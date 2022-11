Le chaos du One Show alors que Mel B se précipite pour la sortie après une interview “pourrie”

MEL B provoquait le chaos alors qu’elle tentait de sortir en trombe de son interview sur The One Show.

La Spice Girl apparaissait dans l’émission aux côtés d’Emily Atack et Ruby Wax pour promouvoir leur prochaine émission Trailblazers: A Rocky Mountain Road Trip.

Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que Mel soit prête à quitter l’interview “pourrie” après avoir été constamment interrompue.

Les trois étaient très animés pendant la conversation et ont eu du mal à se faire entendre alors qu’ils se parlaient tous en même temps, laissant Mel prête à se précipiter vers la porte tôt.

Parmi les nombreux moments de folie dans l’interview “accident de voiture”, on pouvait entendre Ruby dire aux hôtes Alex Jones et Ronan Keating : “Nous étions après le rêve américain et puis il a pourri.”

Mel a ensuite vivement plaisanté: “Tout comme cette interview!”

L’ancien juge de X Factor, Mel, a ensuite déclaré: “N’oubliez pas de vous connecter les gars lundi.”

Dans un mouvement de choc, la star s’est alors levée et a tenté de quitter le plateau.

Ses co-stars ont réussi à la ramener à son siège au milieu du chaos que les trois avaient apporté au spectacle alors que Mel pouvait être entendu dire: “Elle a dit que nous devions y aller.”

À un moment donné, alors qu’ils discutaient d’une balade à cheval qu’ils avaient effectuée dans le cadre du spectacle, ils parlaient tous les trois simultanément.





On pouvait entendre Mel dire: “Je ne suis pas une personne à cheval”, alors qu’Emily l’interrompait pour demander: “Mais n’est-ce pas tout?”

En plus de cela, Ruby parlait toujours, racontant l’histoire de la disparition de Mel.

Ruby et Mel ont alors éclaté de rire alors que Mel semblait grimper sur Ruby et mettre sa main sur sa bouche alors qu’Emily tentait de poursuivre l’interview tandis que Mel pouvait être entendue chuchotant à Ruby.

L’incroyable affichage a laissé les animateurs sans mots et les téléspectateurs décrivant l’interview comme un “accident de voiture”.

L’un d’eux a déclaré: “Alex Jones n’est pas souvent perdu pour ses mots, mais Mel B, Ruby Wax et Emily Atack ont ​​terminé de rincer #TheOneShow ce soir. Le chaos.”

Un autre s’est exclamé: “Qu’est-ce qui se passe… C’est le plus gros accident de voiture d’une interview entre Mel B, Ruby Wax et Emily Atack.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Qu’est-ce qui fait peur aux épices?! Interrompre tout le monde et les prendre en charge. Pauvre Ruby et Emily. Ronan Keating a le fou rire en les regardant.

Un autre a déclaré: “Ruby Wax et Mel B agissent comme des idiots et me font éteindre.”

D’autres l’ont trouvé hilarant, écrivant: “Carnage absolu sur #TheOneShow ce soir avec Ruby Wax, Emily Atack et Mel B. Absolument hilarant.”

Une fois que le trio a quitté le studio, l’hôte Alex a eu une fouille en disant: “Oh, c’est beaucoup plus calme dans le studio maintenant.”