Le chaos en Russie prouve que nous avons plus que jamais besoin d’une OTAN forte – alors pourquoi Joe Biden bloque-t-il Ben Wallace ?

À la fin, Vladimir Poutine n’y survivra pas.

Mad Vlad peut encore vivre plus longtemps que Yevgeny Prigozhin, le non-conformiste bavard qui a mené ses repoussants mercenaires wagnériens dans une rébellion ouverte contre Moscou. Mais Poutine est fini.

Il est fini même si les troupes régulières russes ont maté la menace wagnérienne.

Poutine ne survivra jamais à cette contestation méprisante de son pouvoir et aux questions soudain posées par d’anciens alliés au sujet de sa guerre désastreuse contre l’Ukraine.

Si l’histoire nous enseigne quelque chose sur les dirigeants russes, c’est qu’ils peuvent survivre à tout, à part avoir l’air faibles.

Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine ont tous deux survécu à des tentatives de coup d’État, mais pas pour toujours.

Et il en sera de même avec Poutine.

Il a l’air faible aujourd’hui d’une manière qu’il n’a jamais eu l’air faible auparavant. Il a l’air furieux, incontrôlable, un despote qui sent l’histoire se refermer.

Poutine ressemble à un dirigeant qui comprend maintenant qu’il a commis une erreur catastrophique en envahissant l’Ukraine.

C’est un chef qui ne contrôle plus ses forces armées.

C’est un dictateur meurtrier dont la journée est finie.

Jusqu’à hier, des millions de Russes considéraient Poutine comme le restaurateur de leur fierté nationale. Pas plus.

C’était un mensonge, et ça a toujours été un mensonge.

La mutinerie des mercenaires de Wagner – une armée hétéroclite d’anciens condamnés et d’anciennes forces spéciales qui ont mené la plupart des combats les plus sales de Russie en Ukraine – rend la propagande triomphaliste de Poutine impossible à croire.

La Russie est au bord de l’abîme d’une guerre civile.

Bonne nouvelle pour le brave peuple d’Ukraine. Mais il ne faut pas se cacher que l’effondrement de Poutine fera de notre monde un endroit bien plus dangereux.

Où l’OTAN sera plus importante que jamais.

Pas plus tard qu’en 2019, le président Emmanuel Macron qualifiait l’OTAN de « mort cérébrale » et déclarait que l’UE – cette célèbre force de combat – devrait commencer à se considérer comme une puissance militaire.

Ce bavardage sans langue de bois a pris fin avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La prochaine guerre civile en Russie rendra les discussions sur la disparition de l’OTAN encore plus ridicules.

Celui qui remplacera Poutine, il est peu probable que ce soit Nick Clegg.

Lorsque Poutine partira – comme il finira par le faire – il est presque certain d’être remplacé par un nationaliste russe encore plus fou et belliqueux qui est encore plus désireux d’atteindre ces armes nucléaires.

L’Europe se tournera vers l’Otan pour se défendre de tout enfer à venir.

L’Otan est le grand défenseur de la liberté de l’Occident depuis 74 ans.

Et nous en aurons bientôt plus que jamais besoin.

Alors, quelle ironie amère qu’alors que la Russie se déchire, nous ne choisissions pas le meilleur homme pour diriger l’OTAN.

Parce que le meilleur homme pour le poste – le secrétaire à la Défense Ben Wallace – s’est vu opposer son veto par le président américain pour le crime d’être britannique.

Comme nos ennemis doivent glousser ! Il y a des rumeurs selon lesquelles Mme Joe Biden préférerait qu’une femme dirige l’OTAN. C’est peut-être même vrai.

Mais personne ne doute sérieusement que Wallace – le grand galvanisateur du soutien occidental à l’Ukraine après l’invasion de la Russie – serait parfait pour diriger l’OTAN.

Contrairement à tous les autres candidats proposés – le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, la dirigeante danoise Mette Frederiksen et l’actuel chef de l’OTAN, l’ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg – Wallace a en fait entendu un coup de feu tiré avec colère.

Les autres candidats sont des politiciens de carrière qui poussent la plume. Ben Wallace est un vieux soldat.

Diplômé de Sandhurst, Wallace a servi de 1991 à 1998 dans les Scots Guards en Allemagne, à Chypre, au Belize et en Irlande du Nord, où il a été mentionné dans des dépêches, et a fait un excellent travail en organisant l’évacuation de Kaboul en 2021.

Mais la haine de Biden pour notre pays est si dérangée qu’il n’acceptera pas un Britannique comme chef de l’OTAN.

Pas même au moment où l’Europe est déchirée par le pire conflit depuis 1945.

Pas même alors que la Chine intimide la libération de Taiwan. Pas même alors que la Russie se prépare à la guerre civile. Rien n’importe plus pour le vieux fou Biden que de marquer quelques petits points contre les Britanniques détestés.

Rishi Sunak était à Washington au début du mois.

VIEUX FOU DANGEREUX

Et tandis que l’administration de Biden a déroulé le tapis rouge pour les dirigeants de la France et de la Corée du Sud – et que le Premier ministre indien Narendra Modi a eu droit à un somptueux dîner d’État – aucune telle courtoisie n’a été offerte au jeune Premier ministre britannique.

Biden est un petit vieil homme pathétiquement petit. Et nous devrions être furieux.

Jusqu’où doit aller le cerveau du président pour ne pas vouloir que l’OTAN soit dirigée par le meilleur candidat ?

Biden est de plus en plus erratique. La semaine dernière, il a terminé un discours sur les lois sur les armes à feu avec une ligne de signature doo-lally – « Dieu sauve la reine, mec! » – que ses laquais sont toujours incapables d’expliquer.

Pendant ce temps, le voyage minutieusement organisé du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine a été sapé dans un moment de folie lorsque Biden a rejeté avec désinvolture le président chinois Xi Jinping comme un «dictateur».

Les analystes suggèrent que l’explosion improvisée de Biden a totalement sapé les efforts de Washington pour orienter les relations américano-chinoises sur une base plus saine et éloigner la Chine de la Russie.

Biden nous met tous en danger. Le vieil imbécile dangereux n’est plus une blague.

« Sleepy » ne le couvre pas tout à fait. « Gaffes » ne décrit pas tout à fait son comportement bizarre.

Et permettre à ses puériles sentiments anti-britanniques de nuire au leadership de l’Otan – et à la liberté et à la sécurité du monde occidental – ne devrait pas rester incontesté.

L’Amérique est un gâchis. Nulle part cela n’est plus évident que dans les anciennes médiocrités qu’ils élisent pour leurs présidents.

C’est leur problème. Notre problème est que nous nous sommes trompés lors des débats sur le Brexit en disant que quitter l’Union européenne nous rapprocherait des États-Unis.

Il est temps d’arrêter de nous leurrer. La seule chose spéciale à propos de cette relation est à quel point Droolin ‘Joe Biden nous déteste.

Mais arrêtons de penser que Biden est une blague.

Car le monde deviendra un endroit infiniment plus dangereux lorsque le régime méprisable de Poutine aura finalement disparu.

Quel que soit le nationaliste russe assoiffé de sang qui le remplace, il est beaucoup plus susceptible de chercher à établir ses références sur le champ de bataille.

Nous avons plus que jamais besoin de l’OTAN. Et l’Otan, Monsieur le Président, a besoin de Ben Wallace.

