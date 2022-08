Le chaos des voyages alors que les débrayages du métro et du train provoquent des embouteillages et d’énormes files d’attente pour les bus

Les débrayages de MASS ont déclenché le chaos des voyages aujourd’hui alors que le métro et le train arrêtent les navetteurs au sol.

Des foules immenses ont été vues faire la queue pour les bus à Londres tandis que la circulation se construisait sur les routes en dehors de la capitale en premier lieu.

De longues files d’attente de circulation construites sur l’approche du tunnel A102M Blackwall à Greenwich, dans le sud-est de Londres, ce matin Crédit : LNP

Des foules ont été vues se battre pour monter dans des bus à l’extérieur de la gare de Stratford à la première heure Crédit : Jeremy Selwyn

Les navetteurs ont été contraints d’attendre car les transports sont en grande partie abandonnés pour la journée Crédit : Jeremy Selwyn

Cela survient alors qu’environ 10 000 membres du syndicat des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT) organisent une grève de 24 heures d’affilée sur les emplois et les retraites.

1 100 autres membres du syndicat Unite sont en grève dans le métro, Croydon Tramlink et la gare routière de Victoria.

De graves perturbations sont attendues sur toutes les lignes du métro de Londres, tandis que les services London Overground sont également réduits.

Transport for London (TFL) a également déclaré que des dizaines de lignes de bus dans l’ouest de la ville ne fonctionneront pas normalement.

Hier, des dizaines de milliers de membres du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT), de la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) et de Unite ont débrayé, affectant Network Rail et les opérateurs ferroviaires à travers le pays.

Seul environ un train sur cinq a circulé, certaines zones n’ayant aucun service toute la journée.

Transport for London (TfL) a exhorté hier les gens à éviter de voyager dans le métro et à ne voyager que si cela est essentiel sur le reste du réseau aujourd’hui jusqu’à 8 heures du matin samedi.

Andy Lord, directeur de l’exploitation de TfL, a déclaré : “Je voudrais m’excuser auprès de nos clients pour la grève menée par RMT et Unite, qui aura un impact significatif sur le réseau de transport de la ville.

“Je comprends à quel point ces grèves sont frustrantes et je voudrais rappeler au RMT et à Unite qu’il n’est pas trop tard pour travailler avec nous, Arriva Rail London et la RATP (qui gère les bus londoniens touchés par la grève) pour trouver une solution et éviter les énormes perturbations que cette action entraînera dans les déplacements des personnes et dans l’économie.

“Les clients doivent vérifier avant de voyager du 18 au 21 août, car la grève affecte chaque jour différents modes de transport.

“Pour le 19 août, nous demandons à nos clients d’éviter de se déplacer dans le métro et de ne se déplacer qu’en cas d’indispensabilité sur le reste du réseau.

“Nous nous attendons à peu ou pas de service dans le métro jusqu’à 8 heures du matin le samedi 20 août et les modes de transport alternatifs seront probablement occupés. Veuillez envisager la marche et le vélo si vous avez besoin de voyager.”

Un porte-parole du maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré: “Des discussions sur le financement de TfL sont en cours avec le gouvernement, mais TfL a clairement indiqué que personne n’a perdu ou ne perdra son emploi à cause des propositions précédemment énoncées, et que tous les changements sont toujours soumis à une pleine consultation du personnel et des syndicats.

“Sadiq a également été clair sur le fait que le gouvernement ne devrait pas utiliser les conditions générales des employés de TfL comme outil de négociation dans les négociations de financement.

“Le maire rencontre et travaille régulièrement avec le RMT et d’autres syndicats, et Sadiq se félicite de leurs appels au gouvernement pour qu’il propose un accord de financement durable pour TfL qui soit juste et soutienne les travailleurs de la reprise et des transports de Londres.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

