Des dizaines de records de froid extrême et de chutes de neige ont été établis dans toute la Colombie-Britannique à partir des 20 et 21 décembre, avec des retards sur les routes, les terminaux de ferry et les tarmacs des aéroports prolongés jusqu’à Noël et le lendemain de Noël.

“Ce que nous avons vu jusqu’à présent, c’est que le début de janvier sera beaucoup plus calme que ce qui s’est passé avant ce week-end de Noël”, a déclaré Charbonneau.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

Météo d’Environnement CanadaActualitésPenticton