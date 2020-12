Les détaillants de jouets sont à court de certains des cadeaux de Noël les plus populaires de cette année, le chaos dans les ports britanniques s’ajoutant à une pénurie d’approvisionnement.

Les produits sur le point de se vendre comprennent des ensembles Lego, des poupées Barbie et des peluches « Baby Yoda » – l’un des cadeaux les plus recherchés de 2020.

Les parents se précipitent pour trouver des alternatives et se font dire qu’ils ne peuvent peut-être pas mettre la main sur le cadeau qu’ils souhaitent pour leurs enfants.

Les experts ont averti que les magasins avaient été frappés par une tempête parfaite de problèmes de demande et d’offre après que les acheteurs aient dépensé environ 1,7 milliard de livres sterling dans des rues commerçantes bondées hier.

Les produits blancs, les meubles, les articles ménagers et les matériaux de construction sont également retardés par la congestion des marchandises entrant en Grande-Bretagne. Sur la photo: des camions font la queue pendant des kilomètres sur l’A20 près de Douvres

La flambée des achats de dernière minute s’est combinée à des retards dans l’arrivée des marchandises à Felixstowe, sur la côte du Suffolk, qui ont gravement touché les stocks des magasins, dont certains ne peuvent pas se procurer des jouets assez rapidement. Les restrictions de sécurité de Covid ont également frappé les chaînes d’approvisionnement utilisées par les détaillants et d’autres industries.

Les produits blancs, les meubles, les articles ménagers et les matériaux de construction sont également retardés par la congestion des marchandises entrant en Grande-Bretagne, tandis que le constructeur automobile Honda a fermé son usine de Swindon en raison de la difficulté à obtenir des pièces.

Le chaos à Felixstowe, également entravé par les stocks de Brexit et les fournitures médicales contre les virus, menace maintenant de provoquer des embouteillages dans d’autres ports lorsque les conteneurs d’expédition sont réacheminés. Gary Grant, propriétaire de The Entertainer, le plus grand détaillant de jouets du pays, a déclaré au Mail dimanche dernier: « Le commerce des jouets ne manquera pas de jouets – les étagères ne seront pas vides à 17 heures la veille de Noël, aucune chance. .

Les produits sur le point de se vendre comprennent des ensembles Lego, des poupées Barbie (photo) et des peluches « Baby Yoda » – l’un des cadeaux les plus recherchés de 2020.

« Mais il y a toujours certaines choses que le monde entier a voulu acheter – des cubes Rubik, des poupées Cabbage Patch, Tracy Island ou Teletubbies. Cette année, c’est la peluche Baby Yoda de Mattel à 25 £ – ils sont comme de la poussière d’or. Une autre gamme qui s’est incroyablement bien vendue cette année est Barbie. Nous avons environ la moitié de la gamme en stock et nous attendons que d’autres arrivent. Mais elle n’arrive pas aussi vite que nous la vendons.

Les jouets Baby Yoda ont gagné en popularité cette année grâce au succès de la série télévisée dérivée de Star Wars The Mandalorian.

M. Grant, dont la société exploite plus de 170 magasins à travers le Royaume-Uni, a ajouté: « Nous ne serons pas complètement épuisés de Barbies la veille de Noël, mais nous ne proposons que la moitié de la gamme, vous risquez donc de ne pas obtenir celle que vous voulez. Cela tient à la demande, mais c’est aussi le fait que les expéditions de nouveaux stocks sont retardées.

Les jouets Baby Yoda (photo) ont gagné en popularité cette année grâce au succès de la série télévisée dérivée de Star Wars The Mandalorian

Il a déclaré que d’autres gammes, telles que les jeux de société, l’artisanat, les puzzles et les puzzles – qui divertissaient les enfants pendant le verrouillage – sont également désormais rares.

D’autres sources ont déclaré que certaines gammes de Lego se vendaient également. L’ensemble Lego Star Wars Millennium Falcon de 150 £ est en rupture de stock dans la plupart des magasins Argos et sur Lego.com.

Les stocks d’ensembles Minecraft Lego diminuent également sur le propre site Web de la société, y compris le Pirate Ship Adventure à 49,99 £ et le Skull Arena à 19,99 £. Hier soir, l’ensemble de quatre poupées Barbie Career of the Year 2020 a été épuisé dans la majorité des magasins et n’est disponible que sur eBay UK auprès de fournisseurs américains.

Hier, les grandes rues étaient remplies d’acheteurs de Noël impatients qui auraient dépensé 1,7 milliard de livres sterling. On estime que 3 millions de livres sterling par minute ont été dépensés au cours des neuf heures de négociation, car les retards dans les livraisons en ligne et le passage prévu au niveau 3 dans certaines régions ont incité certaines familles à précipiter leurs achats festifs.

Environ 80 000 acheteurs étaient attendus à Lakeside dans l’Essex, 130 000 au Trafford Centre de Manchester et 60 000 au Brent Cross de Londres. On craint de plus en plus que les problèmes à Felixstowe encrassent d’autres ports, Southampton étant déjà touché.

Les conteneurs d’expédition dominent un pub à Felixstowe (photo) alors que les retards au port se poursuivent

Une source principale de vente au détail a déclaré: « Nous essayons tous désespérément de faire passer nos affaires via Southampton, mais les problèmes à Felixstowe se sont propagés. Il ne s’agit pas seulement de faire entrer des conteneurs dans le pays avant Noël. Nous avons également besoin de produits qui circulent en janvier et même ils sont affectés maintenant.

La semaine dernière, les grandes entreprises de fret Maersk et MSC ont déclaré qu’elles échangeaient Felixstowe contre Liverpool afin de « stabiliser » les services transatlantiques. Des sources commerciales ont déclaré que les problèmes ont été aggravés par des retards dans les ports de Chine, où de nombreux produits sont fabriqués.

Pire encore, certains navires ne s’arrêtent pas du tout dans les ports britanniques. «C’est la tempête parfaite», a déclaré un transporteur national. «Partout dans le monde, tout le monde manque de conteneurs, car une fois que vous commencez à avoir des retards de cette ampleur, ce système finement réglé commence à reculer.

«Des milliers de conteneurs – des dizaines de milliers – ne sont pas au bon endroit et cela fait monter considérablement les prix.

«Des conteneurs sont assis sur le quai en Chine, attendant de monter sur un bateau. De l’autre côté du voyage, au Royaume-Uni, il faut maintenant une semaine ou plus pour sortir les choses au lieu de quelques jours. C’est un cauchemar dont vous ne voulez pas après l’année que nous avons tous vécue.

Des organisations représentant les ports et les entreprises de logistique du Royaume-Uni ont écrit au secrétaire aux transports Grant Shapps pour lui demander de l’aide.

The Entertainer a déclaré qu’il correspondait à la semaine des ventes de l’année dernière, malgré les restrictions dans les magasins. Cependant, les ventes seront en baisse sur l’ensemble de l’année après que les magasins ont été contraints de fermer pendant les fermetures.

Certaines autres chaînes de grande distribution – déjà en difficulté à cause des bordures de Covid – ont fait faillite ou sont au bord du gouffre, notamment Topshop et Debenhams.

M. Grant a déclaré: « La seule chose qui va finir l’année pour les détaillants maintenant, à part un autre verrouillage qui serait désastreux, est un mauvais dépôt de neige. Si cela se produisait à n’importe quel moment entre maintenant et Noël, cela empêcherait les gens de faire leurs courses et les coursiers de livrer. Nous prions tous pour qu’il n’y ait pas de neige.

… ET TOUJOURS TOUTE INTERRUPTION

Par Michael Powell

Des milliers de camions ont été bloqués dans une impasse près de Douvres pour un quatrième jour hier alors que les ports étaient submergés par une tempête parfaite de stocks de Brexit, de jouets de Noël et de fournitures médicales Covid.

L’embouteillage s’étendait sur dix milles le long de l’A20.

Il y avait aussi de longues files de camions sur la M20 où les autorités routières ont testé une nouvelle réserve centrale mobile pour permettre aux poids lourds de faire la queue sur l’autoroute de 50 miles tout en maintenant le trafic non portuaire. L’impasse a été imputée à un déluge de trafic portuaire alors que les entreprises s’approvisionnent avant le Brexit.

Des milliers de camions ont été bloqués dans une impasse près de Douvres pour un quatrième jour hier alors que les ports étaient submergés par une tempête parfaite de stocks de Brexit, de jouets de Noël et de fournitures médicales Covid. Sur la photo: des camions font la queue sur des kilomètres sur l’A20 près de Douvres samedi

Cela s’est combiné avec l’accumulation habituelle avant Noël et le transport supplémentaire de fournitures médicales et d’EPI liés à la pandémie de Covid-19.

Il a mis les ports britanniques sous une pression énorme, certains navires contournant désormais complètement le Royaume-Uni et se dirigeant plutôt vers Rotterdam. Felixstowe, qui gère 40% du trafic de conteneurs au Royaume-Uni, a été le plus durement touché, mais les problèmes se propagent à Southampton et à London Gateway.

Des entreprises telles qu’Apple, les chaînes de mode Primark et River Island, la société de canapés DFS et le fabricant de vélos pliants Brompton ont averti que leurs produits étaient désormais confrontés à de longs retards et pourraient ne pas arriver avant de nombreuses semaines. Hier, des camions faisaient également la queue sur dix milles à Calais, côté français de la Manche. Les responsables français ont déclaré qu’il y avait eu 50% de poids lourds en plus sur les routes menant au passage de la Manche au cours des trois dernières semaines.

«Normalement, nous avons environ 6 000 camions, mais maintenant il y en a environ 9 000», a déclaré un responsable du port au Guardian.

Un nouveau système de barrière mobile sépare le trafic non marchandises sur la M20 dans le Kent (photo)

Selon Eurotunnel, les retards autour de Douvres devraient se poursuivre au cours des trois prochaines semaines.

Ses plans d’urgence sont basés sur un scénario No Deal Brexit impliquant 7000 camions faisant la queue dans le Kent. L’essai de quatre jours de la nouvelle barrière M20 sera utilisé pour modifier le tracé de l’autoroute pour permettre aux voitures de remonter du mauvais côté de la chaussée opposée et éviter de se laisser prendre dans les files d’attente des camions autour du port de Douvres ou de l’Eurotunnel à Folkestone.

La barrière fait partie de l’opération Brock, une série de mesures visant à maintenir le M20 ouvert dans les deux sens pendant les périodes de pointe après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE le 1er janvier.