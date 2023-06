Le chaos en Russie remonte le moral de l’Ukraine alors qu’elle poursuit les premières étapes de la contre-offensive

KYIV, Ukraine (AP) – La rébellion armée contre l’armée russe a peut-être pris fin en moins de 24 heures, mais le désarroi dans les rangs ennemis était un cadeau inattendu et un rappel opportun du moral des troupes ukrainiennes

Le spectacle de la mutinerie d’Evgueni Prigojine dans le centre de commandement et de contrôle militaire critique de la ville russe de Rostov-sur-le-Don, et plus tard la ruée de la Russie pour fortifier Moscou alors que les troupes marchaient pour renverser la direction militaire du pays ont été accueillis « avec des applaudissements » par les commandants de Groupe des forces orientales de l’Ukraine, a déclaré son porte-parole, Serhii Cherevatiy.

« Les soldats en première ligne sont positifs à ce sujet », a-t-il déclaré. « Tout chaos et désordre du côté de l’ennemi nous profite. »

Une vidéo du commandant de drone ukrainien bien connu « Magyar » regardant la révolte tout en mangeant d’énormes quantités de pop-corn est devenue virale. Une pléthore de mèmes joyeux se moquant du dirigeant russe Vladimir Poutine ont inondé les médias sociaux, et déclaration après déclaration des hauts gradés ukrainiens, les troubles ont été décrits comme un signe certain d’une plus grande instabilité à venir.

La crise immédiate s’est terminée par un accord négocié par Minsk qui enverrait Prigozhin en exil en Biélorussie. Mais pour les Ukrainiens qui regardaient, le mal était fait : les vulnérabilités russes ont été exposées, et en acceptant des concessions quelques heures après avoir qualifié Prigozhin de traître, Poutine est apparu faible et désespéré.

La rébellion de courte durée n’a pas sensiblement affecté la position de l’armée russe le long de la ligne de front de 1 000 kilomètres (600 milles) dans l’est de l’Ukraine, mais elle pourrait donner à l’Ukraine l’impulsion dont elle a besoin pour intensifier la phase initiale de sa contre-offensive, ce que les chefs militaires ont admis. va moins vite que prévu.

« À court terme, cela a détourné l’attention de la guerre et détourné certaines ressources du front », a déclaré Nigel Gould-Davies, chercheur principal pour la Russie et l’Eurasie à l’Institut international des affaires stratégiques. Mais à plus long terme, a-t-il dit, cela montre un manque d’unité parmi les forces combattantes russes. « C’est terrible pour le moral de la Russie. Aussi bien les officiers que les soldats. C’est très bon pour le moral de l’Ukraine.

Sur les chaînes russes Telegram, des militaires qui bloguent sur la guerre ont exhorté les soldats russes à rester concentrés sur la guerre. « Frères! Tous ceux qui tiennent une arme sur la ligne de contact, rappelez-vous que votre ennemi est en face de vous », lit-on dans un message.

Le soldat ukrainien Andrii Kvasnytsia, 50 ans, qui a été blessé en combattant dans la ville orientale de Bakhmut, où les combats se déroulent sans arrêt le long des flancs sud de la ville minière de sel occupée par les troupes russes, a déclaré : « Tout le monde est excité ».

« Mon ami m’a appelé aujourd’hui et il m’a dit : ‘Andrii, je n’ai pas bu depuis tant d’années, mais aujourd’hui j’ai une bonne raison de boire’, a-t-il dit. « Tout est difficile, pas facile, mais nous allons certainement gagner. » Il s’est entretenu avec l’Associated Press à Kiev, où il est en convalescence.

Alors que les troupes de Wagner marchaient vers Moscou, Hanna Malyar, vice-ministre ukrainienne de la Défense, a annoncé des progrès dans plusieurs directions le long de la ligne de front où les combats font rage depuis des semaines, et que les avancées russes plus au nord ont été contrecarrées.

« La faiblesse de l’ennemi est toujours une fenêtre d’opportunité, elle nous permet de prendre l’avantage », a-t-elle déclaré à AP, ajoutant qu’il était trop tôt pour évaluer comment le jeu politique qui se joue en Russie pourrait donner l’avantage militaire à l’Ukraine.

L’Ukraine a intensifié ses attaques dans plusieurs directions dans le sud-est au début du mois, un mouvement qui signalait que sa contre-offensive tant attendue avait commencé. Mais les progrès ont été « plus lents que souhaités », a reconnu le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré la semaine dernière qu’une nouvelle armée de réserve serait formée d’ici la fin juin, renforçant les effectifs russes le long du front ukrainien, où la Russie a engagé 90 % de ses forces et dépasse déjà largement le nombre de combattants ukrainiens.

Les experts ont déclaré que les Ukrainiens doivent maintenir leur flexibilité et leur rapidité pour exploiter les vulnérabilités russes le long de la ligne de front et percer les lignes de défense lorsque l’occasion se présente.

Avec des systèmes d’armes modernes aux normes de l’OTAN en leur possession, le moral est l’ingrédient nécessaire pour obtenir la vitesse dont les troupes ukrainiennes ont besoin pour changer la dynamique sur le terrain, disent-ils.

« Cela va donner un véritable coup de pouce aux Ukrainiens », a déclaré James Nixey, responsable du programme Russie et Eurasie de Chatham House. « Si nous avons dit que les Ukrainiens ont beaucoup de raisons de se battre, ils ont un peu manqué de moral ces derniers temps. »

Les commandants ukrainiens ont dit à leurs combattants que la discorde qui sévissait en Russie était, indirectement, leur faute. « Les héros de Bakhmut qui ont tenu la ville pendant 10 mois et épuisé l’ennemi, ce sont les co-auteurs de cette épopée russe ratée », a déclaré Cherevatiy.

La vérité est plus compliquée. La rivalité de longue date entre Prigozhin et les dirigeants militaires russes est antérieure à l’invasion à grande échelle, mais l’efficacité relative de Wagner par rapport aux troupes de l’armée régulière combattant dans la ville a rehaussé le profil de Prigozhin et lui a peut-être donné la confiance nécessaire pour aller de l’avant avec la rébellion.

Pourtant, le message résonne parmi les rangs militaires ukrainiens alors qu’il se prépare pour la prochaine poussée décisive dans la guerre.

Dimanche, dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l’Ukraine, des militaires appartenant à une unité de mortier ont tiré sur des cibles russes depuis leurs positions, consacrant chaque explosion aux griefs causés par la Russie.

« Pour le barrage de Kakhovka ! a crié un militaire des forces spéciales ukrainiennes avec l’indicatif d’appel Rhein, faisant référence à l’effondrement catastrophique du barrage imputé à la Russie au début du mois qui a submergé des communautés ukrainiennes entières.

___

Les journalistes d’Associated Press Mystyslav Chernov à Zaporizhzhia, en Ukraine, et Danica Kirka à Londres ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Samya Kullab, Associated Press