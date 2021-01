Le jour où la Grande-Bretagne a quitté l’UE, Douvres s’est tue. Mis à part le véhicule sinueux occasionnel, le port de la ville est resté vacant. Les ferries dérivaient sans bruit sur la mer calme et brillante et dans les brumes qui obscurcissaient le continent. Même les vents qui frappaient fréquemment la côte semblaient lâcher par respect pour le symbolisme de tout cela. Avec des accords vieux de plusieurs décennies déchirés et remplacés par un accord commercial conclu quelques jours à l’avance, la scène ne pouvait pas être plus éloignée du chaos que certains avaient prédit au cours des mois précédents – ou même de la perturbation d’une semaine auparavant.

Sur la falaise au-dessus, un message préenregistré aux touristes depuis un télescope parlant a joué en boucle avec un twang robotique. «Douvres, avec son histoire qui remonte à plus de 4 000 ans, est le port ferry de passagers le plus fréquenté au monde», a-t-il déclaré, sans tenir compte du contexte de la scène ci-dessous. «Situé dans et autour de la vallée de la rivière Dour et de ses célèbres falaises blanches, Douvres a toujours été en première ligne de l’histoire.

La ville s’est à nouveau retrouvée sur cette ligne de front dans le débat sur le Brexit. Il ne faisait pas partie des plus grandes circonscriptions électorales de départ – bien que 62% d’entre eux aient voté pour sortir de l’UE – mais en tant que voie de communication majeure pour le fret et un symbole puissant de la nation et de ses frontières, il est resté un sujet de discussion. point tout au long du débat. Au cours de la dernière demi-décennie, des groupes des deux côtés ont été contraints de se présenter pour projeter des déclarations sur la toile vierge des falaises, qu’il s’agisse de tabloïds déclarant « See EU Later » ou de groupes de pression pro-restants promettant de revenir sur la craie . Dans l’après-midi lumineux du 1er janvier, cependant, les falaises sont principalement occupées par des promeneurs de chiens et des ornithologues amateurs profitant de la sérénité d’une journée qui avait le potentiel d’accueillir un chaos sans précédent.

«C’est plutôt beau en fait parce que normalement, il y a beaucoup de bruit venant de là», a déclaré Michael Hutchison, qui a rejoint l’ami Ros Newington pour une promenade le long des falaises. «Surtout avec tous les camions au cours de la semaine dernière environ», ajoute-t-elle, en référence à la perturbation dans le Kent causée par la fermeture de la frontière liée à Covid par les autorités françaises, «ça a été horrible». Tous les deux dans la soixantaine, ils avaient voté pour rester mais étaient heureux qu’un accord ait été négocié. Malgré leur pragmatisme, ils n’étaient pas convaincus par le calme de la journée. «C’est un calme avant la tempête», a déclaré Mme Newington.

À l’époque où la Grande-Bretagne quittait l’UE sans accord commercial, les prévisions pour les semaines et les mois à venir étaient désastreuses. Les camions s’entassaient le long des autoroutes, les approvisionnements alimentaires seraient entravés et l’économie du pays en subirait un coup dur car les perturbations causaient des ravages dans le commerce. Un avant-goût de la stase prévue a été ressenti lorsque la France a fermé les frontières avec le Royaume-Uni pour limiter la propagation d’une nouvelle souche de Covid-19 – les voyageurs étant désormais obligés de passer un test avant de traverser la Manche. Introduit le 21, l’arriéré de transporteurs a été en grande partie éliminé avant le lendemain de Noël, même si très peu se sont avérés positifs pour le virus à la sortie.

Un camion arrive au port de Douvres après la fin de la période de transition du Brexit (REUTERS)

Cependant, loin d’être dépassés le premier jour du pays hors de l’UE, les services de ferry comme ceux exploités par P&O ont été annulés en raison de la faible demande. Le petit nombre de transporteurs arrivant a été transporté avec une relative facilité et le front de mer a accueilli beaucoup plus de familles et de pique-niqueurs que de camionneurs. Les plus longues files d’attente le long de la côte étaient constituées d’habitants distants de 2 mètres cherchant à acheter un café à des vendeurs de rue.

Lire la suite

Cela n’était pas inattendu – les premiers jours du nouvel arrangement ne mettraient probablement pas le port à rude épreuve. On s’attendait à ce que de nombreux transporteurs se tiennent à l’écart des frontières à mesure que les nouveaux contrôles douaniers s’installent, tandis que les stocks de Noël et les approvisionnements excédentaires chez les détaillants devraient entraîner une demande limitée. Un peu plus de 2000 camions ont transité entre jeudi et vendredi matin, soit environ un tiers de la moyenne quotidienne pour un port qui a accueilli 2397270 transporteurs en 2019.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

En se dirigeant vers le port, comme cela a souvent été le cas au cours de l’année écoulée, Covid-19 a posé un problème beaucoup plus direct que le Brexit. Les transporteurs qui s’étaient arrêtés au centre de test des coronavirus pop-up de l’aéroport de Manston ont remis un résultat négatif à la police de quart à l’entrée du port, qui à son tour les a fait signe. Ceux qui n’avaient pas encore été vérifiés ont été, avec sympathie et à l’aide d’un grand panneau laminé portant le code postal de l’aéroport, détournés. Mateusz, un transporteur polonais dans la trentaine arrivant au port, a raconté L’indépendant se faire tester et obtenir le feu vert lui a pris environ une heure au total. Même le voyage lui causait peu de problèmes. «Maintenant, c’est facile», dit-il. «Parce que c’est la nouvelle année, les gens restent à la maison.» Au lieu de cela, il s’inquiète du potentiel de perturbation lorsque les affaires reviennent à la normale après l’accalmie de Noël, avec le retour des transporteurs et des navetteurs sur les routes. Il n’est peut-être pas perturbé aujourd’hui, mais il reste sceptique sur l’avenir. « Le Brexit n’est pas bon pour les Britanniques, je pense », a-t-il ajouté avant d’entrer dans le port.

Dans la ville voisine de Folkestone, quelques centaines de camions ont traversé l’Eurotunnel au cours de la journée. Les quatre qui ont été refusés ont été refusés non pas parce qu’ils avaient échoué aux contrôles douaniers, mais parce qu’ils n’avaient pas produit de certificats de test de coronavirus. John Keefe, un porte-parole du tunnel, a observé le passage du premier transporteur sous le nouveau régime. «C’était vraiment assez étrange», dit-il. «Très calme, très tranquille. Tout le monde retenait son souffle quant à ce qui allait se passer et cela s’est déroulé comme prévu. «

Jusqu’ici, tout va bien, mais comment le système fonctionnera sous tension reste la question. Le Royaume-Uni a déclaré qu’il n’effectuerait pas de contrôles complets sur les marchandises entrantes pendant six mois, tandis que Calais a développé une nouvelle infrastructure pour faciliter le processus – mais les deux parties ont vu des perturbations lors des essais dans les mois précédant 2021. Des représentants de l’industrie au La Road Haulage Association a déclaré qu’elle se préparait au chaos invisible causé non pas par les retards, mais par le refus des conducteurs pour ne pas avoir les bons papiers. À quelques heures de l’arrivée du Brexit, le nombre de camionneurs à avoir demandé des permis pour leur permettre d’entrer dans le Kent et de traverser la Manche s’élevait à 450, le nombre de routiers passant par le comté et au-delà d’un jour moyen plus proche de 10000. Le premier jour s’est déroulé sans heurts – maintenant vers le futur.