Le chaos du mariage alors que les couples s’exposent à des amendes de 10 000 £ pour ne pas avoir rempli les formulaires de risque

Les NOUVEAUX MARIÉS ont été avertis qu’ils s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 £ le jour de leur grand jour s’ils n’appliquent pas la distanciation sociale.

En vertu des nouvelles règles, les cérémonies de mariage et les réceptions doivent faire l’objet d’une évaluation des risques de Covid ou elles seront classées comme des rassemblements de masse illégaux.

Les mariages sont enfin de retour – mais seuls les mariés seront autorisés à danser

Cette semaine, Boris Johnson a levé le plafond de participation, qui s’élevait à 30 amis et famille, alors qu’il freinait à la fin du verrouillage.

Mais les lieux de mariage doivent toujours respecter la distanciation sociale, ce qui signifie que de nombreux couples doivent toujours réduire considérablement leur liste d’invités.

D’autres règles telles que le port du masque, l’interdiction de danser et seulement six personnes par table restent également en place jusqu’au 19 juillet au moins.

Cela a conduit à des inquiétudes que de nombreux couples pourraient décider de tenir leurs cérémonies à la maison ou sous des chapiteaux sur des terres privées dans le but de contourner les règles.

Et au départ, il semblait y avoir une faille juridique qui aurait permis à ces mariages de se dérouler sans distanciation sociale en place.

Mais maintenant, les ministres ont publié un nouvel avertissement aux couples selon lequel l’interdiction des rassemblements de masse illégaux s’appliquera à de tels événements.

En vertu des restrictions actuelles, des amendes de 10 000 £ peuvent être infligées à ceux qui organisent des rassemblements de plus de 50 personnes à l’extérieur ou 30 à l’intérieur.

Les nouvelles règles stipulent : « Si vous organisez votre événement dans un lieu qui n’est pas un lieu sécurisé Covid, comme le jardin d’une maison privée et que vous prévoyez d’avoir plus de 30 invités, vous devez effectuer une évaluation des risques.

« Vous devez tenir compte des risques associés à votre événement et déterminer comment les minimiser. Cela aidera à prévenir la propagation de COVID-19 et à protéger les personnes présentes.

« Vous devez noter les risques et les mesures que vous prendrez pour les minimiser dans un document d’évaluation des risques.

« Une évaluation des risques est un document qui enregistre les risques associés à votre événement et vous aidera à identifier comment les gérer. »

Boris Johnson a annoncé qu'il lève le plafond des mariages – alors même que le « jour de la liberté » est repoussé

Le conseil indique que les couples doivent examiner les facteurs de risque possibles, tels que « une salle de bain accessible uniquement par un seul itinéraire ».

Ils doivent également prendre en compte « si l’un de vos invités, ou toute personne travaillant lors de l’événement, est cliniquement extrêmement vulnérable ».

D’autres actions recommandées consistent à s’assurer qu’il y a beaucoup de ventilation et que des installations pour se laver les mains sont disponibles.

Les responsables avertissent : « Vous pourriez recevoir une amende de 10 000 £ pour avoir organisé un rassemblement de plus de 50 personnes à l’extérieur ou de 30 personnes à l’intérieur, si vous ne tenez pas compte des risques, effectuez une évaluation des risques et prenez des mesures pour minimiser les risques.

« Ceci est requis par la loi. Vous devez conserver votre évaluation des risques pendant au moins 28 jours après votre événement. »

Cela vient après que Boris Johnson a annoncé que les grands mariages blancs traditionnels feront enfin leur retour le 21 juin.

Mais alors que la limite stricte de 30 invités sera enfin levée, l’interdiction de danser restera – et les masques faciaux doivent rester à l’intérieur.

La nouvelle que les mariages ne seront pas limités à une poignée d’invités sera probablement un énorme soulagement pour les couples qui ont dû reporter leurs noces pendant les fermetures.

Au lieu de cela, les sites seront autorisés à choisir leurs propres restrictions, la distanciation sociale restant un facteur.

Mais M. Johnson a averti qu’il était «tellement préoccupé» par la propagation de la mutation indienne

Mais ce sont des nouvelles difficiles pour les DJ de mariage – car un tour sur la piste de danse est toujours interdit à l’intérieur et déconseillé à l’extérieur, à l’exception des mariés.

Les chants en commun seront également interdits car ils facilitent la transmission du virus, ce qui signifie que les hymnes sont sortis.

Les chorales, les groupes ou les musiciens peuvent se produire dans un groupe de jusqu’à six à l’intérieur, ou jusqu’à 30 à l’extérieur.

Cependant, les couples n’auront pas à faire face à des décisions tortueuses quant aux membres de la famille qui peuvent y assister, car plutôt que d’imposer des limites strictes, les lieux seront autorisés à prendre leurs propres décisions quant au nombre de personnes sur la liste d’invitation.

Les mariages sur des terres privées, y compris dans les jardins, auront également des plafonds levés, le gouvernement faisant confiance aux nouveaux mariés pour prendre des décisions en matière de sécurité.

Et les chefs de la santé disent que les masques doivent être portés à l’intérieur tout en se déplaçant – pendant que les buffets de mariage sont à l’extérieur, avec un service à table recommandé à la place.

Les invités qui ne se couvrent pas le visage pourraient s’exposer à une amende de 200 £.

Il ne doit pas non plus y avoir plus de six convives à une table pour maintenir la Règle des Six en place.

Et les discours devraient avoir lieu à l’extérieur ou dans des zones bien ventilées dans la mesure du possible.

En mai, un plafond a été levé sur le nombre de personnes en deuil autorisées à assister à des funérailles après que des images de la reine assise seule au service de son mari ont été vues par des millions de personnes dans le monde.

Mais il a fallu encore un mois pour qu’une décision soit prise sur les mariages.

Répondant à une question d’une future mariée qui a retardé à deux reprises son mariage, M. Johnson a déclaré qu’il était « très, très désolé ».

« Je suis désolé pour toute la déception qui va être causée par le fait d’aller un peu plus lentement », a-t-il déclaré.

« Ce que nous disons, c’est que les mariages peuvent avoir lieu avec plus de 30 personnes. Nous levons cette restriction pour 30 personnes à partir du 21 juin, à condition que la distanciation sociale soit respectée.

« Je suis désolé pour la déception que cela apportera certainement aux mariages, à de très nombreuses entreprises, mais je pense que quelques semaines valent la peine pour obtenir ces jabs. »

Les couples fiancés croisent les doigts depuis que le ministre de la Santé Ed Argar a suggéré ce matin que les grands mariages seraient de retour.

PLUS D’INVITÉS – MAIS PAS DE DANSE

Il a déclaré que Boris, qui s’est marié avec Carrie il y a 16 jours, est « très conscient » que des milliers de Britanniques ont fait des plans et sont désespérés de ne pas les ruiner.

Et il a déclaré que les ministres étaient conscients que l’année dernière avait été « extrêmement pénible » pour les couples aimés.

Il a ajouté: « J’ai des électeurs dans cette situation, comme tous les autres députés, qui ont dû reporter leur mariage dans certains cas pas une mais deux fois, et bien sûr les coûts financiers qui peuvent en découler.

« Je sais que c’est quelque chose dont le Premier ministre sera très attentif, il sera très sensible à la situation dans laquelle ces personnes ou couples se trouvent. »

Les couples fiancés n'auront plus à se battre pour savoir qui retirer de la liste des invités

Cependant, le Premier ministre a fait part de son inquiétude face à l'augmentation des cas au milieu de la propagation de la mutation indienne – ou delta

Le retard du 21 juin permettra à des millions de Britanniques supplémentaires de se faire doubler

Boris a épousé sa fiancée Carrie Symonds en secret il y a quelques semaines

Le leader travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il soutiendrait le plan visant à assouplir les restrictions sur les cérémonies de mariage.

Boris a proposé l’accord comme une lueur de bonne nouvelle un jour sombre pour les Britanniques avides de liberté.

Il a confirmé que le verrouillage de l’Angleterre était prolongé jusqu’au 19 juillet, avec la possibilité de le lever deux semaines plus tôt.

Cela survient alors que le nombre de cas de souche indienne / delta continue d’augmenter.

Cependant, le Premier ministre ne promettait pas que le retard d’un mois serait le dernier.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a fait écho à ses propos et a déclaré qu’aucune garantie ne pouvait être donnée car « nous avons affaire à des variantes ».

Il a déclaré à Times Radio que le pays ne doit pas « faire du yo-yo dans et hors des mesures ».

Les députés conservateurs et les chefs d’entreprise ont dénoncé la décision de prolonger le verrouillage. Le rebelle Steve Baker a exhorté ses collègues conservateurs à s’y opposer.

Lançant un appel de style Grande évasion, il a écrit : « C’est le devoir juré de tout officier d’essayer de s’échapper.

La chef de l’hôtellerie britannique, Kate Nicholls, a déclaré qu’un retard d’un mois coûterait aux entreprises 3 milliards de livres sterling et entraînerait la perte de 180 000 emplois.

Elle a déclaré que s’il était nécessaire d’atteindre les objectifs de vaccination, cela devrait être « complet et définitif ».

Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Andrew Hayward, a déclaré qu’une troisième vague importante de cas commençait à s’écraser au Royaume-Uni. Il a déclaré que l’ouverture « attiserait les flammes », ce qui les ferait se propager plus rapidement.

Les cas continuent d’augmenter au Royaume-Uni, bien que les décès restent relativement faibles