Le chaos des voyages alors que la foule envahit les gares pour des escapades de week-end sous un soleil radieux

DES FOULES ont afflué dans les gares pour des escapades de week-end afin de profiter du soleil radieux.

Des essaims de voyageurs ont été vus à Kings Cross avec des bagages alors qu’ils cherchaient à profiter des températures plus chaudes.

Les foules ont envahi les gares pour les escapades du week-end Crédit : LNP

Des essaims de voyageurs ont traversé les gares de Kings Cross Crédit : LNP

Des files d’attente se sont également formées au port de Douvres Crédit : PA

Les voyageurs ont également attendu devant leur voiture par temps chaud dans de longues files d’attente au port de Douvres, dans le Kent.

Et d’autres Britanniques ont afflué vers les plages pour profiter au maximum du soleil.

Les températures devraient atteindre des sommets de 27 ° C aujourd’hui avec beaucoup de soleil à travers le pays, selon le Met Office.

Ses prévisions prévoient qu’aujourd’hui sera “beau et sec avec beaucoup de soleil”, la plupart des régions étant plus chaudes qu’hier.

Bien qu’il puisse être plus nuageux et plus venteux pour l’extrême nord de l’Écosse, il pourrait également y avoir de la pluie.

Et cela a apporté de bonnes nouvelles aux personnes souffrant de rhume des foins, car les niveaux de pollen commencent à baisser pour beaucoup.

Cela survient alors que les cinq meilleures plages du pays pour se rafraîchir ont été révélées par le Sunday Times, y compris une première place surprenante.

Mais les Britanniques ont été invités à abandonner l’alcool et la caféine ce week-end alors que la canicule se poursuit.

Les scientifiques du gouvernement les ont plutôt suppliés de rester hydratés en restant avec de l’eau.

L’alcool et le café sont diurétiques, ce qui signifie que les gens perdent plus de liquides en transpirant et en allant plus souvent aux toilettes.

Il risque de se déshydrater à haute température, ce qui peut provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées et de la fatigue.

Cela s’est produit alors que le Met Office a émis pour la première fois un avertissement de “danger pour la vie”.

Les experts ont averti les Britanniques de ne pas voyager lundi et mardi et de travailler à domicile au milieu des avertissements de chaleur extrême.

Network Rail a déclaré qu’il y aura probablement des retards et des annulations de trains.

Le Dr Agostinho Sousa, responsable des événements extrêmes et de la protection de la santé à l’UKHSA, a déclaré : « Il est important que nous sachions tous comment rester bien par temps chaud.

“Vérifiez vos amis, votre famille et vos voisins vulnérables pour vous assurer qu’ils restent hydratés, qu’ils restent au frais et qu’ils savent comment garder leur maison au frais.”