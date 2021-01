REUTERS

MOSCOU — Cinq mois après avoir survécu à une tentative d’assassinat, le chef de l’opposition russe, Alexei Navalny, est rentré en Russie dimanche au milieu de scènes chaotiques alors que des flics – dont certains étaient habillés en tenue anti-émeute – ont arrêté des partisans et tenté d’empêcher les gens d’entrer dans l’aéroport où leur héros de retour devait atterrir.

Un avion de sauvetage médical allemand avait évacué Navalny de Russie en août alors qu’il gisait dans le coma. Il est revenu sur la compagnie aérienne russe à petit budget, Pobeda, cinq mois plus tard. Le vol a finalement atterri après avoir fait le tour de Moscou pendant environ une heure alors que les autorités lui ont refusé de lui permettre d’entrer à Vnukovo comme prévu.

Poutine a tenté de rejeter Navalny comme étant simplement un «blogueur», mais c’est une affirmation difficile à faire avec un visage impassible lorsque les forces de l’ordre ont déployé des dizaines de véhicules de police pour vous accueillir dans un aéroport qui a sombré dans l’anarchie avec des flics essayant de rassembler des partisans. et les journalistes sont sortis du bâtiment après que beaucoup se soient frayés un chemin à l’intérieur.

Plusieurs milliers de supporters se tenaient devant l’aéroport de Vnukovo, scandant «La Russie sera libre!» Dix minutes seulement avant l’atterrissage de l’avion de Navalny, quatre policiers anti-émeute ont traîné une jeune femme loin de l’aéroport, ses longs cheveux traînaient le long du sol et elle criait à pleins poumons.

Au fil du temps, il n’y avait toujours aucun signe du vol de Navalny à Vnukovo. Les trackers de vol ont montré l’avion s’écartant de l’aéroport assiégé. Finalement, le mot a filtré que l’avion de Navalny était redirigé vers Sheremetyevo, un aéroport de Moscou qui n’était pas entouré par les partisans de Navalny.

Les partisans de Navalny ont célébré à son atterrissage, se moquant des autorités pour avoir forcé le vol à être redirigé: «Nous leur avons fait peur! Ils ont peur de nous!

La perspective d’une autre tentative d’assassinat menace son retour, mais ses partisans affirment qu’il fait la bonne chose.

Un politicien ne peut gagner la confiance d’une nation que sur le terrain, pas en exil. Les amis et alliés de Navalny disent au Daily Beast que personne n’a essayé de le dissuader du plan et ils disent que son retour marque une nouvelle phase de lutte encore plus intense contre le président Vladimir Poutine.

Le lieutenant supérieur de Navalny, Lyubov Sobol, a été arraché par les responsables de Poutine à Vnukovo dimanche alors qu’elle attendait son vol pour atterrir. Elle a été arrêtée avec des dizaines de partisans de Navalny. Un groupe de policiers est entré dans la foule. «Prenez celui-là et prenez celui blond», a déclaré l’un des policiers. Alors qu’ils s’éloignaient rapidement de la zone d’arrivée et montaient dans un véhicule de police garé à l’extérieur, Sobol a demandé: «Pourquoi me détenez-vous?»

Plus tôt dans la semaine, Sobol s’est entretenu avec The Daily Beast: «Les autorités semblent hystériques à propos du retour de Navalny, elles publient des déclarations tard dans la nuit sur son arrestation inévitable», a-t-elle déclaré. « [But] cela n’interrompra pas notre agenda et Navalny et notre équipe ont d’énormes projets.

L’un de ces plans est que Sobol se présente aux élections législatives de cette année, et elle a minimisé les discussions sur de nouveaux efforts pour tuer son collègue.

«Nous ne voyons aucune raison de parler d’une autre tentative d’assassinat d’Alexei; nous avons vu que les autorités ont envoyé des agents dans sa chambre, mis du poison Novichok dans ses sous-vêtements pour le tuer; Néanmoins, il serait inutile de s’inquiéter, de penser quand ils pourraient essayer de recommencer », a-t-elle déclaré.

Le chef de l’opposition n ° 2 de Navalny a ordonné à Novichok de frapper le chef de l’opposition

La perspective de finir en prison n’a jamais arrêté Navalny – il a passé des mois derrière les barreaux pour ses activités politiques au cours de la dernière décennie. En rentrant chez lui, il a continué d’appeler les Russes à protester contre «Poutine, le voleur».

S’exprimant dans l’avion juste avant son décollage de Berlin, il a souligné qu’il n’y avait rien pour quoi l’arrêter.

Depuis sa sortie d’un hôpital en Allemagne fin septembre, Navalny accuse Poutine de sa tentative d’assassinat avec le célèbre agent Novichok. «J’affirme que Poutine est derrière cette attaque», a-t-il déclaré dans sa première interview à Der Spiegel peu de temps après avoir émergé d’un coma de 32 jours.

Navalny n’a jamais considéré l’exil comme une option pour son avenir, et il n’a pas changé d’avis après que des laboratoires allemands, français et suédois aient trouvé des traces de tests d’armes chimiques soviétiques début septembre. «Aucune descente de police, aucune pression ne nous fera nous arrêter ou nous échapper à l’étranger. Laissons Poutine et ses copains émigrer, c’est notre ville, notre pays, nous sommes des patriotes de Russie », a déclaré Navalny au Daily Beast en février, peu de temps après que la police a confisqué les ordinateurs, le matériel photo et vidéo de son studio à Moscou.

Gennady Gudkov, un ancien agent du KGB désormais aligné avec l’opposition, respecte la courageuse décision de Navalny de retourner dans son pays, mais ne pensait pas que le chef de l’opposition resterait libre longtemps. «Le Kremlin a du mal à le présenter comme une personnalité marginalisée précisément parce que Navalny a consolidé un énorme soutien public. Des millions de Russes le connaissent, sa popularité grandit rapidement », a déclaré Gudkov au Daily Beast. «Nous nous attendons à ce que les messages, les signaux de Navalny atteignent l’objectif majeur de l’opposition, à savoir changer le pouvoir.

Les rumeurs de Poutine se déchaînent alors qu’il se cache dans le secret

Les organes de presse de l’État russe ont du mal à trouver un portrait de Navalny. Depuis l’attaque du Capitole américain la semaine dernière, les médias contrôlés par l’État ont attaqué les «fascistes libéraux» qui bloquent le président Trump et ses partisans sur les réseaux sociaux, mais Navalny a confondu ce récit en dénonçant la décision du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, d’interdire Trump.

Navalny a considérablement augmenté son propre suivi en ligne après l’attentat contre sa vie. Il y a quelques semaines, il a réussi à joindre l’un de ses assassins présumés au téléphone et a enregistré la conversation dramatique. Plus de 22 millions de personnes ont consulté le rapport de Navalny intitulé «J’ai appelé mon tueur et il a avoué». Le chef de l’opposition insiste sur le fait qu’il y a suffisamment de détails dans le rapport pour arrêter non seulement les tueurs mais aussi ceux qui ont aidé à cacher les preuves du crime.

Mais la Russie ne va évidemment pas enquêter sur la tentative d’assassinat sur Navalny, surtout après que le président Poutine a noté en riant lors d’une récente conférence de presse que si les services spéciaux russes avaient voulu tuer Navalny, «ils l’auraient terminé».

Gudkov, l’ancien agent du KGB, a déclaré que les autorités feraient tout pour isoler Navalny. «Ils vont le mettre en détention à domicile ou en prison, alors il se retrouve sans Internet. Prévoient-ils de le transformer en un russe Nelson Mandela? J’espère que la Russie est plus développée que l’Afrique du Sud ne l’était il y a un demi-siècle.

Ilya Yashin a déjà perdu un ami proche, Boris Nemtsov, à la suite d’un assassinat. Il a été abattu à Moscou en 2015. Le responsable du conseil de l’opposition a déclaré au Daily Beast qu’il craignait pour la vie de Navalny.

Boris Nemtsov, cœur de l’opposition russe, abattu à Moscou

«Poutine déteste Navalny, tremble de fureur quand il parle de lui. Tout récemment, personne ne penserait que les autorités pourraient empoisonner l’opposition avec un agent Novichok, maintenant nous savons qu’elles le peuvent », a-t-il déclaré. «Boris Nemtsov a dit un jour: ‘Nous ne devons pas sous-estimer leur caractère scandaleux.’»

Yashin pleure toujours Nemtsov. Mais il a dit: «Je n’ai pas essayé d’empêcher Aleksey de revenir: la politique en Russie est son destin, c’est un vrai patriote. Aucun fonctionnaire, aucun service spécial, ne le protège. Il vient se battre seul.

