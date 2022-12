Le chaos du vent, de la glace et des inondations est prévu à travers l’Écosse pour Hogmanay

Les inondations ont provoqué des perturbations généralisées des déplacements à travers l’Écosse avec des avertissements de vents violents et de glace se dirigeant vers Hogmanay samedi, alors que l’impact du «cyclone à la bombe» américain se poursuit. Les services ferroviaires dans l’ouest, l’est et le centre du pays ont été gravement perturbés tout au long de vendredi en raison d’inondations sur les routes clés entre Édimbourg et Glasgow, Fife et Inverclyde et sur la ligne North Clyde depuis Helensburgh. Les conditions météorologiques ont également entraîné la fermeture de tronçons des autoroutes M9 et M74. Inondations sur la M9 entre les jonctions 9 et 10 près de Stirling. Photographie : Iain Masterton/Alamy Network Rail a déclaré qu’il y avait eu d’importantes inondations à Edinburgh Park, avec des pompes à eau “écrasantes” à Winchburgh. Pendant ce temps, le Met Office a émis un avertissement de vent pour Grampian, Highlands, Western Isles, Orkney et Shetland de 18 heures vendredi à 3 heures du matin samedi. Une alerte pour la glace s’étend de 21 heures le vendredi à 11 heures le samedi couvrant Grampian, Central, Tayside, Fife, Highlands, Western Isles et Orkney and Shetland. Un avertissement jaune de pluie est également en place pour le sud du Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre le soir du Nouvel An. Les prévisionnistes ont déclaré que le cyclone à la bombe, qui a culminé avec une chute des températures aux États-Unis à Noël et fait au moins 60 morts, est à l’origine des conditions météorologiques instables au Royaume-Uni. Vendredi, l’opérateur ferroviaire ScotRail a partagé une image de la gare de Branchton montrant de l’eau se répandant sur la plate-forme. À Glasgow, des parties du parc Pollok ont ​​​​été submergées après que la White Cart Water a éclaté. La rivière Nith à Dumfries a également débordé et 10 alertes d’inondation et 34 avertissements ont été émis dans toute l’Écosse par l’Agence écossaise de protection de l’environnement (Sepa). Les vols au départ de l’aéroport d’Édimbourg ont été retardés vendredi soir après que la rivière Almond à Gogarburn a éclaté et que l’eau a empiété sur la piste. Vincent Fitzsimons, responsable des services d’inondation chez Sepa, a déclaré: «De nombreuses personnes sont susceptibles de voyager avant Hogmanay et il est conseillé de planifier à l’avance leurs déplacements. “Tous ceux qui se trouvent dans les zones touchées doivent réfléchir aux mesures qu’ils doivent prendre pour se préparer et rester en sécurité. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Inondations sur l'A81 près de la distillerie Glengoyne à Dumgoyne. Photographie : Kay Roxby/Alamy

« Quiconque se promène doit également redoubler de prudence, même autour de petits cours d’eau. Plus de conseils et de mises à jour sont disponibles sur floodline.sepa.org.uk.”

Le surintendant de la police écossaise, John Cairns, a déclaré que le partenariat local pour la résilience surveillait les incidents d’inondation et les inquiétudes concernant les propriétés.

Il a également conseillé aux gens de ne pas voyager à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

“La réponse multi-agences se concentrera sur les inondations supplémentaires des cours d’eau et des rivières qui se dirigent vers des régions telles que Whitesands, Newton Stewart et Langholm.

« Nous sommes conscients des inquiétudes dans les villes et villages de la région. Aucune propriété n’a été inondée mais des mesures d’atténuation ont été prises.