Le chaos des voyages se répand dans UN AUTRE jour alors que des milliers de personnes sont bloquées après la fermeture de la grande gare de Londres

Des MILLIERS de passagers ont été bloqués alors que le chaos ferroviaire à Londres Paddington s’est poursuivi pendant la nuit.

Et les temps de trajet pour d’autres ont plus que triplé alors qu’ils essayaient désespérément de trouver différents moyens de rentrer chez eux.

Aucun train n’a quitté la gare de Paddington depuis 6h30 hier Crédit : KMM / BEEM

Cela a semé le chaos pour ceux qui voyagent à l’intérieur et à l’extérieur de Londres Crédit : KMM / BEEM

Aucun service n’a quitté la gare principale depuis 6 h 30 hier en raison de dommages aux fils électriques aériens, ce qui signifie que de nombreux Britanniques n’ont pas réussi à se rendre dans la capitale pour les funérailles de la reine.

Dans le Berkshire, Reading Station a vu de longues files d’attente de personnes essayant de reprendre les services à Londres et d’autres trouvant leurs trains annulés ou retardés alors qu’ils tentaient de voyager plus à l’ouest.

Le personnel de la gare essayait de commander des taxis pour les passagers qui vivaient plus loin et risquaient de rester coincés à la gare pendant la nuit au milieu d’un nombre limité de trains au départ, certains étant par conséquent emmenés jusqu’à Birmingham en voiture.

Une femme en détresse a déclaré que son voyage à destination et en provenance de Londres hier serait d’environ 10 heures au lieu de trois et signifiait qu’elle avait raté les funérailles et la procession de la reine qu’elle était venue voir.

Un autre passager a déclaré : « La communication a été diabolique.

“On a dit aux gens de descendre des trains qui circulaient réellement et de changer de service pour se rendre à différentes destinations, pour découvrir que ces trains ont ensuite été annulés.

“Il ne semble pas y avoir eu de réflexion prospective sur ce qui se passerait dans la soirée, malgré les problèmes qui durent toute la journée.”

Les personnes en deuil se rendant dans la capitale le matin ont dû regarder les funérailles sur leur téléphone portable car elles étaient coincées dans les trains et les quais.

Le son de la chorale de l’abbaye de Westminster a résonné dans les wagons des trains retardés alors que les personnes en deuil regardaient le service sur leurs smartphones.

Bev Palfreman a déclaré qu’elle était “absolument dégoûtée” de manquer le début des funérailles.

L’homme de 61 ans d’Oakhampton, Devon, a déclaré: “La reine vient d’être là tout au long de ma vie. C’était la seule chose que je voulais faire.”

Gaby Thomas, 29 ans, qui a voyagé de Castle Cary, Somerset, avec son père, a déclaré: “Mon père est un ancien officier de marine et il voulait voir la procession et les militaires impliqués.

“Il s’agit juste d’être là. Nous étions censés arriver à Paddington vers 8h30. Nous espérons toujours attraper la fin de la procession.”

Les passagers d’un train GWR se sont fait dire par un membre du personnel utilisant le système de sonorisation : “Mes excuses les plus sincères pour les retards en une journée aussi importante pour le pays”.

Un train qui a quitté Paddington à 6 h 25 est resté bloqué à l’extérieur de la gare pendant plus de deux heures et demie avec des passagers à bord.

Un passager a déclaré qu’il lui avait fallu cinq heures et demie pour rejoindre Paddington depuis Castle Cary, au lieu des une heure et 40 minutes prévues.

Un porte-parole de Network Rail a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés pour la perturbation qui devrait se poursuivre tout au long de la journée.

“Nous travaillons dur pour que les services fonctionnent dès que possible et il est fortement conseillé aux passagers de vérifier avant de voyager.

“Nous continuerons à informer les passagers au fur et à mesure que la situation évolue.”

Network Rail a déclaré qu’il n’y avait aucun problème affectant les autres grandes gares de Londres.

Lundi a vu l’une des plus grandes opérations de transport du Royaume-Uni alors que des personnes en deuil descendaient à Londres et à Windsor.

Environ 250 services ferroviaires supplémentaires étaient prévus.

Ils comprenaient un départ à 3 heures du matin de Penzance, Cornwall, pour Paddington, qui est parti sans passagers, selon le site d’information CornwallLive.

Le service n’a fonctionné que jusqu’à Reading en raison des fils endommagés.