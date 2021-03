Une SÉRIE d’incidents malheureux en Égypte, y compris le chaos du canal de Suez et un accident de train qui a tué 32 personnes, a été épinglée sur la soi-disant malédiction des pharaons par des utilisateurs superstitieux des médias sociaux.

Au cours de la semaine dernière, un certain nombre de travestis ont frappé le pays – tout cela depuis qu’il a été annoncé que 22 momies seraient transférées dans un nouveau musée, y compris les restes du roi Ramsès II.

Peu de temps après l’annonce du transfert, un mégaship est resté coincé dans le canal de Suez, bloquant la principale route de navigation dans les deux sens pendant près d’une semaine.

La voie vitale a finalement rouvert hier après que l’Ever Given s’est échoué dans la voie navigable à un angle perpendiculaire mardi dernier.

Puis, vendredi, au moins 32 ont été tués et des dizaines d’autres blessés lorsque deux trains de voyageurs sont entrés en collision à Tahta, au centre de l’Égypte.

Des images choquantes ont montré des personnes piégées dans des wagons renversés entourés de métal tordu et de débris après qu’un train s’est enfoncé à l’arrière d’un autre.

Dans une autre tournure cruelle, le lendemain, un immeuble s’est effondré au Caire, faisant 18 morts.

Alors que beaucoup attribueraient cela à une série de malchance incroyable, d’autres accusent une ancienne malédiction qui aurait été inscrite sur la tombe de Toutankhamon, qui se lit comme suit: « La mort viendra sur des ailes rapides pour ceux qui perturbent la paix du roi », rapporte Nouvelles arabes.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement compris la légende et pensent que le transfert prévu est à blâmer pour les catastrophes.

On prétend que la malédiction, qui ne fait pas la différence entre les voleurs et les archéologues, cause malchance, maladie ou mort à quiconque dérange les momies de l’Égypte ancienne.

Une personne a tweeté: « J’ai le sentiment que les catastrophes qui se sont produites ces derniers jours se produisent toutes à cause du déménagement prévu le 3 avril. »

Tandis qu’un autre a ajouté: « Destination finale 2021 .. La malédiction du pharaon. »

Mais l’égyptologue de renom Zahi Hawass a rejeté les rumeurs, affirmant qu’il n’y avait « rien de tel » que la malédiction des pharaons.

Il a expliqué à la télévision Al-Arabiya que les morts passées d’archéologues qui ont fouillé des tombes étaient dues à des germes sur le site – et non à une ancienne légende.

Hawass a déclaré que la procession pour transférer les momies sera « la plus grande publicité pour l’Egypte ».

Il a ajouté: « Les yeux du monde entier seront fixés sur l’Egypte dans un grand respect lors du transport des momies qui prendra 40 minutes. »

Quelque 22 momies royales seront transportées d’un musée de la place Tahrir à une nouvelle exposition permanente au Musée national de la civilisation égyptienne.

Le défilé doit avoir lieu au Caire le 3 avril et parmi les pièces à conviction transférées figurent les momies du roi Ramsès II, de Seqenenre Tao, de Thoutmosis III et de Seti I, et de la reine Hatchepsout.

Ramsès II – également connu sous le nom de Ramsès le Grand – a régné de 1279 à 1213 avant JC, et est souvent considéré comme le pharaon le plus célèbre et le plus puissant du Nouvel Empire

Il a dirigé plusieurs expéditions militaires et élargi l’empire, et a concentré la première partie de son règne sur la construction de villes, de temples et de monuments.

La croyance en la malédiction des pharaons s’est particulièrement réveillée lorsqu’un certain nombre de l’équipe de Howard Carter et d’autres visiteurs ont visité la tombe du roi Toutankhamon.

L’archéologue britannique Carter et son équipe ont découvert la tombe en 1922.