Le chaos du président de la Chambre stupéfie les législateurs, effiloche les relations et ébranle Washington

WASHINGTON (AP) — Les législateurs qui étaient assis dans un silence stupéfait ont été stupéfaits par la déclaration : le poste de président « est par la présente déclaré vacant. »

Pour la toute première fois, un président de la Chambre a été démis de ses fonctions, plongeant le Congrès dans un nouveau degré de troubles. « Maintenant quoi? » » a crié quelqu’un dans la salle.

Le représentant Kevin McCarthy, le républicain californien qui a survécu à des décennies de bouleversements au Congrès, avait projeté un sentiment de fraîcheur alors qu’il quittait son bureau quelques heures plus tôt, toujours président. Mais lorsqu’il quitta la salle de la Chambre, sans plus le marteau, il marcha en silence.

Il a laissé une Chambre en ébullition. Les législateurs ont fui la salle après le vote, certains sans voix face à ce dont ils avaient été témoins. Un organe essentiel de la démocratie américaine n’a plus de dirigeant élu, le dernier moment de mise à l’épreuve pour une institution aux prises avec les conséquences du siège du Capitole le 6 janvier 2021, un Parti républicain en guerre contre lui-même et le rôle contesté des États-Unis dans leadership mondial.

Personne ne peut le dire.

Les esprits sont brûlants à Washington et les relations entre les différents partis politiques – menacées mais cruciales en temps de crise – se sont pratiquement effondrées.

La Chambre est confrontée à des questions urgentes : comment éviter une fermeture du gouvernement, s’il faut continuer à financer la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe et s’il faut procéder à une enquête de destitution – sans précédent à bien des égards – contre le président Joe Biden. Pendant ce temps, les armes procédurales que le Congrès réservait autrefois aux délits les plus graves – censure, expulsion, mise en accusation et maintenant la motion visant à libérer le fauteuil du président – ​​sont devenues courantes.

De nombreux républicains se sont retrouvés dans un état d’exaspération totale, après avoir supplié leurs collègues de ne pas donner suite.

« Si nous quittons le fauteuil, le gouvernement fermera ses portes. Notre cote de crédit va baisser ; les taux d’intérêt vont augmenter », a prévenu le représentant Brian Fitzpatrick, un républicain de Pennsylvanie connu pour travailler avec les démocrates, quelques heures avant le vote pour évincer McCarthy. « L’Ukraine sera une victime et perdra cette guerre face à la Russie. C’est ce qui est en jeu ici. Sans parler de l’érosion institutionnelle qui va se produire.

McCarthy, qui avait réussi à maintenir sa conférence pendant neuf mois en adoptant une position de défi envers le reste de Washington, a insisté pour se battre jusqu’au bout pour conserver sa présidence. Il a déclaré aux républicains lors d’une réunion matinale qu’il souhaitait poursuivre la motion visant à annuler le vote et a insisté sur le fait qu’il ne ferait aucune concession aux démocrates pour sauver son emploi.

Allez-y, tel était le message de McCarthy.

Il semblait avoir une chance de survivre : la plupart des républicains se sont rassemblés autour de McCarthy lors de leur réunion dans les sous-sols du Capitole, lui donnant plusieurs salve d’applaudissements.

Mais les démocrates, lors de leur propre réunion dans les sous-niveaux du Capitole, ont joué sur ce qu’ils considèrent comme les marques noires du bilan de McCarthy : comment il a continué à soutenir l’ancien président Donald Trump même après qu’une foule de ses partisans ont pris d’assaut le Capitole et comment il a continué à soutenir l’ancien président Donald Trump. avait satisfait l’aile droite de son parti au cours de ses neuf mois à la présidence.

En fin de compte, ils se sont unis autour du leader démocrate Hakeem Jeffries et ont décidé de se laver les mains de ce qu’ils considèrent comme un problème républicain.

« Kevin McCarthy s’est rendu responsable de cette folie », a déclaré le représentant Jamie Raskin, un démocrate du Maryland, citant comment McCarthy avait accepté de permettre à n’importe quel membre de présenter la motion de démission dans le cadre d’un accord avec les législateurs de droite pour remporter le vote. le marteau du président en janvier.

« Il semble y avoir un parti politique majeur désormais accro à l’insurrection, à la rébellion, au renversement et non à la gouvernance. »

Alors que la Chambre se réunissait pour les votes dans l’après-midi, le représentant Matt Gaetz, le républicain grandiloquent qui a initié l’éviction de McCarthy, était assis au premier rang de la chambre, prêt à faire valoir ses arguments. McCarthy se tenait juste derrière lui, hochant la tête et souriant à ses compatriotes républicains, mais refusant de reconnaître la présence de Gaetz.

Après qu’il soit devenu clair, lors d’un premier vote procédural, que les démocrates ne le sauveraient pas, McCarthy s’est installé à son siège pour un débat d’une heure sur son avenir. Il jeta un coup d’œil à son téléphone ; il passa ses mains sur les accoudoirs en bois de sa chaise. Mais il a refusé de parler pour sa propre défense, envoyant plutôt ses plus proches alliés pour défendre son bilan.

« Le chaos, c’est le président McCarthy », a déclaré Gaetz, suggérant qu’une série de réformes pourraient améliorer le fonctionnement de Washington. Mais les insultes et les affronts personnels – refoulés pendant des mois et des années parmi les républicains – ont rapidement explosé sur le parquet de la Chambre.

La salle habituellement bruyante – remplie de centaines de législateurs – est devenue sombre et silencieuse au début du vote par appel nominal. Un par un, pendant près de 45 minutes, les législateurs se sont levés et ont prononcé leur vote. Les républicains ont baissé la tête tandis que huit de leurs collègues et tous les démocrates ont voté en faveur de la destitution de McCarthy. Il était sorti.

McCarthy sourit tandis que les greffiers de la Chambre comptaient les votes. Quelques instants plus tard, il n’était plus président et l’un de ses plus proches alliés à la Chambre, le représentant Patrick McHenry de Caroline du Nord, est devenu le gardien du marteau du président.

« Choquant… c’est juste le caractère définitif de cette décision », a déclaré le représentant Michael McCaul, un républicain du Texas qui préside la commission des relations étrangères de la Chambre des représentants. « Nous n’avons pas de porte-parole, nous n’avons pas de leader et c’est le message que nous envoyons à nos adversaires. »

Républicains et Démocrates se sont dispersés, chancelants et attendant leurs prochains mouvements. Les Républicains tenteront de se regrouper autour d’un nouveau leader après que McCarthy ait exclu une autre candidature à la présidence. Ils sont confrontés à un vide de leadership et à de profondes divisions, avec de nombreux républicains en ébullition contre Gaetz et ceux qui l’ont rejoint.

McCarthy, pour sa part, a profité de l’occasion pour régler ses comptes politiques. Lors d’une conférence de presse rapidement organisée après la tombée de la nuit, il a commencé par citer Abraham Lincoln et Teddy Roosevelt, mais s’est rapidement laissé aller à des histoires peu flatteuses sur ses rivaux politiques – tant républicains que démocrates – et a suggéré qu’il utiliserait sa collecte de fonds et son influence politique pour les cibler.

Il a conclu la longue plaisanterie avec les journalistes par un adieu pointu : « Je suis sûr que vous ne me manquerez pas. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Mary Claire Jalonick, Farnoush Amiri, Lisa Mascaro et Kevin Freking ont contribué à ce rapport.

Stephen Groves, Associated Press