Le chaos du trafic est probable car le survol de l’Ashram de Delhi est fermé à partir de dimanche

La circulation est susceptible d’être affectée car les autorités ont décidé de fermer l’Ashram Flyover pendant 45 jours à compter du 1er janvier pour la construction d’une route de liaison, a annoncé la police vendredi.

Le mouvement est susceptible d’avoir un impact sur le mouvement du trafic en provenance de la rocade extérieure, des deux côtés des chaussées passant par Ashram Chowk, le survol du MDN, Mathura Road et Noida, ont-ils déclaré.

Durant cette période, les deux chaussées de la rocade en sous-face du viaduc seront opérationnelles, a indiqué la police de la circulation.

“A partir du 1er janvier, les deux chaussées du survol de l’Ashram seront fermées en raison de la construction d’une route de liaison entre le survol de l’Ashram et le nouveau survol du MDN”, a indiqué la police de la circulation dans un communiqué.

Il a également conseillé aux gens de se garer uniquement aux endroits désignés et de planifier leurs trajets pour rejoindre les hôpitaux, les ISBT, les gares ou les aéroports bien à l’avance.

“Le mouvement du trafic peut être restreint et détourné en conséquence des routes et des tronçons reliant le survol de l’Ashram, les deux chaussées latérales passant par Ashram Chowk, le survol du MDN et Mathura Road”, indique le communiqué.

La police de la circulation a également suggéré des itinéraires alternatifs pour les personnes.

Les navetteurs venant du côté de Badarpur sont invités à suivre Mata Mandir Marg pour Ring Road et Sarai Kale Khan, et les navetteurs venant de Badarpur, Sarita Vihar et Jamia sont invités à suivre le demi-tour pour le capitaine Gaur Marg, Lajpat Nagar, AIIMS, Ça disait.

“Les navetteurs venant de Chirag Delhi et du côté de l’IIT sont invités à suivre Ring Road pour Noida. Les navetteurs venant d’Akshardham et du côté de Noida sont invités à suivre Sarai Kale Khan, Bhairon Road et Mathura Road pour AIMS et Dhaula Kuan”, indique le communiqué.

Les navetteurs venant d’AIIMS et du côté de New Delhi ont été invités à suivre Lodhi Road, Lala Lajpat Rai Marg pour Ring Road et Mathura Road.

Pour ceux venant du côté AIIMS et Chirag Delhi, la police leur a conseillé de prendre Lala Lajpat Rai Marg pour Noida et NH-24.

“Il est conseillé aux navetteurs venant d’AIIMS, de Moolchand et de Lala Lajpat Rai Marg de suivre le capitaine Gaur Marg pour Mathura Road, Sarita Vihar et Badarpur”, ont-ils ajouté.

