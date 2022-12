Le chaos des voyages de Noël alors que la grande compagnie ferroviaire avertit de ne pas voyager aujourd’hui avant la période de misère des grèves festives

Les BRITS sont avertis du chaos des navetteurs de Noël après qu’une grande compagnie ferroviaire a annoncé “ne voyagez pas aujourd’hui”.

La perturbation survient quelques jours seulement avant que les Britanniques ne soient frappés par une vague de grèves festives.

Une grande compagnie ferroviaire a mis en garde contre le chaos des navetteurs aujourd’hui Crédit : Alamy

Ce matin, l’opérateur ferroviaire TransPennine Express a averti qu’il avait un “problème de système”, ce qui entraînera une perturbation majeure des services.

En conséquence, la société a émis une alerte “ne pas voyager” pour aujourd’hui.

La directrice du service client et des opérations de la société, Kathryn O’Brien, a déclaré: “En raison d’un problème important de système d’inscription, nous connaissons aujourd’hui un niveau élevé d’annulations et de perturbations imprévues sur notre réseau.

“Nous savons que cela aura un impact significatif sur les clients voyageant avec nous aujourd’hui et nous nous excusons sincèrement pour toute perturbation causée.

“Nous travaillons dur en interne et avec notre fournisseur de système pour résoudre la situation le plus rapidement possible.

“Nous faisons tout notre possible pour garder les clients en mouvement mais tant que les problèmes persistent, nous conseillons aux clients de ne pas voyager et de rechercher des moyens de transport alternatifs.”