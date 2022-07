Le chaos des trains à Londres et à Birmingham alors que les passagers bloqués pendant 24 heures parlent de «Bedlam» et que les entreprises avertissent «ne voyagez PAS»

Le chaos du TRAIN se poursuit ce soir alors que les navetteurs sont bloqués sur les chemins de fer à travers le pays, avec des avertissements émis pour que les Britanniques ne voyagent pas.

La vague de chaleur record a semé le chaos sur les chemins de fer, laissant les passagers de Londres et de Birmingham abandonnés et les gares bondées.

Les passagers de la gare d’Euston à Londres ont été frappés par le chaos des voyages à la suite de la canicule Crédit : PA

Il n’y a actuellement aucun train qui traverse la gare de Birmingham New Street après la vague de chaleur record d’hier Crédit : BPM

Les Britanniques essayant de voyager en train ont été confrontés au chaos après que les températures ont atteint 40 ° C mardi, un nouveau record au Royaume-Uni, causant des dommages aux câbles aériens et aux systèmes de signalisation alors que les voies ont pris feu.

Les problèmes de ce soir surviennent après que les compagnies de chemin de fer ont été obligées de demander aux navetteurs de ne pas voyager à moins que cela ne soit absolument nécessaire pendant que des réparations vitales sont effectuées.

Plus de deux douzaines de services au départ de Londres King’s Cross et Euston ont été annulés ou retardés.

La East Coast Main Line, la principale artère ferroviaire reliant le pays entre Londres et Édimbourg, a été endommagée mardi après qu’un incendie se soit propagé sur la voie dans le Bedfordshire.

Les câbles aériens de Birmingham New Street ont également été gravement endommagés, entraînant l’annulation de tous les trains traversant la gare.

Les navetteurs ont parlé de “bedlam” alors que les trains continuent d’être annulés en Grande-Bretagne.

Lee Ball essayait de voyager avec sa femme, Libby, et sa fille de 10 ans, Amelie, de leur domicile dans le Worcestershire, à Londres Euston en route pour un concert d’Ed Sheeran.

L’homme de 46 ans a déclaré que son train de Droitwich à Birmingham New Street avait été annulé avec un préavis de moins de 30 minutes, alors ils se sont rendus à Birmingham International, où ils ont dû attendre des heures.

Il a déclaré: “Je suis debout depuis 4h30 du matin, anxieux, essayant d’obtenir une réponse de n’importe où. Je surveillais les trains ce matin de Birmingham New Street à Londres Euston et un a été littéralement annulé avec un préavis de cinq minutes.”

Il a ajouté que la communication des compagnies ferroviaires était “épouvantable”.

“C’est une anxiété massive, massive”, a-t-il déclaré. “Ne pas pouvoir dormir, 4h du matin ce matin, s’inquiéter, voir s’il y avait eu des mises à jour.”

Nicole Dixon, 26 ans, a raté les funérailles de son oncle à Carlisle après l’annulation de tous les trains disponibles en provenance d’Euston.

“Je suis incroyablement ennuyé, frustré et un peu épuisé”, a déclaré l’AP privé.

“On m’a dit qu’il y avait peu de chance de faire sortir un train (hier) mais qu’ils fonctionneraient à 100% (aujourd’hui). J’ai expliqué au (personnel) que je devais être à la maison pour un enterrement le matin.

“Je me suis senti vraiment ennuyé ce matin car on m’a assuré que je pourrais me rendre à l’enterrement.”

Mme Dixon a ajouté qu’elle espère faire le sillage, mais aura raté le service.

Laura Horn, chargée de cours à l’Université de Roskilde au Danemark, se rendait de Copenhague à une conférence à Limerick dans l’ouest de l’Irlande, mais est restée bloquée à Londres Euston.

Elle a déclaré: “Le hall de la gare est rempli de gens qui regardent l’écran, tant de connexions annulées. Beaucoup de visages inquiets et fatigués; j’ai pensé qu’il était frappant que tant de personnes semblaient inquiètes plutôt qu’ennuyées.

“Je pense que les gens réalisent enfin qu’avec l’urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons, nous verrons beaucoup plus cela dans les prochaines années. Le personnel de la station était vraiment serviable et sympathique.”

Alex Davies, un travailleur caritatif de Crewe, a déclaré qu’il était « physiquement et mentalement épuisé » d’essayer d’organiser son voyage de retour de Portsmouth via Londres Euston.

L’homme de 28 ans a déclaré: “Je suis autiste et j’ai besoin de beaucoup d’aide de ma femme, mais elle n’a pas pu s’absenter du travail pour voyager avec moi, donc toute la saga a été extrêmement difficile pour moi.”

M. Davies devait voyager mardi soir, mais a attendu dans l’espoir que les perturbations se seraient calmées mercredi.

Il a ajouté: “Grâce aux taxis, repas et hôtels supplémentaires, je perds environ 250 £ et je n’ai toujours pas la garantie que je serai à la maison aujourd’hui.

“Toujours très anxieux et fatigué car, jusqu’à ce que je puisse arriver à Euston, il n’y a pas vraiment de soutien.”

National Rail a dit aux clients de vérifier avant de partir en voyage et de ne voyager qu’en cas d’absolue nécessité.

Il a déclaré sur son site Web: “Les équipes de Network Rail continuent de travailler sans relâche pour effectuer les réparations afin que nous puissions remettre les services en marche pour les passagers, mais il y a toujours des interruptions de service tout au long de la journée.”

Les fils électriques aériens seraient également en panne à Rugby, Birmingham et Carlisle, entraînant plusieurs évacuations d’urgence de passagers.