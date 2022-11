Le chaos du site de billetterie de Glastonbury alors que les fans de musique gémissent que le site « est en panne »

LE site de billetterie de Glastonbury était le chaos aujourd’hui, les fans de musique gémissant et affirmant qu’il était en panne tout le temps.

Le festival massif de cinq jours devrait avoir lieu en juin de l’année prochaine, et les billets ont été mis en vente à 9 heures du matin aujourd’hui.

Le site de billetterie de Glastonbury était le chaos aujourd’hui alors que des milliers de personnes se battaient pour avoir la chance de se rendre au concert Crédit : Getty

Et, à peine une heure et une minute plus tard, tous les billets pour le concert tant convoité s’étaient vendus.

Mais, cette heure et une minute avaient été chaotiques selon les mélomanes, alors que des milliers de spectateurs pleins d’espoir affluaient sur le site Web pour se battre pour des billets.

À peine 10 minutes avant la vente des billets, le site Web aurait rencontré un “problème technique”.

See Tickets – qui est l’agent de billetterie du festival de Glastonbury – a posté sur Twitter et a déclaré : “Nous travaillons sur un problème technique.

“Si vous essayez de réserver des billets @glastonbury, veuillez patienter avec nous – nous serons bientôt de nouveau opérationnels.”

Mais les chasseurs de billets impatients ont déclaré qu’ils avaient eu des problèmes dès leur mise en vente.

De nombreux amateurs de Glasto se sont rendus sur Twitter pour dire qu’ils étaient assis sur la même page Web depuis plus d’une demi-heure et craignaient que le site ne se soit écrasé.

Alors que d’autres avaient réussi à dépasser la page d’attente et pensaient que les billets étaient presque à leur portée, jusqu’à ce que la page se rafraîchisse.

Une personne a déclaré : “Vous avez saisi les numéros d’enregistrement et les codes postaux, cliquez sur Continuer, puis expirez. Pas content !”

D’autres ont affirmé que le site s’était écrasé sur la page de paiement pour eux, une personne l’appelant un “coup de pied dans les dents”.

Une autre femme a écrit : “C’est une blague ! Trouvez une meilleure compagnie de billets la prochaine fois !”

D’autres ont parlé du “stress” d’essayer de mettre la main sur des billets – et de demander quel est le secret pour en marquer un.

Environ 25 minutes après la mise en vente des billets, See Tickets a tweeté que plus de la moitié des billets avaient été vendus.

Puis, à 9h55, l’agent de billetterie a déclaré qu’il ne restait que 15% des billets.

Et, quelques minutes plus tard, Glastonbury a posté : “Les billets pour Glastonbury 2023 sont désormais épuisés.

“Merci à tous ceux qui en ont acheté un et nous sommes désolés pour ceux d’entre vous qui l’ont raté, un matin où la demande a largement dépassé l’offre.

“Il y aura une revente de tous les billets annulés ou retournés au printemps 2023.”

Ceux qui ont raté se sont précipités sur le poteau, exprimant leur déception et se plaignant de leurs tentatives de décrocher un billet.

Gutted ne se rapproche pas. Personne sans billet

L’un d’eux a écrit: “Seetickets nous a vraiment laissé tomber aujourd’hui – nous sommes entrés dans les écrans de paiement et les billets retenus ici, mais ils n’ont pas pu traiter le paiement plusieurs fois, de sorte que les billets libérés n’ont pas pu être réservés à nouveau car ils indiquaient que les billets étaient toujours retenus.”

Un autre a déclaré: “Je plaisante absolument sur le fait que nous avons accédé à la page de paiement 4 fois et que nous nous sommes juste écrasés et nous avons ramenés au début … et tout ce que nous obtenons est un” désolé pour tous ceux qui ont eu des problèmes “!

« Triez votre fournisseur de billets l’année prochaine ! Totalement injuste.

D’autres ont posté une photo d’un écran d’attente et ont dit: “Qu’est-ce que c’est que ça?

“Tous les détails sont entrés, les détails de la carte de débit sont entrés, 4 minutes et une vente complète, alors ça… Gutted ne se rapproche pas.”

Moins de 20 minutes après la mise en vente des billets, Glastonbury Festival a publié sur Twitter : “Les billets se vendent, mais nous constatons une demande incroyable.

“S’il vous plaît, continuez d’essayer – mais veuillez vous en tenir à un seul appareil.”

Le Tweet est venu après que d’autres aient publié des photos de leurs tentatives d’obtenir un billet – avec plusieurs appareils assis sur le site Web de Glastonbury.

Une femme a posté: “2 ordinateurs portables, 2 téléphones portables, 1 tablette, divers potins en ligne attendant 9h du matin et #GlastonburyTickets à mettre en vente!”

Il a été rapporté hier que les légendes du rock and roll Guns n ‘Roses étaient en pourparlers pour faire la une du concert.

Selon certaines rumeurs, la superstar de la pop Rihanna aurait parlé aux organisateurs de Glastonbury.