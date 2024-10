Le chaos éclate au tribunal lors de la détermination de la peine d’un homme reconnu coupable dans le procès pour meurtre d’un adolescent

Adrian Cosby était pour l’essentiel impassible vendredi lorsque le juge Miguel M. De la O de la Cour de circuit de Miami-Dade a lu le verdict du jury qui l’a déclaré coupable du meurtre d’un adolescent lycéen il y a quatre ans lors d’un vol bâclé.

Il a commencé à trembler légèrement lorsque le père d’Andrea Camps-Lacayo, l’aîné de 18 ans dont il a été reconnu coupable de meurtre, a commencé à parler pendant la phase de détermination de la peine.

Et il a éclaté et le chaos a régné dans la salle d’audience 4-1 du palais de justice pénale de Miami-Dade lorsqu’Alex Camps s’est tourné vers Cosby, l’a traité de « monstre », puis a imputé ses actes à son éducation.

« De quoi tu parles, putain », était l’une des rares choses que Cosby avait dit auparavant à propos de quatre agents des services correctionnels et des forces de l’ordre de Miami-Dade qui avaient réussi à le maîtriser alors qu’il tentait de se rendre aux camps et de franchir un muret derrière lui où se trouvait sa famille. et des amis étaient assis.

Adrian Cosby doit être retenu dans une salle d’audience de Miami-Dade vendredi soir 25 octobre 2024, après avoir été reconnu coupable du meurtre d’Andrea Camps-Lacayo, une étudiante de 18 ans au Terra Environmental Research Institute à West Kendall. Elle a été tuée en 2020 dans un vol bâclé de baskets coûteuses. Cosby s’est jeté sur le père d’Andrea alors qu’il lisait une déclaration au tribunal.

LIRE LA SUITE : Le chaos éclate dans la salle d’audience après qu’un homme reconnu coupable du meurtre d’une adolescente se jette sur son père

À ce moment-là, tout le monde dans la salle d’audience était debout. Certains se déplaçaient pour se cacher. D’autres, irrités par le verdict et le discours de Camps, lui criaient dessus et se précipitaient pour sortir de la salle d’audience. Environ 20 minutes plus tard, une fois l’ordre rétabli, De la O a lu sa condamnation. Cosby n’était pas revenu.

Adrian Cosby doit être retenu dans une salle d’audience de Miami-Dade vendredi soir 25 octobre 2024, après avoir été reconnu coupable du meurtre d’Andrea Camps-Lacayo, une étudiante de 18 ans au Terra Environmental Research Institute à West Kendall. Cosby s’est jeté sur le père d’Andrea alors qu’il lisait une déclaration au tribunal.

La vie pour le meurtre d’Andrea Camps-Lacayo. À perpétuité pour la tentative de meurtre de son petit ami Sergio Berben. Et 25 ans pour la tentative de vol à main armée du couple d’adolescents qui étaient étudiants au Terra Environmental Research Institute de West Kendall.

« Je vous ai dit la dernière fois que je ne pouvais pas vous rendre justice », a déclaré De la O à la famille. «C’est une tragédie pour tout le monde. Ils ont perdu leur fils et vous avez perdu votre fille. Et je ne peux rien faire pour personne.

Alexander Camps réconforte sa femme, Maria Camps-Lacayo, après avoir entendu le verdict de culpabilité d’Adrian Cosby. Cosby a été reconnu coupable vendredi du meurtre de leur fille Andrea Camps-Lacayo, une étudiante de 18 ans au Terra Environmental Research Institute à West Kendall. Après la lecture du verdict, Cosby a bondi sur Camps alors qu’il lisait une déclaration dans la salle d’audience.

Le jury a déclaré que Cosby avait tiré une balle mortelle

Il a fallu moins de deux heures aux jurés pour décider que Cosby, 22 ans, avait tiré la balle qui a tué Camps-Lacayo lors d’une tentative ratée de voler trois paires de baskets rares et chères à son petit ami Berben à Homestead il y a quatre ans. Cosby est le deuxième accusé dans cette affaire à être reconnu coupable. En février, George Oshane Walton, 24 ans, a été condamné à la prison à vie pour avoir participé au meurtre.

LIRE LA SUITE : « Vous nous avez volé pour toujours », dit au tueur la mère d’une fille tuée dans un vol de baskets bâclé

Les jurés ont appris que Berben, par l’intermédiaire d’un ami, avait accepté de rencontrer un homme nommé Eric Readon qui devait acheter trois paires de Yeezys – une coentreprise entre la superstar du rap Kanye West et Addidas – pour 935 $. Berben, un responsable des baskets, gagnait de l’argent supplémentaire depuis le collège en vendant des baskets au marché noir via un compte Instagram.

Ce jour-là, le 7 avril 2020, Berben et Readon n’avaient pas encore convenu du lieu de rencontre, alors Berben a emmené Camps-Lacayo prendre le petit-déjeuner.

Alors qu’ils mangeaient, le téléphone portable de Berben sonna. C’était Readon, qui lui disait de se retrouver dans un lotissement de Homestead. Alors Berben est parti dans sa Jeep Wrangler blanche, Camps-Lacayo sur le siège passager. Une fois que le couple est entré dans la communauté fermée, il a de nouveau parlé à Readon, qui lui a dit de se garer devant une maison abandonnée en bas de la rue.

Berben a déclaré aux jurés qu’il tenait une paire de chaussures et sa petite amie les deux autres lorsque Walton s’est présenté à la place de Readon. Ils ont commencé à parler par la fenêtre du côté conducteur. Walton n’a jamais montré d’arme ni tenté de voler les chaussures.

Mais pendant qu’ils parlaient, a déclaré Berben, il a remarqué, à travers son rétroviseur, que Cosby se dirigeait vers la Jeep par derrière. Alors que Cosby se rapprochait de Walton, il ouvrit le feu, frappant d’abord Berben au bras gauche, la balle sortant et touchant Camps-Lacayo à l’estomac.

Berben a posé la Jeep au sol et a couru hors du complexe, où il a appelé le 911. Camps-Lacayo a perdu connaissance alors qu’il tenait une serviette sur sa blessure par balle et écoutait les instructions de l’opérateur du 911.

La défense a déclaré que Cosby n’était pas un tireur

Vendredi, lors des plaidoiries finales, l’avocat de la défense Dustin Tischler a insisté auprès des jurés sur le manque de preuves physiques et médico-légales produites au procès et a déclaré que Berben s’était trompé en identifiant Cosby comme le tireur.

Il a montré aux jurés combien il est facile de se tromper dans une situation tendue en soulignant qu’il a d’abord dit à la police que Walton portait une chemise noire, alors qu’il était vêtu d’un sweat-shirt blanc le jour de la fusillade.

«C’était une tragédie indescriptible. Andrea était une très belle fille et avait toute la vie devant elle », a déclaré Tischler lors des plaidoiries finales. «Mais il [Berben] a commis une erreur au cours de la brève seconde ou deux pendant laquelle l’arme à feu a été sortie et tirée. Il a dit que c’était Cosby.

Andrea Camps-Lacayo

En réfutation, la procureure adjointe de Miami-Dade, Sara Imm, a déclaré qu’elle trouvait incroyable que la défense s’attende à ce que les jurés croient que Cosby, qui avait été avec Walton plus tôt et était de nouveau avec lui après le meurtre, s’est présenté accidentellement à la Jeep lorsque Camps-Lacayo a été tué.

« La vidéo [grainy and from a distance] vous montre clairement quelle personne possède l’arme à feu », a-t-elle déclaré.

Après la fermeture et avant l’éruption, Alex Camps a passé un bras autour de Berben et lui a dit que sa famille l’aimait.

« Nous voulons que vous sachiez que rien de ce qui s’est passé ce jour-là n’est de votre faute », a déclaré Camps à Berben. « C’est vraiment la faute de trois monstres. »