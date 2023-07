Le chaos du transport aérien en Europe pourrait être terminé – mais les prix des billets plus élevés sont là pour rester

L’aéroport d’Heathrow, le plus grand aéroport d’Europe en termes de volume de passagers, a déclaré qu’il était « bien préparé pour répondre à la demande pendant le pic estival » cette année. Alors que l’aéroport de Gatwick, le deuxième plus grand du Royaume-Uni, a déclaré à CNBC par e-mail qu’il « n’anticipe pas les mêmes problèmes que les aéroports ont rencontrés l’été dernier ».

L’industrie aéronautique a été laissée dans le désarroi l’été dernier alors qu’elle avait du mal à accélérer ses opérations après les fermetures soudaines – et les licenciements ultérieurs – déclenchés par les blocages de Covid-19. Un certain nombre de compagnies aériennes européennes ont limité les ventes de billets, annulé des vols et ajusté les horaires, car les aéroports ont imposé des plafonds de trafic de passagers.

LONDRES – Les voyageurs à destination et en Europe cette année devraient pouvoir éviter les niveaux de perturbation rencontrés au cours de l’été chaotique de l’année dernière, mais les prix plus élevés des billets devraient rester.

Selon ACI. Et ce malgré la flambée des prix des vols depuis la pandémie, bien au-delà du taux d’inflation en Europe.

Les tarifs aériens européens ont augmenté de 36% au mois de mai par rapport à l’année précédente, selon les données de l’ACI, tandis que l’inflation de la zone euro était de 6,1% pour la même période.

« Je pense que les tarifs doivent être en permanence plus élevés qu’ils ne l’étaient en 2019 », a déclaré lundi à CNBC Alexander Irving, analyste des transports européens chez AB Bernstein.

« Les compagnies aériennes vont devoir payer une plus grande part de leurs émissions de carbone … plus l’élément inflation », a-t-il déclaré, ajoutant que les pilotes, le personnel de cabine et le personnel au sol exigeaient tous des salaires plus élevés.

« Tout finira par se retrouver dans le tarif. »

L’augmentation du prix des billets servira probablement les transporteurs à bas prix tels que Wizz Air et Ryanair Eh bien, a déclaré Irving, car les clients sont toujours désireux de voyager, mais sont susceptibles de passer à des services plus rentables.

Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré l’année dernière que l’ère du vol à 10 euros (10,33 $) était révolue dans une interview accordée à l’émission « Today » de BBC Radio 4.

« Nous pensons que 40 euros doivent augmenter vers peut-être 50 euros au cours des cinq prochaines années. Ainsi, le tarif moyen de 35 £ au Royaume-Uni passera peut-être à 42 ou 43 £ », a-t-il déclaré en août 2022.