Le chaos des voyages s’est accru lorsqu’un tuyau éclaté à Gatwick a provoqué une crise de l’eau dans les toilettes et les restaurants

Gatwick a dû fermer certaines de ses toilettes et restaurants jeudi en raison d’une rupture de conduite d’eau.

L’aéroport a distribué de l’eau en bouteille aux passagers et a fait venir des camions-citernes.

Le problème de Gatwick est survenu au milieu d’un été de chaos de voyage avec des pénuries de personnel et une augmentation du nombre de passagers.

Un tuyau éclaté signifiait que l’aéroport de Londres Gatwick devait fermer certaines de ses toilettes et restaurants le jeudi, aggravant le chaos de voyage existant.

Un utilisateur de Twitter a dit qu’il n’y avait “pas de toilettes ouvertes au niveau de l’aire de restauration et de grandes files d’attente dans les rares qui sont ouvertes”, tandis qu’un autre a dit que certains restaurants ne servaient pas de nourriture.

Certains utilisateurs de Twitter ont partagé Photos de panneaux à l’aéroport qui disaient : “Seules des toilettes limitées sont disponibles en raison d’un problème d’approvisionnement en eau local.”

Gatwick a dit vendredi matin que le problème avait été résolu et qu’il a été “fonctionner normalement.”

“Les toilettes étaient limitées mais toujours disponibles dans les deux terminaux et la majorité des restaurants sont restés ouverts toute la journée”, a déclaré un porte-parole de Gatwick à Insider. “Contrairement à certains rapports, à aucun moment Gatwick n’a ‘manqué d’eau'”.

“De l’eau en bouteille a également été mise à la disposition des passagers”, a ajouté le porte-parole. L’aéroport a dit Sussex en direct qu’il a amené des camions-citernes sur place.

Le porte-parole a déclaré à Insider que l’aéroport avait été affecté par un problème avec le fournisseur local SES Water entre environ 08h30 et 17h00 “qui a entraîné une pression d’eau inférieure à la normale dans tout l’aéroport”.

SES Eau a dit que le problème était dû à une conduite d’eau éclatée, qui, selon la BBC, a laissé 100 propriétés sans accès à l’eau et 1 200 à basse pression dans les régions de Horley, Surrey et Crawley, West Sussex.

“L’approvisionnement en eau est revenu à la normale”, a déclaré SES Water à Insider sur Vendredi matin. “Nous aimerions profiter de cette occasion pour présenter nos excuses à toutes les personnes touchées par l’incident d’hier et les remercier pour leur patience et leur compréhension.”

Les problèmes d’accès à l’eau à Gatwick sont survenus au milieu du chaos croissant des voyages dans les aéroports du monde entier. Les compagnies aériennes ont retardé et annulé des milliers de vols cet été en raison de problèmes techniques, du mauvais temps et d’une combinaison de sous-effectifs et de demande croissante de voyages. Les clients se sont plaints d’énormes files d’attente pour l’enregistrement, bagage perduet problèmes d’accès au service client.

Selon le site de suivi des vols FlightAware, 42% des vols vers Gatwick jeudi ont été retardés. Utilisateurs Twitter a dit jeudi et vendredi qu’ils n’ont pas eu à attendre longtemps pour la sécurité, même si l’aéroport est conseiller passagers à arriver “dès l’ouverture de l’enregistrement pour leur vol”.

Gatwick, situé à environ 30 miles au sud de Londres, est l’un des aéroports les plus fréquentés du Royaume-Uni. Près de 3,1 millions de passagers a volé vers ou depuis l’aéroport en mai, selon les données de l’Autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni.

Gatwick est l’un des aéroports qui a introduit un plafond de vol sur fond de sous-effectif. Ce a dit que certaines entreprises basées à l’aéroport fonctionnaient avec un “grave manque de ressources en personnel” qui pouvait entraîner un mauvais service, notamment de longues files d’attente, des retards et des annulations de dernière minute.

“Cette action permettra ensuite aux compagnies aériennes de voler et de gérer des programmes de vols plus prévisibles et fiables”, a déclaré l’aéroport.

