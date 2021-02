L’échec catastrophique de l’UE sur son déploiement de vaccins poussera davantage de pays à quitter le bloc en difficulté et déclenchera une nouvelle vague d’euroscepticisme, ont déclaré des experts.

La France et l’Allemagne font face à un autre verrouillage après avoir joué à la politique et tenté d’éviter le vaccin d’Oxford AstraZeneca (AZ) alors que le virus tueur semble prêt à réapparaître à travers l’Europe.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Robert Oulds, directeur du groupe de réflexion The Bruges Group, a déclaré au Sun Online que la crise des vaccins pourrait être le début du «démantèlement» de l’UE.

« L’UE a échoué, et après cela, nous assisterons à une répression contre l’UE qui conduira à son démantèlement – d’abord progressivement, puis rapidement », a-t-il déclaré.

D’autres experts ont convenu que la crise des vaccins ébranlerait le syndicat à court terme alors que le scepticisme augmentera – mais ils ne pensaient pas que la dernière dispute était le glas de l’UE.

Les chiffres des vaccins de l’UE sont largement inférieurs à la Grande-Bretagne – le Royaume-Uni ayant 27 pour cent des citoyens recevant le premier vaccin contre 6 pour cent dans l’UE.

Et plus d’un million de doses du jab sont actuellement inutilisées en Allemagne.

Cela fait suite à une campagne mal jugée au cours de laquelle les gouvernements d’Angela Merkel et d’Emmanuel Macron ont fait peur au sujet du vaccin AZ de fabrication britannique – suggérant qu’il n’a pas fonctionné chez les plus de 65 ans.

Et ils ont été qualifiés de « monumentalement stupides » pour leurs actions qui ont conduit à un scepticisme généralisé à l’égard des vaccins en France et en Allemagne.

entre-temps..

M. Oulds a fustigé que les dirigeants de l’UE devraient avoir «honte» de semer le doute sur le vaccin qui sauve des vies qui a été administré des millions de fois au Royaume-Uni.

Il a déclaré au Sun Online: «L’UE a mis la politique au-dessus des gens et n’a littéralement pas tenu ses promesses, des gens vont mourir sur le continent à cause de cela et c’est dommage car nous devons tous revenir à la normale.

«La Grande-Bretagne veut pouvoir avoir l’Europe comme partenaire commercial, si elle doit être bloquée, cela ne nous aidera pas.

«Dans l’intérêt de leurs propres citoyens et du reste du monde dont ils ont besoin pour se débrouiller, ils devraient laisser le soin aux gouvernements nationaux.»

Merkel essaie maintenant de ramer alors qu’elle supplie les Allemands de se faire vacciner.

La France et l’Allemagne voient maintenant des pics de cas au milieu des craintes de nouvelles variantes du virus, tandis que le gouvernement britannique se vante que la Grande-Bretagne est maintenant sur le chemin du retour à la «liberté».

L’UE a mis la politique au-dessus des gens et n’a littéralement pas tenu ses promesses – des gens vont mourir à cause de cela Robert Oulds

Le professeur Anthony Glees a qualifié les critiques de Macron et Merkel d’AZ de «stupide monumentale» et prédit une montée de l’euroscepticisme.

Le professeur Glees, un expert des affaires européennes de l’Université de Buckingham, a déclaré au Sun Online: «À moins que l’UE ne fasse quelque chose d’assez spectaculaire, elle a échoué son premier grand test post-Brexit de la manière la plus dramatique, la vie et la mort imaginable.»

Mais, l’universitaire a ajouté qu’il doutait que la nouvelle vague déclenchée par le scandale des vaccins soit suffisamment forte pour obliger les nations à quitter l’UE.

Le Dr Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, a blâmé l ‘«orgueil» de l’UE pour la rangée de vaccins et a déclaré qu’il s’était «coupé le nez pour malgré son visage» en tentant de détruire le jab d’AZ.

Il a déclaré au Sun Online: «Cela pourrait bien rappeler aux gens la valeur que chaque pays a dans les négociations.

« Et bien qu’il y ait un consensus général des gouvernements sur l’Europe sur le fait que l’UE est une bonne chose, cela peut rappeler aux gens: y a-t-il une limite à notre union? Et que devrions-nous faire ensemble et séparément? »

Les PM et les présidents de toute l’UE devaient admettre lors d’un appel vidéo jeudi que la pandémie y est trop « grave » pour commencer à lever les restrictions.

Et ils appelleront à maintenir en place l’interdiction des voyages non essentiels en provenance de l’extérieur du bloc.

Les chefs de l’UE ont été alarmés par des infections obstinément élevées dans la majeure partie du continent alors que leurs vaccins bâclés provoquent des bégaiements.

La colère a déjà augmenté au sein du bloc – et le négociateur du Brexit, Michel Barnier, a admis que l’UE était en danger si les eurocrates n’apprenaient pas leur leçon.

Le professeur Glees a déclaré au Sun Online: «Premièrement, l’UE27 doit ravaler sa fierté et implorer la Grande-Bretagne de l’aider dans le déploiement.

«Nous devons obliger. Cela nous aidera avec des choses comme notre industrie de la pêche, etc. Ils voudront peut-être avoir Kate Bingham (présidente du UK Vaccine Task Force) en prêt.

«Nous savons clairement comment le faire, ils ne le savent clairement pas.

«Pour moi, non seulement il était monumentalement stupide de la part de Macron et de Merkel de jeter des doutes sur le vaccin le plus facile à administrer, AZ, mais de continuer à essayer de justifier leur inaction par la« meilleure pratique ».»

Le Dr Carsten Watzl, secrétaire général de la Société allemande d’immunologie, a imploré les Allemands de prendre le vaccin lors d’un entretien avec The Sun Online.

Il a averti que l’Allemagne ne peut plus «vacciner notre sortie de la vague actuelle» – même si le pays n’a pas souffert des problèmes d’approvisionnement qui ont initialement gâché le déploiement des jabs.

Le Dr Watzl a blâmé la «mauvaise presse» pour les problèmes avec les Allemands voulant prendre le vaccin AZ même quand il leur est proposé.

«Notre seul espoir est de faire vacciner les plus vulnérables d’ici le printemps – et là, j’ai encore de l’espoir», a déclaré le meilleur médecin.

«Cela n’affectera pas beaucoup le nombre d’infections, mais, espérons-le, le nombre de décès. Et ce sera important. »

Il a ajouté: «Bien que le choix soit de se faire vacciner avec AZ ou d’attendre sans aucune protection pendant plusieurs mois, la réponse doit être claire.

«Nous recommandons clairement aux gens de se faire vacciner quel que soit le vaccin.

« Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons obtenir une forme d’immunité collective d’ici l’automne. »

La France et l’Allemagne étant de plus en plus pressées de reproduire le succès de la vaccination britannique, les dirigeants ont lancé une nouvelle impulsion pour encourager les plus de 65 ans à se manifester pour recevoir le vaccin.

Le porte-parole en chef de Merkel, Steffen Seibert, a exhorté les Allemands à se manifester et à se faire vacciner.

Il a tweeté lundi: «Le vaccin d’AstraZeneca est à la fois sûr et très efficace … Le vaccin peut sauver des vies.»

Et le gouvernement français a déclaré vouloir «réhabiliter» le vaccin AstraZeneca, le ministère de la Santé admettant que le vaccin avait un «déficit d’image».

La dirigeante de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui était impliquée dans une dispute furieuse avec Astrazeneca au sujet des approvisionnements, a également déclaré cette semaine qu’elle « prendrait le vaccin AstraZeneca sans hésitation ».

Pendant ce temps, le journal allemand le plus vendu, Bild, a déclaré hier que le programme de vaccination «réussi» du Royaume-Uni avait permis à Boris Johnson de promettre un avenir meilleur aux Britanniques alors que l’Allemagne était «bloquée».

Boris Johnson a dévoilé lundi sa feuille de route en dehors du verrouillage, toutes les restrictions légales devant être levées le 21 juin si les affaires continuent de baisser.

Citant le succès de la vaccination en Grande-Bretagne comme une raison d’être optimiste, le titre de la première page de Bild disait: « Chers Britanniques, nous vous envions! »