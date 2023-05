Le chaos des Soap Awards alors que Phillip Schofield quitte à la dernière minute – mais les fans pensent qu’ils ont le remplaçant parfait

Les British Soap Awards ont été plongés dans le chaos ce soir après que Phillip Schofield a annoncé qu’il démissionnait.

L’homme de 61 ans a fait une déclaration explosive aujourd’hui – disant qu’il avait complètement quitté ITV et la remise des prix, qu’il anime depuis 2006.

Phillip Schofield n'animera plus la cérémonie

Phillip a pris la décision de choc après qu’il a été révélé qu’il avait eu une liaison avec un employé beaucoup plus jeune d’ITV – juste une semaine après avoir été renvoyé de This Morning.

Les British Soap Awards doivent avoir lieu à Manchester le 3 juinrd – ne laissant aux patrons du spectacle que huit jours pour occuper la place de Phillip.

Au cours du week-end, Phillip avait assuré aux fans qu’il accueillerait toujours la cérémonie, mais a fait un revirement dramatique après avoir admis une liaison alors qu’il était encore marié.

Phillip a pris la barre pendant 17 ans, mais de nombreux fans ont déjà une idée de qui ils aimeraient le remplacer.

Une personne a tweeté: « Sûrement Hannah Waddingham serait incroyable! »

Un deuxième a déclaré: « Sharon Marshall devrait être la nouvelle animatrice des #Britishsoapawards, je ne peux penser à personne qui serait plus parfait. »

Alors qu’un troisième a ajouté: « Maintenant, la question suivante est de savoir qui accueillera les prix du savon? Allison Hammond ? »

Ce soir, il a été révélé que Phillip avait été abandonné par son agent après que la liaison avec l’employé masculin d’ITV ait été révélée, ce qui n’était pas illégal.

En savoir plus sur Phillip Schofield :

Phillip Schofield a admis avoir eu une liaison avec un employé beaucoup plus jeune de This Morning,

Schofield a présenté ses excuses à sa femme Stephanie Lowe,

Lisez la déclaration de Schofield dans son intégralité,

L’agence de la star a révélé pourquoi ils l’ont laissé tomber,

Schofield a démissionné d’ITV et a démissionné de la présentation des British Soap Awards.

Dans un communiqué, il a déclaré: « ‘La première chose que je veux dire est: je suis profondément désolé de leur avoir menti, ainsi qu’à beaucoup d’autres, au sujet d’une relation que j’ai eue avec quelqu’un travaillant sur This Morning.

« J’ai eu une relation consensuelle intermittente avec un jeune collègue masculin de This Morning. Contrairement à la spéculation, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé.

« Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir. Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, concernant ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation. Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

Il était toujours marié à sa femme Stephanie Lowe au moment de l’affaire, avec qui il s’est marié en 1993.

Ils sont restés ensemble après qu’il ait révélé qu’il était en 2020.

Et il a déclaré: «Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille. Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

« Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet. »

Dans une déclaration par l’intermédiaire de son agence au moment de son abandon, Schofield a ajouté: « C’est avec le plus profond regret qu’après 35 ans de gestion irréprochable par YMU, j’ai accepté de démissionner de leur représentation avec effet immédiat. »

Il est entendu que le jeune homme n’est pas un personnage public et ne voulait pas que la relation soit rendue publique.

