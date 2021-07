Le chaos d’Haïti, vu de derrière les portes verrouillées de la maison d’un homme

Les gens en Haïti, ils sont habitués à des événements comme celui-ci. Je suis très choqué par l’assassinat du président car il représente le pays. Je ne pouvais pas croire qu’un commando puisse passer non seulement sa sécurité personnelle mais aussi la sécurité du quartier et le tuer. C’est incroyable. Mais en même temps, quand vous prenez du recul, vous pensez à tous les événements en cours dans le pays et vous pensez, hein, ce n’est pas si surprenant. Des gangs tuent des gens non loin du Palais national. Il y a deux semaines, le président donnait une conférence de presse et on entendait les coups de feu en arrière-plan. Je dis juste, d’accord, tout peut arriver dans ce pays.