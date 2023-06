Le chaos des vacances à Ibiza alors qu’un avion subit un accident lors de son atterrissage à l’aéroport et BLOQUE la piste, provoquant la misère du voyage

UN AVION a provoqué le chaos à l’aéroport d’Ibiza après avoir subi un accident lorsqu’il a atterri et bloqué la piste.

Plus de 20 vols à destination et en provenance de l’île ont été annulés et 17 détournés vers d’autres aéroports, dont Barcelone et Majorque, causant des problèmes de voyage à de nombreux vacanciers britanniques.

L’avion a subi un accident lors de son atterrissage, ce qui a semé le chaos à l’aéroport d’Ibiza Crédit : Solarpix

Les voyageurs britanniques faisaient partie de ceux qui sont restés bloqués à l’aéroport en attendant des vols retardés depuis longtemps Crédit : Solarpix

Les voyageurs britanniques ont été fortement touchés par l’incident d’hier après-midi à Ibiza, qui aurait encore des répercussions aujourd’hui.

La passagère mécontente de Ryanair, Carly Loveridge, s’est adressée à Twitter pour se plaindre : « Ryanair a-t-elle une idée du moment où vous allez arrêter de retarder notre vol ?

“Je ne trouve personne pour nous aider, nous avons été coincés à l’aéroport d’Ibiza pendant la nuit car on nous a dit que le vol partirait à 7h55 et il est maintenant 10h35.”

Karen Freakley s’est plainte tard hier soir : « British Airways où es-tu à l’aéroport d’Ibiza ?

« Vol retardé dans la nuit. Aucune information, aucun personnel.

Le passionné de voyages britannique Jamie Taylor a qualifié la situation au lendemain de l’accident de « chaos ».

Il a déclaré: «La piste a maintenant rouvert à la suite d’un incident, mais la salle d’embarquement et la sécurité ont été fermées.

« Hall d’enregistrement bondé de personnes n’ayant nulle part où aller. »

Un autre Britannique en colère a décrit la situation après l’accident comme un « spectacle de merde total », ajoutant : « Coincé à l’aéroport d’Ibiza.

« Absolument aucune information sur ce qui se passe. Personne à qui poser des questions sur le retard du vol.

Le vol BA479 de British Airways faisait partie des vols concernés, les passagers devant embarquer se plaignant que personne de la compagnie aérienne n’avait fourni de conseils.

L’un d’eux s’est plaint tard hier soir sur Twitter: « Nous avons été laissés à l’aéroport d’Ibiza maintenant après six heures en disant retardé à maintenant annulé.

« Pas de nouvelles de British Airways, laissé le soin au personnel pauvre d’Iberia de s’occuper de qui n’a eu aucune information. Nous avons donc été livrés à nous-mêmes.

Tabitha Colenso a décrit son expérience à l’aéroport comme « terrible », en disant dans une fouille à BA : « @BritishAirways. Nous avons été retardés de 7 heures puis le vol a été annulé. La communication a été épouvantable.

« Nous ne savons toujours pas quand est notre vol de retour… La communication est absolument essentielle. Où est le vôtre ? »

Les vols en provenance de Londres Luton et de Londres Gatwick font partie de ceux qui auraient été détournés vers l’aéroport de Palma de Majorque.

Il n’était pas immédiatement clair combien de vols vers Ibiza depuis le Royaume-Uni avaient été détournés et comment le départ de l’île pour un aéroport britannique avait été annulé.

Les services d’urgence se sont précipités pour retirer l’avion de lutte contre les incendies qui causait des problèmes environ une heure après avoir subi un accident lors de son atterrissage vers 16 heures, heure locale.

L’autorité aéroportuaire espagnole Aena a confirmé dans un tweet à la suite de l’accident : « Piste bloquée par un avion de pompiers à l’aéroport d’Ibiza.

« Des travaux sont en cours pour l’enlever. Les vols peuvent être détournés vers d’autres aéroports. Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne.

Les contrôleurs aériens espagnols, confirmant gérer le détournement des vols vers Barcelone, Majorque et Ibiza, l’ont décrit comme une « journée très compliquée ».

IBANAT, qui exploitait l’avion qui a déclenché le chaos, a déclaré dans un tweet après le dégagement de la piste : « Nous sommes heureux de confirmer que le pilote qui a subi un accident alors qu’il atterrissait à l’aéroport d’Ibiza était indemne. »

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

