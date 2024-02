Le chaos éclate alors que le Parlement britannique vote sur le cessez-le-feu à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

La Chambre des communes du Royaume-Uni a sombré dans le chaos lorsque le gouvernement et le Parti national écossais (SNP) ont condamné la présidente Lindsay Hoyle pour sa gestion d’un vote clé sur le soutien à un cessez-le-feu à Gaza.

Les législateurs du SNP et du Parti conservateur au pouvoir ont quitté la salle mercredi, apparemment pour protester contre les actions du président.

Le tollé fait suite à la décision de Hoyle d’ignorer le précédent et d’autoriser un vote qui a aidé le Parti travailliste d’opposition – qui devrait remporter les élections nationales plus tard cette année – à éviter une rébellion à grande échelle parmi ses propres législateurs à propos de sa position sur la guerre d’Israël contre Gaza.

Le débat au Parlement a été initié par le SNP, qui a présenté une motion appelant à un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza. Les travaillistes et les conservateurs ont ensuite proposé des amendements, assortis de conditions différentes qu’ils estimaient nécessaires avant qu’il y ait une pause dans les combats.

Les amendements visaient une « pause humanitaire immédiate » – et non un cessez-le-feu – et disaient qu’« on ne peut pas s’attendre à ce qu’Israël cesse les combats si le Hamas continue de recourir à la violence ».

Dans une démarche inhabituelle, Hoyle a sélectionné ces deux amendements pour les faire voter, rompant ainsi avec le précédent selon lequel un parti d’opposition ne peut pas modifier la motion d’un autre. Habituellement, seul l’amendement du gouvernement serait retenu.

Certains législateurs se sont moqués de l’orateur lorsqu’il a annoncé sa décision.

Durant le chaos, l’amendement travailliste a finalement été approuvé verbalement, sans vote formel au cours duquel les opinions des législateurs individuels ont été enregistrées.

Un député a accusé Hoyle, un ancien législateur travailliste, d’avoir provoqué une « crise constitutionnelle ».

La leader du gouvernement à la Chambre des communes, Penny Mordaunt, a déclaré que Hoyle avait « détourné » le débat et « miné la confiance » de la Chambre et a déclaré que le gouvernement se retirait des délibérations.

La décision de Hoyle a permis au Parti travailliste d’éviter une division potentiellement dommageable sur la motion du SNP. Une motion similaire, également déposée par le SNP en novembre, a vu le leader travailliste Keir Starmer subir la plus grande révolte de sa direction.

Starmer, qui a initialement apporté son plein soutien à Israël alors qu’il se lançait dans sa guerre, subit une pression croissante de la part des législateurs travaillistes et des membres du parti pour qu’ils soutiennent un cessez-le-feu immédiat.

Harry Fawcett d’Al Jazeera, en reportage depuis Londres, a déclaré que le vote de mercredi « s’est terminé dans cette véritable farce ».

« L’amendement travailliste [went] parce qu’aucun conservateur n’a pris part au vote. La motion du SNP, à l’origine de toute l’histoire, n’a pas été votée du tout ; le SNP et les conservateurs sont furieux », a-t-il déclaré. “Keir Starmer [and] Son parti travailliste s’est en quelque sorte sorti d’un pétrin délicat, mais cela laisse le Parlement extrêmement compromis. Ce qui était un débat sérieux sur cette question cruciale de la vie civile à Gaza s’est terminé par ce cauchemar procédural.

C’est une honte absolue. Les travaillistes et le gouvernement ont réussi à transformer en spectacle ce qui aurait dû être un vote solennel sur la fin des massacres à Gaza. Ils devraient avoir complètement honte. -Rohan Talbot (@rohantalbot) 21 février 2024

Ian Blackford, député du SNP, a déclaré à Al Jazeera que les événements de la journée au Parlement avaient détourné l’attention des événements à Gaza et rendu le vote éventuel moins impactant.

“[The Labour Party] a proposé cette proposition qui leur permettait de voter, et le but de cela – en particulier lorsque le parti gouvernemental [the Conservatives] Je n’y participerais pas – ce qui signifiait que notre vote significatif… n’a pas été pris », a déclaré Blackford. “Je regrette que ce soir nous devions discuter de cela, plutôt que de discuter de la nécessité de protéger la population de Gaza qui a besoin de ce cessez-le-feu.”

Un député conservateur, William Wragg, a présenté une motion parlementaire exprimant sa défiance à l’égard du président, signe de la colère de certains parlementaires face à ce qui est perçu comme un écart par rapport au rôle traditionnellement neutre du président.

Hoyle est revenu à la Chambre des communes plus tard dans la soirée et s’est excusé.

“J’ai essayé de faire ce que je pensais être la bonne chose pour tous les côtés de cette Chambre”, a déclaré Hoyle. “C’est regrettable et je m’excuse que la décision n’ait pas abouti à la place que je souhaitais.”