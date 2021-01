Le chaos a éclaté dans un centre commercial de Los Angeles au cours du week-end lorsqu’un groupe de manifestants anti-masque a rencontré l’opposition ou a refusé l’entrée dans les magasins alors qu’ils organisaient une manifestation contre les strictes restrictions de COVID en Californie.

Le groupe d’une douzaine de manifestants diffusait en direct sur les réseaux sociaux alors qu’ils traversaient le Westfield Century Mall dimanche.

Dans un certain nombre de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, le groupe est vu mêlé à une série d’altercations verbales et physiques, au moins un des « organisateurs » étant arrêté par la police.

La partisane de Trump, Shiva Bagheri, l’une des anti-masques participantes, a décrit ses collègues manifestants comme des « amoureux de la liberté » dans un clip publié sur Facebook en direct.

« Tout sur le contrôle, cela n’a rien à voir avec un virus mortel … parce qu’un masque ne vous protège pas d’un virus mortel », entend Bagheri dire dans le clip, avant de proclamer faussement que vous ne pouvez pas propager le virus si vous êtes asymptomatique.

Plusieurs des manifestants ont été entendus scandant « plus de masques » à l’intérieur du centre commercial à deux étages du boulevard Santa Monica. Au moins l’un d’entre eux renonçait à un panneau indiquant: «COVID est un Con-Job».

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

Les manifestants ont manifesté dimanche au Westfield Century Mall de Los Angeles. L’un des membres du groupe, Shiva Bagheri, est illustré à gauche

Plusieurs des manifestants sont également vus scandant « plus de masques » tout en prenant d’assaut un magasin de Bloomingdale

Une violente altercation a éclaté entre un manifestant et un client. Je n’ai pas vu l’incident incitant. Elle prétend que le client l’a frappée; en réponse, elle essaie de le frapper avec un caddie et lui crie dessus. pic.twitter.com/nR3whF8ImC – Samuel Braslow (@SamBraslow) 4 janvier 2021

Journaliste Samuel Braslow a publié un fil de vidéos sur Twitter, documentant les différentes altercations des manifestants avec les acheteurs, les employés des magasins et les forces de l’ordre.

Dans un magasin Ralph à côté du centre commercial, un certain nombre de membres du groupe sont vus marchant à l’intérieur du supermarché, ignorant les protestations d’un client qui leur dit à plusieurs reprises: «vous avez besoin d’un masque… vous allez tomber malade».

Lorsque le client dit à un manifestant masculin qu’il «a un masque pour lui», le manifestant, vêtu d’un chapeau rouge, répond: «Je n’ai pas besoin de masque, je ne porte pas de masque».

Le client filme la conversation avec le manifestant, qui est flanqué de plusieurs autres qui ne portent pas non plus de masques avec leur téléphone portable tendu devant eux.

Lorsque le client, qui porte un masque, réaffirme au groupe « vous allez tous tomber malade », plusieurs manifestants se moquent du commentaire, avec un homme entendu crier hors caméra, « nous n’allons pas tomber malade , tout cela est un putain de canular ».

Les manifestants se sont filmés en entrant dans un supermarché Ralph’s sans masque et en se disputant avec les acheteurs

La manifestation a eu lieu à l’intérieur et autour du Westfield Century Mall à Santa Monica

L’un des moments les plus intenses a été lorsqu’une femme qui a dit qu’elle était médecin a crié aux anti-masques derrière une barricade de fortune. «Ma mère est à l’hôpital avec COVID», dit-elle. ¿Les gens meurent. C’est la vie. Votre père n’est pas spécial, répond un anti-masque. pic.twitter.com/HU53xMc05j – Emily Holshouser (@emilyytayylor) 4 janvier 2021

Une deuxième altercation verbale impliquant un autre manifestant masculin a été capturé par la journaliste Emily Holshouser, montrant l’homme disant à un acheteur en colère qu’il n’avait pas besoin de masque parce qu’il avait été testé négatif pour COVID-19.

Il a ensuite qualifié le client de «masque nazi», auquel il a répondu: «Vous nous harcelez avec vos putains de germes.

Ailleurs dans le magasin, une manifestante a été impliquée dans une altercation physique avec un acheteur masqué, semblant tenter de le pousser avec un caddie dans une allée de produits surgelés.

La femme est entendue crier avec colère «vraiment? comme elle charge vers l’homme. Plusieurs autres manifestants masculins descendent alors, criant « pourquoi frappez-vous une femme, mec? » alors qu’il tente d’empêcher la femme de pousser le chariot dans ses jambes. On ne sait pas ce qui a déclenché l’incident.

On entend la manifestante crier à plusieurs reprises: «Il vient de m’agresser! Appelez les flics, alors qu’elle continue de marcher vers le client, alors qu’il tente de fuir.

Le groupe a ensuite encerclé le client près du comptoir de caisse, le réprimandant pour avoir porté un masque tout en répétant l’affirmation selon laquelle il avait «agressé» la manifestante.

«Il m’a agressé! on entend la manifestante crier. «Il m’a frappé au visage».

La manifestante a ensuite été filmée par la caméra en train de donner un coup de pied au même acheteur alors qu’il tentait de s’en aller.

«Un type s’occupe de lui là-bas, allez les patriotes», crie la femme. «Quelqu’un lui montre ce qui se passe.

La partisane de Trump, Shiva Bagheri (à gauche), l’une des anti-masques participantes, a décrit ses collègues manifestants comme des « amoureux de la liberté » dans un clip publié sur Facebook en direct.

Bagheri a téléchargé une image sur Facebook montrant certains membres du groupe en train de manger à l’intérieur au centre commercial dimanche

Plusieurs des manifestants sont également vus scandant « plus de masques » en prenant d’assaut un Bloomingdale’s au Century City Mall. Le LAPD se serait finalement présenté sur les lieux, mais n’a pas tenté de faire sortir les manifestants des lieux.

Les manifestants ont organisé une procession à travers les trois étages du grand magasin, répétant leur chant « plus de masques » et criant également « f *** la Chine communiste ».

Un acheteur a dû être escorté hors du magasin par un membre du personnel après avoir été impliqué dans un échange houleux avec au moins quatre des manifestants, des images capturé par Braslow montré.

Ailleurs dans le magasin, une poignée de manifestants ont également vu organiser une « soirée dansante » sur le morceau de Village People « YMCA », certains changeant le chœur en « MAG-A ».

Parmi les autres cascades, citons un groupe de manifestants masculins tentant de franchir une porte d’un magasin Steve Madden et criant aux travailleurs d’une chaîne de cafés 85 Degrees que les masques « sont illégaux ».

Dans ce que Holshouser a appelé « l’un des moments les plus intenses », une acheteuse visiblement émotive a tenté de confronter le groupe en leur disant: « Mon père est à l’hôpital avec COVID vous un ** trou. »

Un manifestant de sexe masculin, qui avait auparavant qualifié quelqu’un de « masque nazi », a répondu: « Beaucoup de gens le sont. C’est la vie. Les gens meurent. Votre père n’est pas spécial.

Le même manifestant masculin a ensuite été filmé lors d’une dispute avec un responsable du centre commercial qui avait demandé au groupe de partir.

«Dans les années 40, demanderiez-vous à un groupe de Noirs de partir s’ils étaient harcelés? Les partisans de Trump sont opprimés en Amérique aujourd’hui », déclare l’homme.

Le groupe est vu impliqué dans un certain nombre d’altercations verbales et physiques dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux

Au moins un des manifestants a été arrêté par la police (ci-dessus) après avoir été impliqué dans une bagarre avec un acheteur. On ne sait pas combien ont été détenus au total

Plusieurs magasins à l’intérieur du centre commercial ont verrouillé leurs portes pour empêcher le groupe d’entrer.

Dans un cas, un manifestant, qui est blanc, a qualifié un employé de magasin de « gros con blanc » pour les avoir enfermés.

Plus tard dimanche, le témoin oculaire Peter De La Chingada a tweeté un clip semblant montrer ce qu’il a décrit comme le « principal perturbateur » de la manifestation détenu après une altercation physique avec un acheteur du centre commercial.

Les circonstances entourant sa détention ne sont pas claires, avec d’autres récits de témoins oculaires présumés sur les médias sociaux affirmant qu’elle avait ensuite été libérée et renvoyée aux manifestations.

On ne sait actuellement pas combien de personnes ont été arrêtées pendant la manifestation.

Une demande de commentaires à ce sujet a été déposée par DailyMail.com auprès du LAPD.

En Californie, les gens sont légalement tenus de porter un masque lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur domicile dans l’intérêt de se protéger contre la propagation du coronavirus.

L’État est largement considéré comme le nouvel épicentre américain du virus, avec une augmentation du nombre de cas positifs, des décès et des hospitalisations.

Le département d’État de la Santé publique a signalé dimanche encore 181 décès et plus de 45350 nouveaux cas confirmés de COVID-19 à travers la Californie, portant le total de cas à près de 2,4 millions depuis le début de la pandémie.

Plus de 26530 personnes sont également mortes du virus dans l’État, ce qui en fait le troisième à dépasser 25000 décès par COVID-19 depuis le début de la pandémie, derrière New York avec près de 38000 décès et le Texas avec plus de 27000, selon un décompte par l’Université Johns Hopkins.

Les hospitalisations sont également passées à 20 600 au cours du week-end, dont 4 500 de ces patients sont actuellement en soins intensifs.