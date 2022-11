Le chaos des hôtels d’asile causé par “l’échec de la planification” de l’augmentation des traversées de la Manche, admet le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La bousculade chaotique du gouvernement pour trouver des hôtels pour héberger les demandeurs d’asile a été causée par un « manque de planification » pour le volume de personnes traversant la Manche, a admis le ministre de l’Immigration.

Robert Jenrick a été interrogé par plusieurs députés conservateurs qui n’avaient pas été prévenus que les hôtels de leurs circonscriptions seraient utilisés comme logements temporaires au parlement mercredi.

Ben Bradley, qui représente Mansfield dans le Nottinghamshire, a déclaré qu’un hôtel dans la région avait été installé samedi, mais il n’en a été informé que dimanche, et lundi, plusieurs habitants “se sont présentés comme des sans-abri après avoir été expulsés”.

M. Jenrick a répondu: «Ce n’est pas une situation dans laquelle aucun d’entre nous ne voudrait se trouver, c’est le produit d’un nombre record de personnes traversant la Manche et d’un échec de planification dans les mois précédant cette soudaine poussée.

“Nous devons aller de l’avant, nous assurer que Manston fonctionne légalement et correctement comme notre premier devoir, puis nous assurer que tout autre logement est acheté de manière raisonnable et avoir des communications appropriées avec les autorités locales.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a été accusée d’avoir détenu illégalement des demandeurs d’asile à Manston, une ancienne base militaire du Kent, après avoir omis de leur procurer un logement suffisant pour qu’ils puissent y être transférés.

Le centre de traitement est destiné à accueillir un maximum de 1 600 personnes pendant environ 24 heures, mais à son apogée le mois dernier, il a accueilli 4 000 personnes, certaines familles dormant dans des tentes pendant plus d’un mois.

Des cas de diphtérie et de gale ont été signalés, et le chien de garde de l’immigration a déclaré que les conditions dont il avait été témoin l’avaient laissé “sans voix”.

Les chiffres les plus récents du ministère de l’Intérieur indiquent que le gouvernement dépense 7 millions de livres sterling par jour en chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile et les Afghans réinstallés en raison d’un manque de logements officiels.

Les hôtels d’asile ont été ciblés par des groupes d’extrême droite et les menaces violentes se sont intensifiées à la suite d’une attaque terroriste contre le centre d’accueil Western Jet Foil à Douvres.

Le nombre de demandes d’asile en cours d’examen a atteint un record après le ralentissement de la prise de décision – avec certaines personnes dans l’incertitude pendant des années – et le gouvernement a l’obligation légale d’héberger les demandeurs d’asile démunis en attente d’un verdict.

Les ministres ont défendu leur réponse à ce qu’ils ont appelé une “pression sans précédent” sur le système, suite à l’arrivée de plus de 40 000 personnes dans de petits bateaux jusqu’à présent cette année.

Bien que les chiffres aient été plus élevés qu’auparavant, des schémas similaires ont été suivis de mois en mois, et novembre 2021 a enregistré les chiffres les plus élevés de cette année.

Suella Braverman conclut un accord avec la France pour limiter les traversées de la Manche par les migrants

Lundi, le ministre de l’Intérieur a signé un nouvel accord avec la France et engagé le Royaume-Uni à payer 63 millions de livres sterling pour des patrouilles et une sécurité accrues dans le nord de la France.

Cela porte le montant total promis au gouvernement français dans une série d’accords similaires visant à lutter contre les traversées clandestines de la Manche et les petits bateaux à 232 millions de livres sterling – mais les chiffres ont continué d’augmenter.

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’intérieur de l’ombre, a demandé pourquoi l’accord n’incluait pas de dispositions pour renvoyer les demandeurs d’asile en France – qui ont été perdus pendant le Brexit – ou quoi que ce soit sur l’augmentation des alternatives sûres et légales aux traversées de la Manche.

Elle a qualifié le niveau de condamnations pour contrebande de “pitoyable”, ajoutant: “Trop souvent, ce ministère de l’Intérieur parle de choses mais ne livre pas.”

M. Jenrick a déclaré que le ministre de l’Intérieur rencontrait ses homologues au forum du G7 aujourd’hui et discuterait de la question.

Il a déclaré que l’objectif général du gouvernement était d’avoir un “système basé sur un programme de réinstallation dans lequel nous choisissons les personnes à la source… et nous ne gaspillons pas des centaines de millions de livres en gaspillant un problème de migrants économiques qui ne devraient pas être au Royaume-Uni”.

Le ministre de l’Immigration a déclaré que la Grande-Bretagne serait “imbibée de moyens de dissuasion afin que les gens ne fassent pas la traversée en premier lieu”, mais a affirmé que les moyens de dissuasion tels que les patrouilles de la Royal Navy, le programme bloqué au Rwanda et les campagnes sur les réseaux sociaux n’ont jusqu’à présent pas réussi à réduire Nombres.

Il a ajouté que lui et Mme Braverman examinaient le “cadre juridique” entourant les demandes d’asile, malgré une énorme série de lois dans la loi sur la nationalité et les frontières plus tôt cette année, mais n’ont pas donné plus de détails.

Les chiffres officiels montrent que 93 % des personnes arrivant sur de petites embarcations demandent l’asile, et la grande majorité a décidé que les demandes avaient été acceptées.

M. Jenrick a été signalé au chien de garde des statistiques britanniques pour des déclarations précédentes au Parlement sur la question et accusé de “déformer” les chiffres.