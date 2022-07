Le chaos des voyages de vacances d’été alors que les Britanniques font face à la journée la plus chargée sur les routes AUJOURD’HUI et d’énormes files d’attente à l’aéroport déjà après le cauchemar de Douvres

Les BRITS sont plongés dans PLUS de chaos de voyage aujourd’hui alors que des millions de familles partent en vacances d’été.

Les passagers ont été accueillis par d’énormes files d’attente à l’aéroport, tandis que les patrons des transports ont averti les conducteurs qu’ils étaient confrontés à la “journée la plus chargée” pour le trafic sur les routes.

Les passagers se sont entassés à l’aéroport de Bristol à la première heure, avec des files d’attente avant 4h30 du matin Crédit : LT1Media

Le terminal 2 de l’aéroport d’Heathrow a vu des vacanciers se faufiler autour de l’enregistrement Crédit : w8media

Les familles de Bristol attendaient avec impatience leurs vacances d’été ce matin Crédit : LT1Media

Cela survient après qu’un incident critique a été déclaré à Douvres hier avec un trafic embouteillé attendant d’accéder au port Crédit : Chris Eades

Cela survient après qu’un “incident critique” a été déclaré à Douvres hier, les vacanciers étant invités à arriver six heures plus tôt pour les files d’attente de ferry pouvant durer jusqu’à cinq heures.

Ce matin, l’aéroport de Bristol a vu des centaines de passagers serpenter autour de ses terminaux avant 4h30 du matin, tandis que les files d’attente pour les vols s’empilaient à Heathrow et Gatwick à la première heure.

Les patrons des transports ont également averti les conducteurs de s’attendre à plus de “retards et de perturbations” qu’hier.

La plupart des écoles d’Angleterre et du Pays de Galles se séparant pour l’été cette semaine, le RAC a déclaré qu’environ 18,8 millions de voyages étaient prévus au Royaume-Uni entre vendredi et lundi.

C’est le maximum depuis que l’entreprise a commencé à suivre le nombre d’escapades estivales en 2014.

Et Jack Cousens, responsable de la politique routière pour l’AA, a déclaré: “Alors que les écoles ont complètement fermé leurs portes hier, samedi pourrait s’avérer encore plus occupé ce week-end.

“Les conducteurs doivent continuer à s’attendre à des perturbations et à des retards sur les principales routes de vacances vers le sud-ouest, la côte est et les ports de Douvres et Folkestone.

“Alors que beaucoup ont décidé de partir à la rentrée, d’ici la rentrée scolaire, chaque vendredi et samedi seront chargés sur nos routes.

“C’est parce que ce sont les principaux jours de basculement pour les locations de vacances.”

Hier, l’opérateur de ferry P&O Ferries a dit aux passagers de prévoir au moins cinq heures pour dégager les routes d’accès et les contrôles de sécurité.

Et la société a déclaré vendredi soir qu’elle s’attend à ce que samedi soit “tout aussi occupé”.

Cela s’est produit alors que ceux qui espéraient traverser la Manche ont signalé des files d’attente de cinq heures pour les contrôles aux frontières, avec des voitures photographiées dos à dos à des kilomètres à l’extérieur de Douvres.

Doug Bannister, directeur général du port, a déclaré que le personnel “terriblement insuffisant” était à blâmer pour la “perturbation majeure”.

Il a déclaré que le personnel se concentrait sur la lutte contre le “goulot d’étranglement critique” autour du port aujourd’hui, mais ne pouvait pas promettre que le chaos serait dissipé d’ici samedi.

Les retards signifiaient que le trafic touristique et de fret était bloqué pendant des heures sur les routes encombrées de la région.

Et P&O Ferries a averti les passagers d’arriver six heures plus tôt pour leurs bateaux.

Un avis sur le Twitter de la société disait: “Veuillez noter qu’il y a un trafic intense au contrôle des frontières dans le port de Douvres.

“Si vous avez réservé pour voyager aujourd’hui, veuillez prévoir au moins six heures pour passer tous les contrôles de sécurité.”

Le chaos des voyages se poursuit aujourd’hui après qu’un “incident critique” a été déclaré hier au port de Douvres dans le Kent Crédit : PA

Les bouchons ont été imputés à une « dotation en personnel terriblement insuffisante » Crédit : Dan Charité

Les passagers de l’aéroport d’Heathrow ont contourné les barrières avant 7 heures du matin alors que les voyages commençaient Crédit : LNP

Un trafic intense a été observé sur la M25 hier matin Crédit : LNP