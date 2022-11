Le chaos des voyages à la date exacte se déchaînera alors que les navetteurs feront face à UNE AUTRE grève après le débrayage des conducteurs de train pour un différend salarial

Les chauffeurs de TRAIN de 12 opérateurs feront la grève plus tard ce mois-ci.

Les cheminots se retireront dans un différend de longue date sur les salaires le 26 novembre, a annoncé Aslef.

Les conducteurs de trains repartent en grève Crédit : Alamy

Les 12 entreprises confrontées à la nouvelle grève sont Avanti West Coast ; Chemins de fer de Chiltern ; Cross-country; Chemin de fer des Midlands de l’Est ; Great Western Railway; Grande Anglie ; Chemin de fer du nord-est de Londres ; Londres Overground ; Trains du Nord ; sud-est; Transpennine Express et West Midlands Trains.

Près de 1 000 chauffeurs de bus à Londres doivent également organiser une série de grèves sur les salaires.

Les membres de Unite employés par Abellio dans le sud et l’ouest de Londres prendront 10 jours d’action à l’approche de Noël.

Le syndicat a déclaré que l’entreprise n’avait pas fait d’offre salariale même si une augmentation est prévue en janvier.

Les travailleurs feront grève les 22, 25 et 26 novembre et les 1, 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre.

Le secrétaire général d’Aslef, Mick Whelan, a déclaré: “Nous regrettons que les passagers soient incommodés un autre jour. Nous ne voulons pas prendre cette mesure. Retrait de notre travail est toujours un dernier recours pour un syndicat.

“Nous sommes venus à la table, comme nous le ferons toujours, de bonne foi, mais alors que l’industrie continue de ne faire aucune offre – en raison de l’accord douteux qu’elle a signé avec le ministère des Transports – nous n’avons pas d’autre choix que de reprendre la grève.

“Ils veulent que les chauffeurs subissent une réduction de salaire en termes réels. Avec une inflation désormais à deux chiffres, les chauffeurs de train qui ont permis à la Grande-Bretagne de traverser la pandémie devraient maintenant travailler aussi dur cette année que l’année dernière, mais pour moins. La plupart d’entre eux les chauffeurs n’ont pas eu d’augmentation de salaire depuis 2019.

“Nous voulons que les entreprises – qui réalisent d’énormes profits – fassent une offre salariale appropriée afin que nos membres puissent suivre le coût de la vie.”

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré: “Abellio est une multinationale extrêmement riche qui pourrait et devrait payer à ses travailleurs une augmentation de salaire équitable.

“Avec les travailleurs qui luttent pour faire face à l’inflation galopante, l’échec d’Abellio à même entamer des négociations salariales significatives est impitoyable et impitoyable.

“Unite se concentre désormais entièrement sur la défense et l’amélioration des emplois, des salaires et des conditions de ses membres et les chauffeurs de bus d’Abellio recevront le soutien total du syndicat.”

Les membres de l’Aslef ont entamé une série de grèves au cours des derniers mois, tandis que les syndicats RMT et TSSA sont également toujours en proie à des conflits sociaux.

La semaine dernière, trois jours de grèves paralysantes des chemins de fer ont été annulés à la dernière minute par le syndicat RMT.

Mais il y avait encore des jours de perturbations et d’annulations parce que les services étaient laissés au mauvais endroit.

Et les grèves du métro ont fait des ravages aujourd’hui pour des milliers de navetteurs à Londres.

Il s’agit du sixième débrayage de l’année pour le réseau souterrain.

Le RMT a déclaré avoir demandé que les suppressions d’emplois prévues soient suspendues jusqu’à la fin de cette année.

Le syndicat voulait également que TfL déclare clairement que le métro de Londres n’accepterait pas d’attaques préjudiciables contre les retraites découlant d’un examen qu’il mène avec le gouvernement.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: “TfL a raté une occasion en or de progresser dans ces négociations et d’éviter une grève jeudi.

“Nos membres sont résolus dans leur détermination à voir un règlement juste à ce différend sur les emplois et les retraites.

“Ils poursuivront leur campagne industrielle aussi longtemps qu’il le faudra.

“TfL doit commencer à faire des compromis et travailler avec le syndicat pour parvenir à un accord qui fonctionne pour le personnel et évite de nouvelles perturbations dans la vie des passagers.”