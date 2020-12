Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

La France exige des tests pour les chauffeurs routiers avant de traverser

La France a exigé que tous les chauffeurs de camion traversant la frontière subissent des tests de coronavirus avant d’être autorisés sur le continent, alors que les ministres tentent d’annuler une interdiction de voyager imposée par Emmanuel Macron. Le télégraphe comprend que la Grande-Bretagne a accepté d’effectuer des tests à la frontière, mais elle fait pression pour que les transporteurs subissent des tests de flux latéral, qui peuvent donner un résultat en aussi peu que 15 minutes. Le gouvernement français souhaite que les conducteurs soient testés avec des tests PCR, plus précis mais qui ne donnent pas de résultats pendant 24 à 48 heures. Un accord devrait être annoncé plus tard dans la journée et le port de Douvres pourrait rouvrir dès demain matin, même si on ne sait pas combien de temps il faudra pour déblayer les milliers de camions qui attendent. Cela survient alors que les acheteurs font la queue à partir de 5 heures du matin devant les supermarchés au milieu des perturbations à la frontière et des craintes de pénuries alimentaires en quelques jours.

Entre-temps, la Commission européenne a appelé à la fin des interdictions générales de voyager à destination et en provenance du Royaume-Uni afin que le mouvement «essentiel» puisse reprendre. Plus de 50 pays ont interdit les voyages depuis la Grande-Bretagne dans le but de limiter la propagation de la souche mutante de coronavirus qui a plongé d’énormes parties de l’Angleterre dans un verrouillage de niveau 4. Pourtant, les chercheurs en génomique ont découvert que la nouvelle variante plus infectieuse s’était déjà répandue au Royaume-Uni. Les chiffres officiels pour aujourd’hui montrent un record de 36 804 nouveaux cas quotidiens à travers le pays et 691 décès supplémentaires. L’Écosse est sur le point de revenir à un verrouillage complet en raison de la crainte que les restrictions existantes ne soient pas assez strictes pour supprimer une souche mutante hautement transmissible.

Barnier annonce un « moment crucial » pour les discussions sur le Brexit

Michel Barnier a annoncé un « moment crucial » dans les négociations sur le Brexit, en exhortant le Royaume-Uni et l’UE à soutenir une « dernière poussée » pour un accord commercial. S’exprimant avant une séance d’information pour les ambassadeurs des États membres sur les dernières négociations sur les accords commerciaux, M. Barnier a suggéré qu’un accord pourrait encore être sur la table. Ses commentaires interviennent après que l’UE a rejeté une offre britannique sur les droits de pêche, malgré un appel personnel entre Boris Johnson et Ursula von der Leyen. Pendant ce temps, les pourparlers entre le Royaume-Uni, Gibraltar et l’Espagne qui permettraient au territoire d’entrer dans l’espace Schengen sont bien avancés, selon les médias espagnols. Alors que les négociations sur le Brexit se déroulent au fil du temps, rédacteur en chef adjoint Camilla Tominey parle de ce qui attend nos politiciens alors que le Royaume-Uni quitte l’UE, avec ou sans accord.

Charles Dickens a-t-il volé son fantôme aux Romains?

Un fantôme enchaîné est une image liée de manière indélébile à A Christmas Carol. Aujourd’hui, un historien affirme que Charles Dickens a tiré la description du fantôme de Jacob Marley des écrits classiques produits 1700 ans plus tôt. Daisy Dunn explique comment elle a été frappée par la similitude entre la description du fantôme par Dickens et un passage de Pline le Jeune.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Ligne Peerages | Boris Johnson a été accusé de copinage après avoir ignoré le chien de garde des nominations des Lords pour ennoblir un ancien trésorier du parti conservateur qui a été englouti dans une dispute « argent contre accès ». Le magnat de la ville Peter Cruddas, 67 ans, fait partie des 16 personnes ayant reçu la pairie dans une liste publiée par le n ° 10 aujourd’hui, bien que l’organisme de contrôle ait soulevé des «préoccupations historiques» concernant son anoblissement. Lisez la suite pour plus de détails.