Le chaos et les manifestations se poursuivent devant le Capitole des États-Unis alors que le maire de DC déclare le couvre-feu et que la Garde nationale est pleinement activée

Les partisans du président américain sortant, Donald Trump, restent à l’extérieur du Capitole américain, où un rassemblement de protestation houleux a vu des manifestants prendre d’assaut le bâtiment, provoquant un couvre-feu dans toute la ville et des déploiements de la Garde nationale.

Malgré l’ordre de couvre-feu de 18 heures du maire de DC, Muriel Bowser, une foule massive de partisans de Trump a continué à manifester au Capitole mercredi soir, vu dans des images capturées par l’agence vidéo de RT, Ruptly.

Alors que les autorités s’efforcent de nettoyer le Capitole, la Garde nationale de DC «Entièrement activé», selon le secrétaire à la Défense par intérim Chris Miller, rejoignant d’autres troupes de la Garde déployées auparavant à travers Washington en prévision de troubles lors d’un rassemblement prévu mercredi.

Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a également envoyé des soldats de la Garde et des soldats de l’État pour aider les forces de l’ordre locales.

La brèche au Capitole a vu le bâtiment placé sous verrouillage et le Congrès jeté en suspension alors que les législateurs tentaient de certifier les votes du collège électoral pour la course 2020, qui, selon Trump et ses alliés, était entachée de fraude endémique. On ne sait pas quand le processus de dépouillement reprendra.

Alors que les manifestants tentaient de prendre d’assaut la salle du Sénat, une femme a été abattue. Elle a ensuite été vue en train de quitter le bâtiment sur une civière et serait dans un état critique.

