Le chaos des navetteurs alors que deux grèves de 48 heures sont prévues cette semaine après que RMT a rejeté la dernière offre salariale – avec Noël également frappé

NOËL a été gâché pour des milliers de Britanniques alors que les cheminots ont confirmé aujourd’hui qu’ils FERONT grève tout au long de la saison des fêtes.

Les membres du syndicat RMT quitteront les stations à travers le pays demain et mercredi, avant de le faire à nouveau vendredi et samedi.

Des milliers de membres du RMT sortiront demain et mercredi Crédit : Getty

Et dans un coup dur pour ceux qui veulent s’unir à leurs proches à Noël, une action revendicative aura également lieu de 18 heures la veille de Noël jusqu’à 6 heures du matin le 27 décembre.

Les grèves ont lieu en raison d’un conflit massif entre le RMT et l’employeur Network Rail, portant sur les salaires et les conditions de travail.

Dans sa dernière tentative pour mettre fin à l’impasse, Network Rail a proposé aux travailleurs une augmentation de 5 % cette année, suivie d’une augmentation de 4 % en 2023.

Mais lors d’un scrutin aujourd’hui, 63,6 pour cent des membres du syndicat ont rejeté l’offre avec un taux de participation de 83 pour cent.

Le chef du RMT, Mick Lynch, a fustigé : “Le gouvernement refuse de lever le petit doigt pour empêcher ces grèves et il est clair qu’il veut rendre illégales les grèves efficaces en Grande-Bretagne.

“Nous résisterons à cela et nos membres, ainsi que l’ensemble du mouvement syndical, poursuivront leur campagne pour un accord carré pour les travailleurs, des augmentations de salaire décentes et de bonnes conditions de travail.”

En réponse, le directeur général de Network Rail, Andrew Haines, a averti que M. Lynch devait réfléchir « longuement et sérieusement à ce qu’il fallait faire ensuite ».

“De nouvelles grèves entraîneront davantage de misère pour l’industrie ferroviaire et pour ses membres qui perdront leur salaire”, a-t-il déclaré.

“Cette nouvelle est particulièrement frustrante étant donné que nous avons appris aujourd’hui que des collègues représentés par le syndicat Unite ont accepté la même offre proposée aux membres du RMT.”

Le scrutin d’aujourd’hui intervient alors que 100 000 infirmières doivent sortir ce jeudi et le mardi suivant.

Les membres du syndicat Royal College of Nursing font la grève au sujet de leur salaire après avoir demandé une hausse de 19 % pour lutter contre l’inflation.

Lors de la dernière ronde de négociations, le gouvernement a proposé une augmentation antidatée de 5 % cette année et de 4 % à partir de janvier.

Mais le syndicat a rejeté l’offre.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, doit rencontrer aujourd’hui le chef de la MRC, Pat Cullen, dans un ultime effort pour mettre fin à la grève.

Pendant ce temps, les postiers, les ambulanciers et le personnel des forces frontalières organisent également des actions revendicatives – détruisant les fêtes de Noël et les plans de voyage et sabotant les entreprises.

Environ 750 soldats britanniques sont prêts à conduire des ambulances si les secouristes sortent comme prévu.

Les troupes aideront également à gérer les postes de contrôle aux frontières dans les aéroports de Grande-Bretagne.