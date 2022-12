Le chaos des fêtes alors que le personnel des frontières prévoit une grève de masse à Noël ET au Nouvel An

Les projets de vacances de NOËL pour des milliers de familles ont été RUINÉS alors que le personnel des forces frontalières a annoncé aujourd’hui son intention de faire grève.

Le personnel des principaux aéroports britanniques sortira du 23 décembre jusqu’au lendemain de Noël.

Le personnel des forces frontalières devrait faire grève à Noël et au Nouvel An Crédit : Reuters

Et puis de nouvelles actions de grève auront lieu entre le 28 décembre et le réveillon du Nouvel An.

Mark Serwotka, secrétaire général du Syndicat des services publics et commerciaux, a averti : “Notre action s’intensifiera au cours de la nouvelle année si le gouvernement ne vient pas à la table”.