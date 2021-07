Le chaos des voyages alors que la grande escapade britannique voit des millions de personnes prendre les routes pour le week-end de canicule et le jour de la liberté

Une GRANDE escapade britannique est en cours alors que des millions de personnes prennent les routes pour un week-end super ensoleillé.

Des niveaux de trafic sans précédent sont attendus alors que les températures montent à 32 °C, près de la moitié des conducteurs prévoyant de prendre le volant.

La congestion estivale sur l’autoroute M5 avec un trafic vers le sud en direction du Devon et des Cornouailles Crédit : Alamy

Une plage bondée de Brighton alors que les amateurs de soleil profitent du temps chaud Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Une vague de chaleur « au chalumeau des Bermudes » ramènera l’été flamboyant grâce à un souffle tropical venu de l’Atlantique.

La Grande-Bretagne sera propulsée dans le four au cours des prochains jours – juste à temps pour le week-end et lorsque les restrictions de Covid seront levées le « jour de la liberté » de lundi.

Le grésillement de l’été sera entraîné par un modèle météorologique « anticyclone des Açores », également connu sous le nom de « anticyclone des Bermudes », selon les experts.

Les routes sont déjà bondées et les stations balnéaires du Royaume-Uni se préparent pour un week-end exceptionnel alors que les touristes affluent vers la côte pour profiter du soleil.

La M5 était à l’arrêt cet après-midi, la circulation se dirigeant vers le sud en direction du Devon et des Cornouailles, tandis que les amateurs de plage remplissaient les cailloux à Brighton.

Ailleurs, plus de 150 000 personnes devraient visiter Bournemouth, Dorset, ce week-end pour profiter au maximum des températures de 26 ° C.

Il y a environ 16 000 chambres d’hôtel et 30 000 lits dans la ville et on pense que 97% d’entre elles ont déjà été réservées pour samedi seulement.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Tim Seward, président de la Bournemouth Area Hospitality Association, a déclaré que la demande refoulée causée par les restrictions de voyage à l’étranger était responsable de la flambée.

Il a déclaré: « Toute journée d’été où le soleil brille sera évidemment chargée, mais cette année, il y a une demande refoulée parce que les gens ne peuvent pas aller à l’étranger. »

Et David Bailey, chef du tourisme au BCP Council, a déclaré: « Ce sera un vrai week-end exceptionnel. »

Le week-end férié de mai a vu 44 pour cent des membres des AA faire un voyage en voiture, et ce nombre devrait être beaucoup plus élevé dans les prochains jours.

L’association automobile estime que les conducteurs se dirigeant vers les cinq principales destinations britanniques – Cornwall, Devon, Yorkshire, Norfolk et Dorset – parcourront en moyenne 187 miles pour s’y rendre.

‘WEEK-END PARE-CHOCS’

Le chaos est également attendu dans les trains car National Rail a une liste de 27 travaux d’ingénierie différents qui auront lieu au cours du week-end.

Cela inclut de longs retards pour les personnes voyageant à l’intérieur et à l’extérieur d’Euston à Londres, et des travaux « majeurs » dans la région de Bristol.

Les thermomètres monteront en flèche dans les 20 °C ou au-delà samedi avant de franchir les 30 °C dimanche.

Le mercure sera le plus élevé dans le sud et le centre de l’Angleterre samedi, avec des températures dépassant les 28 °C à Londres, Southampton et Nottingham, et dépassant les 30 °C dimanche.

Le prévisionniste d’Exacta Weather, James Madden, a déclaré : « Les températures augmenteront considérablement ce week-end, en particulier dans le sud de la Grande-Bretagne.

« Nous envisageons une période de chaleur extrême provoquée par l’anticyclone des Açores et des Bermudes et nous pourrions voir des températures maximales comprises entre -20 °C et 20°C persistantes au cours des prochains jours.

« Préparez-vous pour le chalumeau des Bermudes. »

Nous assistons à une période de chaleur extrême entraînée par l’anticyclone Açores-Bermudes. James Madden

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: « Le moteur du temps chaud qui pourrait voir les températures dépasser les 30 ° C dimanche sera un anticyclone des Açores.

« Cette région de haute pression qui s’étend de l’Atlantique subtropical se situera juste au-dessus du Royaume-Uni, nous laissant vraiment ressentir la puissance du soleil, en particulier ce week-end mais aussi jusqu’au début de la semaine prochaine. »

Le Met Office prédit que le mercure pourrait rester suffisamment élevé pour les vagues de chaleur officielles dans certaines parties du pays – définies comme « une période prolongée de temps chaud par rapport aux conditions attendues de la région à cette période de l’année, qui peut être accompagnée d’une humidité élevée » .

Et il pourrait voir le record du jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent – 28,4 ° C à Heathrow à Londres le 14 juin – battu.

‘CHALEUR EXTRÈME’

Les bookmakers Ladbrokes ont réduit les chances des thermoters d’enregistrer un nouveau record avant la fin du week-end à seulement 1/3.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: « Il semble que le thermomètre ne fera que continuer à augmenter au fil du week-end, voyant facilement le jour le plus chaud de l’année enregistré. »

Et alors que le soleil tape fort, les prévisionnistes ont mis en garde contre des niveaux d’UV « élevés ou très élevés » qui « peuvent avoir de graves effets sur votre peau et vos yeux ».

Des avertissements concernant la chaleur extrême ont également été émis par les autorités médicales et les vétérinaires, exhortant les gens à assurer la sécurité des personnes vulnérables et des animaux.

Et les personnes souffrant du rhume des foins ont également été alertées que les niveaux de pollen seraient « élevés ou très élevés » dans la majeure partie du Royaume-Uni ce week-end.

Le temps chaud durera jusqu’à lundi, surnommé « Jour de la liberté », lorsqu’après près d’un an et demi, les restrictions de Covid seront levées.

La règle de six sera enfin supprimée à l’intérieur et la distanciation sociale et le service à table dans les pubs sont également laissés pour compte.

Les masques faciaux deviennent facultatifs dans de nombreux lieux, et les événements à grande échelle comme les festivals, les concerts et les discothèques font leur retour.