Le chaos des voyages alors que les vols espagnols sont cloués au sol et retardés après le passage incontrôlable d’une fusée chinoise de 21 tonnes au-dessus du pays

Les AÉROPORTS à travers l’Espagne ont été fermés vendredi et des centaines de vols cloués au sol ou retardés par crainte d’un débris entrant d’une fusée chinoise rentrant sur Terre.

L’armée de l’air espagnole a été brouillée tandis que les autorités spatiales européennes et les contrôleurs aériens espagnols surveillaient la trajectoire des débris spatiaux de 21 tonnes lors de leur passage au-dessus du pays.

Plusieurs aéroports espagnols ont été contraints de fermer en raison des débris incontrôlables d’une fusée chinoise, photographiée en train d’être lancée lundi Crédit : Getty

Les cartes de trajectoire montrent l’énorme morceau de débris spatiaux chinois de 21 tonnes passant juste au-dessus du Portugal et de l’Espagne

Les passagers doivent s’attendre à des retards et les autorités espagnoles maintiennent l’espace aérien fermé pour suivre la trajectoire de la fusée (stock image) Crédit : Reuters

Les contrôleurs aériens espagnols avaient averti que l’espace aérien du pays serait fermé tandis que les responsables tentaient de localiser la fusée et de surveiller si elle se briserait au-dessus du pays et pourrait pleuvoir des déchets sur le sol en dessous.

“Il faudra du temps pour que la normalité revienne suite aux retards. Pour des raisons de sécurité, cela doit se faire progressivement”, ont tweeté les autorités.

Un porte-parole de l’Agence de protection civile de Catalogne a confirmé : “En raison du risque associé au passage de l’objet spatial CZ-5B traversant l’espace aérien espagnol, les vols ont été complètement restreints de 9h38 à 10h18 en Catalogne et dans d’autres communautés.

“Les aéroports et d’autres organisations ont déjà été informés.”

Pendant ce temps, les contrôleurs aériens espagnols ont tweeté : “Eurocontrol nous a informés de la rentrée non contrôlée d’une fusée chinoise dans l’atmosphère terrestre.

“Le taux zéro a été établi pour certaines parties de l’espace aérien espagnol et cela pourrait affecter le trafic aérien en raison de retards et de détournements.”

L’espace aérien a ensuite été rouvert mais les effets d’entraînement de l’alerte se feront sentir pour le reste de la journée.

Les retards à l’aéroport de Barcelone devraient durer toute la journée de vendredi, tandis que les vols entre les Baléares et le Royaume-Uni seraient les plus touchés.

Les vacanciers des îles Canaries, de Santa Maria et de Lisbonne, de Madrid et de Barcelone, de Lisbonne, de Madrid et de Barcelone risquent de voir leurs vols annulés ou détournés en conséquence.

L’aéroport de Marseille, en France, a également été mis en état d’alerte.

La Chine a lancé lundi la troisième et dernière pièce de sa nouvelle station spatiale Tiangong – et des avertissements ont été émis concernant le retour du corps de la fusée de 21 tonnes sur Terre, l’Espagne étant identifiée comme l’un des pays sur son chemin.

Le module, qui est aussi haut qu’un immeuble de 10 étages, a été détaché de la “Longue Marche-5B Y4” et fait partie de l’ambitieux plan spatial de la Chine visant à créer sa propre Station spatiale internationale.

Les débris de la fusée devaient briser l’atmosphère samedi, selon des experts de l’aérospatiale qui se démènent pour déterminer son chemin de retour.

Mais cette prédiction a été avancée dès vendredi après-midi.

Cela a suscité des demandes d’informations supplémentaires de la part des autorités chinoises.

Gregory Henning, chef de projet au Center for Orbital Debris and Reentry Studies (CORDS) de The Aerospace Corporation, a suggéré qu’il y avait encore trop d’incertitude dans les données et les modèles pour faire une prédiction.

“Alors que l’altitude du corps de la fusée diminue et que la rentrée approche, la fenêtre se rétrécira et commencera à révéler des emplacements qui ne seront pas le site d’atterrissage”, a déclaré Henning au Daily Mail.

“Mais l’emplacement exact ne sera pas connu tant qu’il n’y sera pas entré.”

Fusée Longue Marche-5B Y4 transportant le module de laboratoire chinois Mengtian lors de son lancement lundi Crédit : Getty

L’Espagne a dépêché son armée de l’air pour suivre la fusée (stock image) Crédit : Getty

On ne sait pas combien de vols sont affectés ou seront affectés par des retards en cours à mesure que la situation revient à la normale.

Une porte-parole de l’autorité aéroportuaire espagnole AENA couvrant les îles Baléares a déclaré juste avant midi qu’elle n’était pas encore en mesure de fournir des informations sur le nombre de vols entrants ou sortants qui avaient ou seraient affectés.

Les autorités espagnoles ont fermé l’espace aérien au-dessus de ses aéroports alors que les débris spatiaux tournaient au-dessus de leur tête, car on craignait que tout débris arraché ne tombe au sol – ou n’endommage les avions en vol.

Après avoir levé les restrictions, le gestionnaire du trafic aérien du pays, ENAIRE, a expliqué : “Avec l’entrée non contrôlée de parties de l’objet sur l’orbite terrestre traversant notre territoire, ENAIRE, conformément à la recommandation de l’Agence européenne de la sécurité aérienne et aux instructions de l’inter – une cellule ministérielle pilotée par le Département de la Sûreté Nationale, a établi une exclusion du trafic aérien de 100 kilomètres de part et d’autre de l’orbite de l’objet spatial.

“L’entrée non contrôlée dans l’atmosphère de la grosse fusée chinoise a été surveillée à tout moment.”

Le dernier dysfonctionnement de la fusée reflète un crash en juillet après que les débris spatiaux d’un précédent lancement chinois se sont effondrés dans l’océan Indien près de la Malaisie.

À l’époque, les experts n’ont pas révélé son emplacement exact, craignant qu’il n’ait pu toucher une ville ou un village peuplé.

Mais alors que les grandes villes semblent à nouveau à l’abri des chutes de débris à cette occasion, Henning a suggéré que “88% de la population mondiale vit dans ces limites de latitude à risque” de la zone d’atterrissage prévue du booster.

Cependant, les chances qu’un individu soit affecté seraient d’environ six sur 10 billions.

C’est la troisième fois en deux ans que les autorités spatiales chinoises sèment la panique à la suite de leurs lancements de fusées, que la NASA a qualifiés d’irresponsables.

La fusée devait entrer dans l’atmosphère terrestre aux premières heures de samedi, mais l’impact a été avancé à ce vendredi avant 12h30.

Il devrait tomber dans l’océan Indien sous forme de débris spatiaux sans risque pour la population.

La fusée mesurait 17,8 mètres, avait un diamètre de 4,2 mètres et pesait environ 23,3 tonnes au moment du décollage.